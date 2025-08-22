Szörnyű balesetet szenvedett az olimpiák szépe

Ijesztő sérülést szenvedett egy edzésén Eileen Gu. Az Egyesült Államokban született, de anyja révén 2019 óta kínai színekben versenyző, két-kétszeres olimpiai és világbajnok szabadstílusú síző a téli sportok új-zélandi paradicsomában járt pórul. A hihetetlen népszerűségnek örvendő 21 éves világsztárt a christchurchi kórházban kellett ápolni.
Az influenszerként és modellként is rendkívül sikeres Gu a kínai Weibo platformon panaszolta el a kínjait.
Sajnos egy nagyon szörnyű baleset történt velem emberi mulasztás miatt.
Az edzések alatt teljesen koncentráltnak kell lennem, különösen, amikor az induláshoz készülődöm, és rendkívül veszélyes, ha félbeszakítanak – mesélte Eileen Gu, aki a világ második legjobban kereső sportolónője a maga évi 20,9 millió dolláros bevételével (a Forbes magazin szerint nála többet csak az amerikai teniszezőnő, Coco Gauff keres).
Részleteket ugyanakkor nem akar elárulni sem a baleset körülményeiről, sem az állapotáról. Szemtanú szerint ugyanakkor hordágyon vitték el a helyszínről.
– Remélem, mihamarabb visszatérhetek a hóra – tette hozzá a szexi extémsportoló lány, akivel a közelmúltban többek között az F1-sztár Max Verstappen is szívesen fotózkodott, de így tett a 2022-es pekingi téli olimpián az akkor még magyar színekben szerepelt Liu Shaoang is (kettejük találkozásáról ide kattintva láthatsz fotókat).
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.