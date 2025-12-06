Ezt soha ne tedd az étteremben, ha nem akarod, hogy beleköpjenek a levesedbe

Nem is gondolnád mennyi minden van, amit a vendégek természetesnek, sőt segítségnek gondolnak, pedig csak megnehezíti a pincérek munkáját. Ha nem akarod, hogy az illetlen viselkedésedet “meghálálják” a felszolgálók, jobban jársz, ha betartod az éttermi etikett kevésbé ismert szabályait. Kerüld el messzire az ilyen helyzeteket. Mutatjuk, hogyan!
Ha már akkor a pincérért intesz, amikor szinte még az étlapot sem nyitottad ki és útközben találod ki, hogy a szokásos cigánypecsenye mellé milyen köretet válassz, az enyhén szólva is zaklatott állapotba hozhatja a felszolgálókat. A pincér ott ragad az asztalod mellett ácsorogva, te pedig csak lapozgatsz.
Lehet, hogy neked semmiségnek tűnik az a plusz 3 perc gondolkodási idő, de egy sűrű péntek estén, egy jól bejáratott rutint boríthatsz fel vele. Hidd el, minden gyorsabban fog menni, ha csak akkor intesz, amikor már minden kívánságodat kitaláltad – de valószínűleg ekkor már nem lesz rá szükség.
A személyzet másik rémálma, amikor valaki belép az étterembe és, mint akit egy láthatatlan ösztön vezet, leül ahhoz az egyetlen asztalhoz, amit még nem szedtek le az előző vendégek után. Ilyenkor a pincérek rohanhatnak pakolni, törölgetni, mosogatni és kapkodva teríteni. Ráadásul még te is egy nem túl higiénikus élménnyel indítod majd vacsorádat, szóval jobb, ha megvárod, amíg jön egy felszolgáló, és az asztalodhoz kísér. Hidd el, nem véletlenül működik így a rendszer.
Na, hát ha van valami, amiről sok-sok ember úgy hiszi, hogy jót tesz, akkor az a használt tányérok és poharak pakolgatása – főleg a szomszéd asztalra. A koszos edények nem díszletként szolgálnak, így nem túl jó fej dolog tőled, ha egy frissen terített asztalra pakolod át, amikor befejezted az étkezést.
Igen, az: „Ezt kérem, de a annak a mártásával és egy olyan körettel, ami nincs is az étlapon” típusú kívánságok felérnek egy étlap újratervezésével. Persze, az ételallergia és a speciális étrendek esetén nyugodtan kérj segítséget, de ilyenkor is fontos, hogy időben jelezd, ha változtatásra van szükség, mert lehet, hogy az étterem nem is tudja teljesíteni a kérésedet, mert olyan alapanyagokkal dolgoznak, amik nem teszik lehetővé vagy nincs a konyhán az, amit elképzeltél. Asztalfoglalás előtt inkább tájékozódj és alaposan nézd át az adott étterem kínálatát.
Sajnos még mindig releváns felhívni a figyelmet a legalapvetőbb éttermi etikettre is, hogy ha betérsz egy vendéglátóhelyre, akkor legyél udvarias és köszönj! Egy sima szia is elég, de ha úgy rendelsz, mintha csak egy automatán nyomogatnád be a ropi kódját, az a pincérnek, hát mondjuk úgy, elég demotiváló. A képlet egyszerű: kedvességért kedvességet várj. Közönyért cserébe viszont csak a felszolgálótól függ, mit kapsz végül.
Ebben a videóban 15 éttermi etikett szabályt hallhatsz, amit talán még te sem ismersz, pedig jól jöhet:
