Megtörte a csendet Lajsz András menyasszonya: ezért kellett megműteni a koktélkirályt – Videó

Lajsz András ideális esetben már lázasan készülődne az esküvőjére, úgy tervezte ugyanis, hogy augusztus 23-án veszi feleségül szerelmét, Gizust. A koktélkirályra egy rendkívül nehéz időszak után talált rá ismét a boldogság, hiszen tavaly vesztette el imádott feleségét, Zsuzsanna asszonyt.

Lajsz András esküvőjét el kellett napolni (Fotó: Bors)

Neje halála annyira megviselte a híres vendéglátóst, hogy Lajsz tavaly kórházba került: szívinfarktust kapott, immáron a hatodikat. Ezt követően 3 hetet töltött a Balatonfüredi Szívkórházban, a 67. szülinapját is az intézmény falai között ünnepelte októberben. Majd novemberben megpillantotta Gizust, és érezte, hogy Ámor nyila elől nincs menekvés.

„Gizusban minden megvan, amit Zsuzsitól nem kaptam meg. Ő egy tündér, bűbájos teremtés, nagyon odateszi magát. Bár a gyerekeim még nem találkoztak vele, mi már összeköltöztünk. Egy Szokolya nevű településen élünk, Kismaros közelében. Gizus szintén egyedül maradt, négy évvel ezelőtt veszítette el a párját, így bőven volt miről beszélgetnünk már az első alkalommal. Azóta még inkább elmélyült a kapcsolatunk! Komolyan mondom, én nem is gondoltam volna, hogy nekem még tartogat az élet ilyen boldogságot és meglepetéseket” – újságolta a Borsnak kacagva a boldogságtól Lajsz András új párja oldalán.

Lajsz András ismét kórházba került, elmarad az esküvő

Ha valaki, akkor Lajsz András igazán megérdemelte volna a boldogságot, ám pár napja kiderült, hogy az augusztus 23-ra tervezett lagziból nem lesz semmi. A koktélkirály ugyanis rosszul lett, kórházba került a nagy nap előtt, a Ripostnak augusztus 19-én még elhaló hangon azt nyilatkozta, hogy előző éjjel meg kellett műteni.

Menyasszonya, Gizus, a Tények Plusz csütörtöki adásában elárulta, az esküvőt nem fújták le, csak elnapolták. Emellett arra is választ adott, milyen operációra volt szüksége Andrásnak.

Annyi történt, hogy meg kellett műteni. Egy alhasi műtétje volt. Jelenleg még nyilván nincs topon egy frissen műtött ember. Mindössze azért nyilatkozom, mert tudom, hogy rengetegen szeretik őt, ahogy én is nagyon szeretem

– árulta el Nagy Gizella, Lajsz András menyasszonya.