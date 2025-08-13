Drágulhatnak a népszerű úti célok árai – Megdöbbentő, mi indokolja valójában az új idegenforgalmi adó kivetését

Egyre több népszerű úti cél vezet be klímavédelmi célú idegenforgalmi adót – és bár elsőre bosszantónak tűnhet a pluszkiadás, valójában ezek a díjak kulcsszerepet játszhatnak abban, hogy a jövőben is legyen mit megnéznünk.

Idegenforgalmi adó: Görögország legfelkapottabb helyein, mint például a festői Mykonoszon akár 8000 Ft körüli zöld adót is felszámolhatnak.

Fotó: Forrás: Shutterstock/ Anfanisa

Fizessünk többet, hogy legyen hová visszatérni – mire jók az új idegenforgalmi adók?

A világ különböző pontjain új adók jelentek meg a szállásdíjakon, kompjegyeken, vagy a nemzeti parkok belépőin. Ezek célja már nem csak az államkassza hizlalása, hanem konkrétan a klímaváltozás elleni védekezés, a katasztrófák megelőzése és az ökoszisztémák helyreállítása.

2023 augusztusában a hawaii Lahaina városát elpusztító tűzvész után a szigetek különleges lépésre szánták el magukat: bevezették az Egyesült Államok első olyan idegenforgalmi adóját, amely kifejezetten a klímaválsághoz köthető. A „Green Fee” névre keresztelt díj 0,75%-kal növeli meg a szállásadót – vagyis egy 150 000 forintos (kb. 400 dolláros) tartózkodás esetén ez körülbelül 1125 forintnyi többletet jelent. Ez az apró összeg évente akár 36 milliárd forintnak (100 millió dollárnak) megfelelő bevételt hozhat, amelyet erdőtüzek utáni helyreállításra, korallzátonyok védelmére és klímaalkalmazkodási projektekre fordítanak.

A hawaii tűzvész után az Egyesült Államok első olyan idegenforgalmi adóját vezették be, amely kifejezetten a klímaválsághoz köthető.

Fotó: AFP / AFP

Hasonló céllal vezette be Görögország a „Klímaválság-ellenállási Díjat” 2024 januárjától. A vendégek éjszakánként 200–4000 forint közötti összeget fizetnek, szállásminőségtől és szezontól függően, a legforgalmasabb szigeteken (pl. Mikonosz, Szantorini) pedig akár 8000 forint feletti díj is lehet személyenként. Az innen befolyó évi 160 milliárd forintnyi összeget vízgazdálkodásra, katasztrófa-megelőzésre és természet-helyreállításra fordítják.

Balin idén vezettek be körülbelül 5600 forintos egyszeri „zölddíjat” a külföldi látogatóknak, míg a Maldív-szigeteken 2025-től megduplázták az éjszakánkénti környezetvédelmi illetéket, ami ma már nagyjából 4400 forint (12 dollár) per fő, per éj. Új-Zéland pedig már 2019 óta szed külön díjat a nemzetközi utasoktól, amely 2024-re elérte a 17 000 forintot (100 új-zélandi dollár). Ezekből a pénzekből kerékpárutakat újítanak fel, védett ösvényeket állítanak helyre, partokat erősítenek meg.