Szörnyű balesetet szenvedett az olimpiák szépe

Ijesztő sérülést szenvedett egy edzésén Eileen Gu. Az Egyesült Államokban született, de anyja révén 2019 óta kínai színekben versenyző, két-kétszeres olimpiai és világbajnok szabadstílusú síző a téli sportok új-zélandi paradicsomában járt pórul. A hihetetlen népszerűségnek örvendő 21 éves világsztárt a christchurchi kórházban kellett ápolni.

Eileen Gut hordágyon vitték el a baleset helyszínéről

Fotó: Eurasia Sport Images

Az influenszerként és modellként is rendkívül sikeres Gu a kínai Weibo platformon panaszolta el a kínjait.

Sajnos egy nagyon szörnyű baleset történt velem emberi mulasztás miatt.

Az edzések alatt teljesen koncentráltnak kell lennem, különösen, amikor az induláshoz készülődöm, és rendkívül veszélyes, ha félbeszakítanak – mesélte Eileen Gu, aki a világ második legjobban kereső sportolónője a maga évi 20,9 millió dolláros bevételével (a Forbes magazin szerint nála többet csak az amerikai teniszezőnő, Coco Gauff keres).

Részleteket ugyanakkor nem akar elárulni sem a baleset körülményeiről, sem az állapotáról. Szemtanú szerint ugyanakkor hordágyon vitték el a helyszínről.

Eileen Gu optimista

– Remélem, mihamarabb visszatérhetek a hóra – tette hozzá a szexi extémsportoló lány, akivel a közelmúltban többek között az F1-sztár Max Verstappen is szívesen fotózkodott, de így tett a 2022-es pekingi téli olimpián az akkor még magyar színekben szerepelt Liu Shaoang is (kettejük találkozásáról ide kattintva láthatsz fotókat).