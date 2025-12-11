Európai karácsonyi vásárkörkép: egy népszerű utazási blogger szerint ezekre a helyszínekre érdemes elutazni

Az influenszer, Helene Sula éveken át járta a kontinens karácsonyi vásárait, és minden egyes helyszínről rövid, pörgős videót készített – most pedig kategóriákra bontva mondta el a tapasztalatait. A rangsor nem a hivatalos turisztikai reklámok szövegére épül, hanem az ő tapasztalataira: arra, amit ő maga látott, kóstolt és átélt, ahogy azt a TikTokon is megmutatta.

A népszerű utazási blogger szerint a strasbourgi karácsonyi vásár Európa legjobbja / Fotó: Mo Wu / Shutterstock

Egy tiktoker több mint száz karácsonyi vásár tapasztalatai alapján rangsorolta Európa legjobb ünnepi úti céljait.

Strasbourg a dekoráció, Brüsszel az ételek, Budapest pedig a vásáron túli programok miatt került a lista élére.

Az influenszer szerint a jó vásár nem a díszektől különleges, hanem attól, milyen hangulat, illat és élet van a bódék között.

Strasbourg – a karácsonyi vásár, amely mindent visz

A saját listáján a franciaországi Strasbourg áll az élen. Mint mondja, kevés olyan város van, amely évről évre ennyire következetesen hozza ugyanazt a varázslatot: fényárban úszó utcák, óvárosi díszletek, több száz éves hagyomány. A videóiban rendre bebizonyosodik, hogy Strasbourg nemcsak szép, de „karácsony-illatú” is – és véleménye szerint, aki először néz körül karácsonyi vásár-témájában Európában, ennél jobb helyen nem is kezdhet.

#christmasmarkets #europe #christmasmarketsineurope #germanchristmasmarket ♬ Jingle Bells - Remastered 1999 - Frank Sinatra @heleneinbetween This is extremely biased 😅 BUT I’ve been to over 100 Christmas markets in Europe. Let me explain my picks!⬇️ 🇧🇪 Brussels – This isn’t a typical destination, and many overlook Brussels, but hands down, some of the best food and markets throughout the city!! 🇩🇪 Aachen – Beautiful medieval city and a gingerbread-themed market. 🇭🇺 Budapest – Already stunning on its own, Budapest at Christmas is magical. St. Stephen’s Basilica backdrop, kürtőskalács everywhere, and ice skating! 🇫🇷 Ribeauville – This magical, medieval-themed market in the heart of Alsace feels like stepping into a fairy tale. Costumes, performances, the whole town joins! 🇩🇪 Mainz – Don’t sleep on this small but mighty Christmas Market! Spread throughout the city center, it’s absolutely magical. 🇩🇪 Heidelberg – This is extremely biased because I lived here, but I just ADORE this city. The castle, the history, the easy-to-access market. It’s just perfect. 🇸🇰 Bratislava – Underrated gem! Charming old town vibes, authentic Slovak crafts, way fewer crowds, and everything is so affordable. 🇦🇹 Vienna – Skip Paris and go to Vienna for Christmas. It’s exquisite and feels like you’re walking in a movie. 🇫🇷 Strasbourg – It IS the capital of Christmas after all! The incredible Notre Dame Cathedral, over-the-top decor on the streets, and amazing French markets! 🇩🇪 Cologne – My all-time favorite Christmas Market HANDS DOWN. Multiple themed markets, the stunning Cologne Cathedral towering above, hand-carved wooden stalls, and the best decorations. 😍 THIS IS THE BEST! To me, Germany 🇩🇪 wins overall because they invented Christmas markets, with the Alsace region of France 🇫🇷 a VERY close second! ‼️LINKED IN MY BIO: my FREE guide to Christmas Markets in Europe! 🎁 Dates, What to pack, best markets, kid-friendly tips, prettiest markets—everything you need!‼️ Runners up: 🇩🇪 Frankfurt, 🇬🇧 London (for decor NOT markets), 🇩🇪 Munich, 🇨🇿 Prague, 🇭🇷 Zagreb, 🇩🇪 Rudesheim, 🇫🇷 Metz, 🇦🇹 Salzburg, 🇵🇱 Krakow. #christmas

Brüsszel – a legjobb ételek helyszíne

Ami az ínyenceket illeti, számukra egyértelmű ajánlása van: Brüsszel. A több mint kétszáz faházikóból álló vásár szerinte az a hely, ahol minden négyzetcentiméteren csábító illatok keverednek a levegőben. Videóiban rendszeresen szerepelnek gofrik, csokoládék, helyi sültek és a forró italok – és mindig hozzáteszi: itt még a legegyszerűbb fogás is meglepően jó.

További izgalmas állomások

TikTok-listáján a következő helyek pedig külön díjat kaptak:

Frankfurt – a „legmeglepőbb” vásár

– a „legmeglepőbb” vásár Pozsony – a „legjobb hangulat”

– a „legjobb hangulat” Heidelberg – a „legjobb forralt bor”

– a „legjobb forralt bor” Linz – a „legkevésbé zsúfolt” város

– a „legkevésbé zsúfolt” város Colmar, Ribeauvillé, Aachen, Köln, Gengenbach – mind más kategóriában lettek kedvencek: báj, tematika, dekoráció, ár-érték arány

A romantikus karácsonyi vásárok közül Bécs a „legszebb” díját nyerte el. Persze fővárosunk sem maradhatott ki a felsorolásból: véleménye szerint Budapest a „legjobb város a vásáron túli programokhoz”, a fényvillamostól a jégpályákig.