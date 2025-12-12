Új poggyászcsalásra figyelmeztet a reptéri dolgozó, mutatjuk hogyan kerüld el

Minden utazó arra vágyik, hogy zökkenőmentesen, minden cuccával megérkezzen az úti céljára, ahol nincs más dolga, mint élvezni a pihenést. Ám ehelyett sokakat ér bosszúság az eltűnt csomagjaik, vagy éppen jogi hercehurcák miatt. Utóbbit sok esetben egy új poggyászcsalás okozhatja. Az ünnepek alatt ráadásul megnő a forgalom a reptereken, ami még inkább teret ad a csalásoknak.

Új poggyászcsalás terjed egy reptéri dolgozó szerint

Fotó: Elena Berd / Shutterstock

Egy repülőtéri dolgozó új poggyászcsalásra figyelmeztet.

A csalók az eldobott poggyászcímkét használják fel, hogy kárigényt nyújtsanak be.

Így előzd meg, hogy csalás áldozata legyél.

Új poggyászcsalás terjed a nemzetközi repülőtereken

A Redditen egy poggyászkezelő menedzser arra figyelmezteti a felhasználókat, hogy ne dobják el a poggyászcímkéiket a repülőtereken. Ugyanis állítása szerint egyre több olyan hamis igénylést kapnak a repülőterek dolgozói, amelyek az eldobott címkékhez kapcsolhatók. A csalók kifigyelik, hogy ki dobja el a poggyászcímkéjét, majd azt megszerezve az utazó adataival visszaélve kártérítési igényt nyújtanak be.

Bár a poggyászcímke kizárólag a nevet, a repülőjáratot és a visszaigazolási számot tartalmazza, elég információt szereznek belőle a csalók ahhoz, hogy kárigényt nyújtsanak be. Létrehoznak a címke tulajdonosának nevével egy e-mail címet, egy véletlenszerű lakcímet, egy telefonszámot és kész is a csalás.

Ha az utasoktól megszerzik a személyes adataikat, mindig visszaélnek velük. Ezért mindenkinek azt tanácsolom, hogy jól vigyázzon a poggyászcímkéjére, ha nem akar kellemetlen jogi hercehurcákat kapni a nyakába”

– figyelmeztet a reptéri dolgozó.

Valódi probléma ez az új reptéri csalás vagy csupán pánikkeltés?

Gary Leff, egy texasi székhelyű szakértő szerint ez nem annyira elterjedt csalási módszer. A Fox News-nak az alábbiakat nyilatkozta: „A poggyászokat átvizsgálják. A becsekkolástól a poggyászszalagig minden egyes átvizsgálást naplóznak. Ha egy csaló elveszett bőrönd miatt nyújt be bejelentést, és a rendszer szerint a poggyászt kézbesítették, az jelzésértékű lesz, különösen, ha ez nagy mennyiségben történik. Tehát, ha egy csoport erre specializálódna, hamar szemet szúrnának.”