Rémálommá vált a nyaralás: cápatámadást élt túl a nyolcéves kislány

Egy családi nyaralás rémálommá változott Texasban, amikor egy mindössze nyolcéves kislányt, Harper Ochoát véres támadás érte a sekély vízben. A cápa beleharapott a lábába, a tenger pedig pillanatok alatt vörössé vált a vértől.
A kislány szombaton játszott a part menti vízben Galvestonban, amikor a ragadozó rávetette magát. Harper sikoltozni kezdett, miközben a cápa belemélyesztette a fogait a lábszárába. Családja azonnal a segítségére sietett, sikerült is elkergetniük a fenevadat, ám ekkor döbbenten vették észre, hogy egy nagy darab hús hiányzik a gyermek lábából.
Harper édesanyja, Christa elmondta: lányának összesen 13 kapcsot kellett behelyezni a sérülés zárására. A kislány a kórházban, véresen és sokkos állapotban feküdt az ágyban, miközben orvosai mindent megtettek a gyógyulásáért. A dokik szerint nem valószínű, hogy hosszú távú, maradandó károsodása lesz, azonban Harpernek vissza kellett térnie a kórházba fertőzés miatt, írja a Mirror. Édesanyja hozzátette: lánya már sokkal jobban van, és meglepő módon a támadás sem vette el a kedvét attól, hogy visszatérjen a tengerpartra.
Az eset alig néhány nappal azután történt, hogy Floridában egy másik nyolcéves gyermeket is cápatámadás ért. A fiú a Horseshoe Reef közelében snorkelezett családjával, amikor a cápa súlyos sebet ejtett rajta. A gyermeket kritikus állapotban szállították kórházba, ahol sürgősségi műtéten esett át.
