Ezt soha ne tedd az étteremben, ha nem akarod, hogy beleköpjenek a levesedbe

Nem is gondolnád mennyi minden van, amit a vendégek természetesnek, sőt segítségnek gondolnak, pedig csak megnehezíti a pincérek munkáját. Ha nem akarod, hogy az illetlen viselkedésedet “meghálálják” a felszolgálók, jobban jársz, ha betartod az éttermi etikett kevésbé ismert szabályait. Kerüld el messzire az ilyen helyzeteket. Mutatjuk, hogyan!

Éttermi etikett: ezeket soha ne kövesd el a vacsoraasztalnál!

A pillanat, amikor nem érdemes inteni a pincérért.

Fontos tudni, melyik asztalhoz nem érdemes helyet foglalni.

Pakolgatás, rendezkedés, ami nem segít.

Az étlap testreszabásának szabályai.

Az alapvető tisztelet megadása, amit jobban jársz, ha betartasz.

1. A túlhangsúlyozott „rendelhetnénk?” – kérdés a legrosszabb pillanatban

Ha már akkor a pincérért intesz, amikor szinte még az étlapot sem nyitottad ki és útközben találod ki, hogy a szokásos cigánypecsenye mellé milyen köretet válassz, az enyhén szólva is zaklatott állapotba hozhatja a felszolgálókat. A pincér ott ragad az asztalod mellett ácsorogva, te pedig csak lapozgatsz.

Lehet, hogy neked semmiségnek tűnik az a plusz 3 perc gondolkodási idő, de egy sűrű péntek estén, egy jól bejáratott rutint boríthatsz fel vele. Hidd el, minden gyorsabban fog menni, ha csak akkor intesz, amikor már minden kívánságodat kitaláltad – de valószínűleg ekkor már nem lesz rá szükség.

2. A megmagyarázhatatlan vonzalom a koszos asztalok iránt

A személyzet másik rémálma, amikor valaki belép az étterembe és, mint akit egy láthatatlan ösztön vezet, leül ahhoz az egyetlen asztalhoz, amit még nem szedtek le az előző vendégek után. Ilyenkor a pincérek rohanhatnak pakolni, törölgetni, mosogatni és kapkodva teríteni. Ráadásul még te is egy nem túl higiénikus élménnyel indítod majd vacsorádat, szóval jobb, ha megvárod, amíg jön egy felszolgáló, és az asztalodhoz kísér. Hidd el, nem véletlenül működik így a rendszer.

3. Az önkéntes vendéglátás

Na, hát ha van valami, amiről sok-sok ember úgy hiszi, hogy jót tesz, akkor az a használt tányérok és poharak pakolgatása – főleg a szomszéd asztalra. A koszos edények nem díszletként szolgálnak, így nem túl jó fej dolog tőled, ha egy frissen terített asztalra pakolod át, amikor befejezted az étkezést.