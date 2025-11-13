Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Utasok, figyelem! A Ryanair új szabályt vezetett be – sokba kerülhet, ha nem tartjuk be

Ryanair
2025. november 13.
Már régóta készültek a nagy változtatásra, most milliókat takaríthatnak meg a légitársaságnál.
A Ryanair hosszú egyeztetések után új szabályt vezetett be, amely minden utasukat érinti, és a mai napon lépett életbe. A fapados légitársaság utasainak szerdától (november 12.) digitális beszállókártyát kell bemutatniuk.

Pórul járhatunk ha nem tartjuk be a Ryanair új szabályát
Pórul járhatunk ha nem tartjuk be a Ryanair új szabályát / Fotó: LordHenriVoton /   GettyImages

A légitársaság figyelmeztetett, hogy a digitális beszállókártya hiányában a repülőtéren megjelenő utasokat 55 font, vagyis közel 25 ezer forint díj terhelheti. 

Sikert aratott a Ryanair új szabálya

A beszállókártya-rendszer első napját a cég sikeresnek értékelte: azon a napon több mint 700 járat szállt fel Európa-szerte, minden késés vagy fennakadás nélkül.

Az utasok több mint 98%-a bemutatta a digitális beszállókártyáját, a fennmaradó 2% pedig, akik mindannyian online utasfelvételt végeztek a repülőtérre érkezés előtt, ingyenes beszállókártyát kapott a repülőtéri jegypénztáraknál

- közölte a Ryanair.

A légitársaság szerint az ügyfelek visszajelzése pozitív volt, és bár néhány utasnak problémája akadt a telefonjával, adatukat a beszállókártya automatáknál megtalálták, így nem volt probléma.

A Ryanair marketingigazgatója, Dara Brady így nyilatkozott:

A Ryanair digitális beszállókártyájának első napja eddig hatalmas siker volt: több mint 700 járat és több mint 100 ezer utas élvezhette a továbbfejlesztett szolgáltatást és a papírmentes beszállás előnyeit a Ryanair repülőterein.

A döntés évente akár 40 millió eurót (15,5 milliárd forint) is megtakaríthat a cégnek, ami segíthet csökkenteni a jegyárakat és versenyképesebbé tenni a légiközlekedést az utasok számára.

A Ryanair, amely hírhedt a spórolásairól és költséges felárairól, nemrégiben a túlméretezett poggyászok ellen is fellépett: szinte megduplázta a túlméretes poggyász díját, 1,50 euróról (600 forint) 2,50 euróra (1000 forint) emelve azt – írja a Daily Star.

 

