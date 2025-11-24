Érdemes lesz erre odafigyelni, ha utazni tervezel: idegenforgalmi adót vezetne be a népszerű nagyváros

Érdemes lesz felkészülnie azoknak az utazóknak, akik az Egyesült Királyságot választják következő úti céljuknak. London polgármestere ugyanis óvatosan jelezte, hogy a fővárosban megszálló látogatókra idegenforgalmi adót vethetnek ki.

Idegenforgalmi adót vezetne be London - Fotó: TONO-BALAGUER / 123RF

Idegenforgalmi adót vezethet be a népszerű brit város

Jelenleg Anglia az egyetlen ország a G7, az az a világ hét legnagyobb, úgynevezett fejlett gazdasága, között, ahol a kormányzat megakadályozza, hogy a helyi hatóságok vagy polgármesterek turisztikai adókat vessenek be. Azonban egy új javaslat alapján London polgármestere, Sir Sadiq Khan felhatalmazást kaphat hamarosan erre Rachel Reeves pénzügyminisztertől.

Skócia és Wales is nemrégiben vezetett be különböző típusú adókat az éjszakai látogatókra, az előbbiben a helyi hatóságok saját adót állapíthatnak meg a napi szállásdíj százalékába, ami 2026-tól éjszakánként 1,30 fontot (565 forintot) jelenthet.

Hogyan nézne ez ki Londonban?

A becslések szerint a londoni turisztikai adó évente akár 240 millió font bevételt is hozhatna, mivel csak 2024-ben 89 millió vendégéjszakát töltöttek el a brit fővárosban.

A Greater London Authority (GLA) nemrégiben felkérte a Centre for Cities embereit, hogy vizsgálja meg a főváros további decentralizációjára alkalmas ígéretes területeket. A múlt héten közzétett tájékoztatóban a szerzők megjegyezték, hogy háromféle turisztikai adó létezik a G7 főbb városaiban, köztük Párizsban, Münchenben, Milánóban, Torontóban, New Yorkban és Tokióban.

New York City és Toronto százalékos adót vet ki a tartózkodásokra, Tokió egyetlen fix díjat számít fel minden foglalásra, míg Franciaországban és Olaszországban a fizetendő összeg a helyszíntől, a szállás típusától és a hivatalos csillagos besorolástól függ.

A szerzők szerint Londonban jobban megfelelne egy százalékos vagy egy fix díjas rendszer, mivel Nagy-Britanniában hiányzik a szállodák számára kötelező nemzeti csillagos rendszer.

A Centre for Cities elemzése azt is megállapította, hogy London valószínűleg nem fog jelentősen visszaesni a látogatók számában, ha idegenforgalmi adót vezet be a főbb városokhoz hasonló mértékben - közölte a BBC.