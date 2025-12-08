Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Téli mesevilág: 5+1 karácsonyi témájú szálloda, ahol átélheted a ünnep varázsát

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 12:15
Képzeld el, ahogy a hóesésben megérkezel egy olyan helyre, ahol a karácsony szelleme minden sarkon érezhető. Ebben a cikkben karácsonyi témájú szállodákat mutatunk meg a világ minden tájáról, ahol a pihe-puha takarók, a kandallótűz ropogása és az ünnepi díszítés, illetve az északi fényre nyíló üvegablakú igluk garantálják a tökéletes téli kikapcsolódást. Merülj el velünk ebben a varázslatos utazásban!
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Téli mesevilág a javából! A téli, karácsonyi témájú szállodák különleges élményt nyújthatnak mindazoknak, akik az ünnepi időszakban is szeretnék megőrizni a varázslatos hangulatot, vagy éppen egy emlékezetes téli pihenésre vágynak.

Egy nő mosolyogva karácsonyi témájú szállodák képeit néz.
Téli mesevilág: karácsonyi témájú szállodák, ahol átélheted a karácsony varázsát
Fotó: Antonio Guillem / Shutterstock
  • Arctic Snowhotel & Glass Igloos Rovaniemi, Lappföld (Finnország)
  • Mikulás Üdülőfalu, Rovaniemi, Lappföld (Finnország)
  • Icehotel, Kiruna (Svédország)
  • Hotel Chapel Christmas, Narita (Japán)
  • The Inn at Christmas Place, Pigeon Forge, Tennessee (USA)

Karácsonyi témájú szállodák – 5+1 hely, ahová érdemes ellátogatnod

Ezek a helyek nem csupán kényelmes szállást kínálnak, hanem egy olyan atmoszférát teremtenek, ahol a festői téli vidék, illetve a karácsony minden apró részletben megjelenik a csillogó díszektől kezdve az ünnepi illatokon át a tematikus programokig.

A gondosan megtervezett dekorációk, a szezonális menük és a szívélyes vendéglátás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a vendégek igazán különlegesnek érezzék magukat. Legyen szó egy romantikus kikapcsolódásról, egy családi ünnepről vagy egy baráti összejövetelről, a karácsonyi témájú szállodák tökéletes választást jelenthetnek a téli időszakban.

Készülj fel, hogy felfedezd velünk a legszebb téli menedékeket!

1. Arctic Snowhotel & Glass Igloos Rovaniemi, Lappföld (Finnország)

Nem is kezdhetnénk máshol a téli, vagy karácsonyi témájú szállodák felfedezését, mint a Mikulás otthonában, a Lappföldön.

Az Rovaniemi közelében, a Mikulás-falutól 25 percre található Arctic SnowHotel & Glass Igloos különleges szálláslehetőségeket kínál. A vendégek választhatnak a 360°-os üvegtetővel rendelkező igluk közül, melyekből jó eséllyel megfigyelhető az északi fény (igény esetén ébresztéssel), vagy megszállhatnak a hóból és jégből épült SnowHotelben.

A SnowHotel decembertől üzemel, és egyedi jégbárral, jégétteremmel, valamint jégkápolnával rendelkezik. A szállás tartalmazza a reggelit és a szauna használatát, télen pedig hószauna is elérhető.

Arctic Snowhotel & Glass Igloos Rovaniemi, Lappföldön található karácsonyi témájú szálloda.
Arctic Snowhotel & Glass Igloos Rovaniemi, Lappföld (Finnország)
Fotó: Leonard Zhukovsky / Shutterstock

2. Mikulás Üdülőfalu, Rovaniemi, Lappföld (Finnország)

A Santa Claus (Mikulás) Üdülőfalu szintén ideális helyszín egy álompihenéshez, ahol hangulatos faházak vagy modern apartmanok várják a vendégeket az éjféli nap vagy a téli csodaország élményéhez.

Ez a családi tulajdonban lévő üdülőhely mindent biztosít egy romantikus kikapcsolódáshoz vagy egy aktív családi vakációhoz, beleértve a reggelit, a szaunát és a konyhasarkot. A Mikulás irodája a közelben található, és az év minden napján átélhető a karácsony varázsa, számos téli és őszi programlehetőséggel.

Mikulás Üdülőfalu, Finnországban található karácsonyi témájú szálloda.
Mikulás Üdülőfalu, Rovaniemi, Lappföld (Finnország)
Fotó: AFP / AFP

3. Icehotel, Kiruna (Svédország)

Ha nem félsz a jégtől és a fagyos közegtől, ha elbűvöl a jégtömbökből faragott környezet, a kirunai Icehotel a neked való úti cél. Bár a szálloda kínál meleg szállodai szobákat és faházakat is, az igazán exkluzív kínálata az egész évben nyitva tartó Icehotel 365, illetve a decembertől áprilisig elérhető Icehotel Winter, amelyek teljes egészében jégből és hóból készült szállások.

A -5 fokos jéghotel szállásokhoz ingyenes szaunahasználat, hálózsákok és kényelmes, meleg speciális téli ruházat, illetve csizma is jár. A jégágyak pihe-puha rénszarvas bőrrel vannak leterítve. A napot pedig egy pohár meleg vörös áfonyalével lehet indítani.

Icehotel, Svédországban található jeges karácsonyi tematikájú szálloda.
Icehotel, Kiruna (Svédország)
Fotó: Hemis via AFP / AFP

4. Hotel Chapel Christmas, Narita (Japán)

Ez a szálloda éppúgy ideális, sőt, egyenesen kötelező a fülig szerelmes párok számára, mint a megrögzött karácsony rajongóknak. Ez a szálloda ugyanis egy különc „szerelemmotel” mosolygós Mikulással az ajtaján, hatalmas kivilágított karácsonyfával és egy lifttel, amely karácsonyi dalokat játszik.

Itt számos, különféle stílus közül lehet választani, mint például klasszikus, hagyományos, ortodox, romantikus, karneváli, vintage karácsonyi berendezéssel ellátott szobák, de ha a kék a kedvenc színed, kék karácsonyi dekorral ellátott szobájuk is van. Persze mindezt egy nagy adag összetéveszthetetlen japán hangulattal körítik.

Hotel Chapel Christmas, Japánban található karácsonyi témájú szálloda.
Hotel Chapel Christmas, Narita (Japán)
Fotó: John S Lander / Getty Images

5. The Inn at Christmas Place, Pigeon Forge, Tennessee (USA)

A Tennessee állambeli Pigeon Forge-ban található The Inn at Christmas Place egy másik különleges, karácsony tematikájú szálloda. Tökéletes választás az ünnep szerelmeseinek, hiszen egész évben karácsonyi hangulatot áraszt, tematikus szobákkal, rendezvényekkel várja a vendégeket, illetve egy egészen különleges találkozási lehetőséggel a Mikulással!

A The Inn at Christmas Place minden karácsony előtt egy izgalmas „12 napos karácsonyi” rendezvénysorozattal köszönti az ünnepi szezont, mely kézműves foglalkozásokat, mézeskalács házikók készítését és számos programot kínál a gyerekek számára.

The Inn at Christmas Place, Amerikában található karácsonyi témájú szálloda.
The Inn at Christmas Place, Pigeon Forge, Tennessee (USA)
Fotó: Scott Heaney / Shutterstock

6. Casa Da Montanha, Gramado (Brazília)

A brazíliai Gramadoban található Casa da Montanha különleges karácsonyi lakosztálya októbertől januárig várja az ünnep szerelmeseit. Ez a szálloda az ünnepi időszakban teljesen átalakul, hogy olyan érzést nyújtson, mintha a Mikulás házában lennénk, karácsonyfával, hímzett fürdőköpenyekkel, ünnepi díszpárnákkal, csillogó fényekkel és sok más karácsonyi elemmel.

Ha itt szállsz meg, készülj fel rá, hogy amikor ébredés után lemész reggelizni, a szomszéd asztalnál épp a jó öreg Mikulás fogyasztja békésen a reggelijét, mielőtt elindulna a brazil gyerekeknek is szétosztani az ajándékait. 

Casa Da Montanha, Brazíliában található karácsonyi témájú szálloda.
Casa Da Montanha, Gramado (Brazília)
Fotó: daniellebra / Shutterstock

