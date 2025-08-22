Alien: Föld – Negyvenéves rejtélyre kaptunk végre választ

A Disney+ nem viccel: a múlt heti dupla nyitány után máris ledobták a harmadik részt az Alien: Föld sorozatból, ami jelenleg nagyjából úgy uralja a nézettségi toplistát, mint ahogy a xenomorf támad az emberekre. Noah Hawley szériája tele van új arcokkal, friss szörnyekkel és földi balhéval, de közben még a régi klasszikusokhoz is hű marad, a rajongók legnagyobb örömére.

Hasít az Alien: Föld nézettsége, izgalmas titokra derült fény (Fotó: Disney+)

Negyvenéves rejtély lepleződött le

Ahogy azt az Origo megírta: Az 1979-es franchiseelindító műremek, a Sigourney Weaver-féle A nyolcadik utas: a Halál óta a későbbi felvonások szépen, fokozatosan építették tovább a sorozattal először bővülő Alien-mitológiát, annak minden apró elemével együtt, de természetesen még így is bőven akadnak rejtélyek a lény körül. Ezek közül az egyik legfontosabb, mely már James Cameron 1986-os A bolygó neve: Halál címre keresztelt filmje óta foglalkoztatta a fanokat, hogy hogyan képesek egymással kommunikálni ezek az első blikkre nem túl értelmesnek tűnő teremtmények. Erre a kérdésre most, majd' 40 év után érkezett megfejtés, az Alien: Föld harmadik részében, mikor a főhősnőnk, a Sydney Chandler által alakított Wendy nevű hibrid hallani kezdi a xenomorfok és az arctámadók közti, a mi fülünk számára süket frekvenciát. A lények tehát olyan módszerrel cserélnek információt egymás között, amit az állatvilágban a delfinek, a denevérek vagy egyes rovarfajok is használnak, ezért tudtak már több korábbi moziban is túljárni az ellenségeik eszén.

Lelepleződött a xenoformok titka (Fotó: Disney+)

Alien: Föld − Maradtak még kérdések...

Bár amellett, hogy a széria megválaszolta, miként folytatnak eszmecserét ezek a szörnyű teremtmények, a rajongók arra is választ kaptak végre, miért volt ennyire égetően fontos a legelső, ’79-ben megjelent fejezetben megkaparintania a legénységnek a lényt. Hiszen a Ridley Scott alkotásának cselekménye előtt két évvel játszódó, különös cameót felvonultató Alien: Föld sorozatban eszmélnek rá bolygónk lakói, mekkora biológiai fegyverarzenálra bukkantak, így nem csoda, hogy a fél galaxist tűvé tették a cégek a két állkapcsú rettenet megtalálásáért. Azonban néhány kérdésre még továbbra is várják a választ a rajongók. Például, hogyan kapcsolódnak majd a Prometheus által elindított előzményfilmek a sorozatban látottakhoz, illetve mit fog kezdeni a Disney+ miniszériája azzal a fél tucat új, rémálomba illő kreálmánnyal, amik eddig nem látott kapukat nyithatnak ki a franchise számára.