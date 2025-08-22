Szoboszlai Dominikék ajándékokkal várták a Fradit Liverpoolban - Fotó

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 18:20
Liverpoolban túrázik a Ferencváros U15-ös labdarúgó-csapata. Szoboszlai Dominikék alaposan meglepték őket.

"Szoboszlai, Kerkez és Pécsi meglátogatta U15-ös csapatunkat, amely Liverpoolban szerepel egy nemzetközi tornán" - üzente fotóval a Ferencvárosi Torna Club a hivatalos Facebook oldalán. A feltöltött fotók alapján úgy tűnik, az angol csapat labdarúgói nem üres kézzel érkeztek, mezekkel lepték meg a zöld-fehérek ifjú játékosait. Szoboszlaiék a Premier League 2. fordulójában hétvégén "szabadnaposak", csak hétfőn lépnek pályára, a Newcastle vendégeként szerepelnek.

Szoboszlaiék meglepték a Fradi ifjú focistáit Fotó: Ferencvárosi Torna Club/Facebook

 

