Téli mesevilág: 5+1 karácsonyi témájú szálloda, ahol átélheted a ünnep varázsát

Téli mesevilág a javából! A téli, karácsonyi témájú szállodák különleges élményt nyújthatnak mindazoknak, akik az ünnepi időszakban is szeretnék megőrizni a varázslatos hangulatot, vagy éppen egy emlékezetes téli pihenésre vágynak.
Ezek a helyek nem csupán kényelmes szállást kínálnak, hanem egy olyan atmoszférát teremtenek, ahol a festői téli vidék, illetve a karácsony minden apró részletben megjelenik a csillogó díszektől kezdve az ünnepi illatokon át a tematikus programokig.
A gondosan megtervezett dekorációk, a szezonális menük és a szívélyes vendéglátás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a vendégek igazán különlegesnek érezzék magukat. Legyen szó egy romantikus kikapcsolódásról, egy családi ünnepről vagy egy baráti összejövetelről, a karácsonyi témájú szállodák tökéletes választást jelenthetnek a téli időszakban.
Nem is kezdhetnénk máshol a téli, vagy karácsonyi témájú szállodák felfedezését, mint a Mikulás otthonában, a Lappföldön.
Az Rovaniemi közelében, a Mikulás-falutól 25 percre található Arctic SnowHotel & Glass Igloos különleges szálláslehetőségeket kínál. A vendégek választhatnak a 360°-os üvegtetővel rendelkező igluk közül, melyekből jó eséllyel megfigyelhető az északi fény (igény esetén ébresztéssel), vagy megszállhatnak a hóból és jégből épült SnowHotelben.
A SnowHotel decembertől üzemel, és egyedi jégbárral, jégétteremmel, valamint jégkápolnával rendelkezik. A szállás tartalmazza a reggelit és a szauna használatát, télen pedig hószauna is elérhető.
A Santa Claus (Mikulás) Üdülőfalu szintén ideális helyszín egy álompihenéshez, ahol hangulatos faházak vagy modern apartmanok várják a vendégeket az éjféli nap vagy a téli csodaország élményéhez.
Ez a családi tulajdonban lévő üdülőhely mindent biztosít egy romantikus kikapcsolódáshoz vagy egy aktív családi vakációhoz, beleértve a reggelit, a szaunát és a konyhasarkot. A Mikulás irodája a közelben található, és az év minden napján átélhető a karácsony varázsa, számos téli és őszi programlehetőséggel.
Ha nem félsz a jégtől és a fagyos közegtől, ha elbűvöl a jégtömbökből faragott környezet, a kirunai Icehotel a neked való úti cél. Bár a szálloda kínál meleg szállodai szobákat és faházakat is, az igazán exkluzív kínálata az egész évben nyitva tartó Icehotel 365, illetve a decembertől áprilisig elérhető Icehotel Winter, amelyek teljes egészében jégből és hóból készült szállások.
A -5 fokos jéghotel szállásokhoz ingyenes szaunahasználat, hálózsákok és kényelmes, meleg speciális téli ruházat, illetve csizma is jár. A jégágyak pihe-puha rénszarvas bőrrel vannak leterítve. A napot pedig egy pohár meleg vörös áfonyalével lehet indítani.
Ez a szálloda éppúgy ideális, sőt, egyenesen kötelező a fülig szerelmes párok számára, mint a megrögzött karácsony rajongóknak. Ez a szálloda ugyanis egy különc „szerelemmotel” mosolygós Mikulással az ajtaján, hatalmas kivilágított karácsonyfával és egy lifttel, amely karácsonyi dalokat játszik.
Itt számos, különféle stílus közül lehet választani, mint például klasszikus, hagyományos, ortodox, romantikus, karneváli, vintage karácsonyi berendezéssel ellátott szobák, de ha a kék a kedvenc színed, kék karácsonyi dekorral ellátott szobájuk is van. Persze mindezt egy nagy adag összetéveszthetetlen japán hangulattal körítik.
A Tennessee állambeli Pigeon Forge-ban található The Inn at Christmas Place egy másik különleges, karácsony tematikájú szálloda. Tökéletes választás az ünnep szerelmeseinek, hiszen egész évben karácsonyi hangulatot áraszt, tematikus szobákkal, rendezvényekkel várja a vendégeket, illetve egy egészen különleges találkozási lehetőséggel a Mikulással!
A The Inn at Christmas Place minden karácsony előtt egy izgalmas „12 napos karácsonyi” rendezvénysorozattal köszönti az ünnepi szezont, mely kézműves foglalkozásokat, mézeskalács házikók készítését és számos programot kínál a gyerekek számára.
A brazíliai Gramadoban található Casa da Montanha különleges karácsonyi lakosztálya októbertől januárig várja az ünnep szerelmeseit. Ez a szálloda az ünnepi időszakban teljesen átalakul, hogy olyan érzést nyújtson, mintha a Mikulás házában lennénk, karácsonyfával, hímzett fürdőköpenyekkel, ünnepi díszpárnákkal, csillogó fényekkel és sok más karácsonyi elemmel.
Ha itt szállsz meg, készülj fel rá, hogy amikor ébredés után lemész reggelizni, a szomszéd asztalnál épp a jó öreg Mikulás fogyasztja békésen a reggelijét, mielőtt elindulna a brazil gyerekeknek is szétosztani az ajándékait.
