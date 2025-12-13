Utazási tippek: így repülj olcsóbban, okosan és stresszmentesen az ünnepek alatt

Végtelenül kígyózó sorok, sóhajtozó utasok és karácsonyi ajándékokkal megpakolt csomagok. Akár a rokonokhoz utaznál, akár a hideg elől menekülsz, ezekkel az ünnepi utazási tippekkel elintézheted, hogy ne őrülj bele a decemberi káoszba, ami a reptereken vár.

5 utazási tipp, ha repülőre szállnál az ünnepi szezonban

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Tervezd meg az utazásodat időben.

Válassz korai járatokat.

Pakolj okosan.

Készülj fel a késésekre.

Használj hasznos applikációkat.

Utazási tippek az ünnepekre

1. Egy jó útiterv már fél siker

Az első és legfontosabb, hogy időben megtervezd, hogy, mikor, mivel fogsz eljutni A-ból B-be, hiszen a karácsonyi szezonban rengeteg ember szeretne egyszerre elutazni, meglátogatni azokat, akiket rég nem látott, a szeretteivel tölteni az ünnepeket. Így azok, akik későn kapnak észbe, könnyen lemaradnak a legjobb opciókról, így drágábban és kényelmetlenebben utazhatnak.

A repülőjegyet, a szállást – ha szükséges – és a reptéri transzfert jó, ha már az utazás előtt pár héttel elintézed.

2. Időzíts okosan

Talán nem a legkellemesebb pirkadatkor kelni a szabadnapodon, de a hajnali repülőjáratok több előnnyel is járnak – főleg ebben a szezonban. Reggel még nem állnak mindenhol hosszú sorok és általában a késések is ritkábbak.

3. A pakolással csak óvatosan

Bár a vastag, kötött ruhákat megkívánó mínusz fokok megnehezítik a dolgod, próbálj úgy pakolni, hogy ne kelljen ugrálnod a bőröndödön, hogy minden beleférjen. Olyan ruhákat próbálj pakolni, amiket egyszerűen tudsz variálni, kombinálni minden más darabbal. Így kevesebb is elegendő lesz, és az olyan kényelmi kiegészítők is beférnek majd, mint egy powerbank vagy párna – bármi, ami elviselhetőbbé teszi az esetleges késések okozta várakozási időt.

Ha ügyesen pakolsz, egy-két szuvenírnek vagy karácsonyi ajándéknak is lesz még a hazaúton hely

Fotó: MAYA LAB / Shutterstock

4. Készülj fel a csúszásokra

Ha már a késéseknél járunk: számíts rá, hogy ebben a szezonban gyakoriak a későn induló járatok, torlódások, ezért érdemes előre készülnöd, hogy ne csak stresszes várakozással vagy értelmetlen költekezéssel teljenek ezek a percek.

Mindenképp vigyél magaddal:

vizet

rágcsálnivalót vagy szendvicset

egy jó könyvet, keresztrejtvényt vagy sudokut (kis helyen is elfér és sokáig képes lekötni) – a toll nehogy lemaradjon!

powerbankot – a nagy tömegben nem biztos, hogy hozzáférsz majd egy reptéri konnektorhoz vagy töltőállomáshoz

Bors-tipp: tölts le a kedvenc streaming appodból egy izgalmas sorozatot, amire könnyen rákapsz – így akár offline üzemmódban is nézheted.

5. Használd ki a technológia előnyeit

A karácsonyi káosz idején egy repülőjárat-figyelő app nemcsak a tájékozódásban a segíthet, de ha látod mire számíthatsz és folyamatosan követheted a telefonodon a fejleményeket, az rengeteg feszült információ után kajtatástól és nehéz csomagokkal való rohangálástól kímél majd meg.