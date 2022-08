Ezt az öt szabályt mindenképp tartsd be, ha biztonságban akarod magad érezni a hotelszobádban

Legyünk akár rendszeres utazók, vagy szálljunk meg hotelokban évente egy-egy alkalommal, a légiutaskísérők TikTok-csatornái mindkét esetben nagy szolgálatot tehetnek nekünk. Kétségtelen ugyanis: a stewardessek nem csak rengeteget utaznak és így sok tapasztalatuk van, de munkájukból adódóan olyan dolgokra is van rálátásuk, amikre talán a hétköznapi vendégeknek nincsen. Nekik köszönhetően tudjuk, hogy a távirányítótól és az üvegpoharaktól még a legpuccosabb szállókban is jobb, ha távol tartjuk magunkat, de ők fedték fel a titkot, miét nem szabad vécépapaírt használni az utasszállító gépeken – már ha jót akarunk magunknak.

Pár egyszerű tippet megfogadva biztonságban érezhetjük magunkat ideiglenes szállásunkon Fotó: Shutterstock

Egy leleményes légiutaskísérő, aki a Cici In The Sky csatornát üzemelteti, arról beszélt, milyen tanácsokat érdemes megfogadnunk, ha teljes biztonságban szeretnénk érezni magunkat a hotelszobánkban még akkor is, ha teljesen egyedül utazunk.

5 tipp a biztonságos szállásért

A hölgy több videót is készített a témában, ezekből szedtünk össze pár profi praktikát.

1. Ellenőrizz mindent!

Amint beléptél a szobába, nézz át mindent! Nézz be a függönyök mögé, a fürdőszobába, nézd meg, működik-e a telefon! Mindezt nyitott ajtó mellett, hogy ha beigazolódna a legrosszabb, és van bent valaki, akadálytalanul kereket tudj oldani. Miután mindent ellenőriztél, zárd be az ajtót, a kémlelőnyílást pedig fedd le!

2. Mindig szóljon a tévé!

– Ha elhagyom a szobámat, mindig bekapcsolva hagyom a tévét – magyarázza a stewardess, hozzátéve: fontos, hogy épp annyira legyen hangos a tévé, hogy azért ne zavarja a többi lakót, de keltse azt a hatást, mintha lenne bent valaki a hotelszobában.

3. Soha ne mondd ki hangosan a szobaszámod!

Figyelj arra, hogy se te ne mondd ki mások által hallhatóan a szobaszámodat, se a recepciós ne tegye meg ugyanezt! Hozzáteszi: mindig hallgassunk az ösztöneinkre! Ha úgy érezzük, valami baj van, alighanem igaz!

4. Ellenőrizd a zárat!

Sokan elkövetik azt a hibát a modernebb szállókban, hogy az automatikusan bezáródó ajtót nem húzzák be rendesen. Érdemes odafigyelni, hogy teljesen bezáródjon az ajtó.

5. Tudd, hogy rendeltél-e valamit!

– Ha valaki kopog, és azt mondja, a személyzettől van, de te nem vársz senkit és nem rendeltél semmit, azonnal hívd a recepciót! – javasolja, hozzátéve: volt már, hogy egy ilyen telefonhívás után az ő szállodai ajtaja előtt vett őrizetbe a rendőrség egy nőt.