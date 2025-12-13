Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Izgalmas programmal nyílik meg a Balaton legnagyobb jégpályája

jégkorcsolyázás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 13:15
jégpályaBalatonfüred
A Balaton télen is varázslatos arcát mutatja, és ilyenkor sem kell lemondanunk az izgalmas programokról. Ha szeretsz jégkorizni, jó hírünk van: december 13-án megnyílik a Balaton legnagyobb jégpályája, ahol 3600 nm-es jégfelületen csúszhatunk, ráadásul igazán bulis nyitóünnepséggel készülnek a szervezők. Mutatjuk a részleteket!
Szekáry Zsuzsanna
A szerző cikkei

2025-ben is kinyit a Balatonfüredi Jégpálya, ami a Balaton legnagyobb jégpályája. Közel 1 kilométer hosszan, a Zákonyi utcai mélygarázs tetejétől egészen a Tagore sétányig nyúlik. Balatonfüreden december 13-án, 18 órától nyílik meg a magyar tenger legnagyobb, összefüggő jégpályája.

korcsolyázók a Balaton legnagyobb jégpályája jeges felületén.  
December 13-án nyílik meg a Balaton legnagyobb jégpályája Balatonfüreden
Fotó: Pesthy Márton /  Veszprém Megyei Napló
  • Ezek a szolgáltatások várják a látogatókat.
  • A nyitóünnepség programja.
  • Jegyárak.

Balatonfüreden nyílik meg a Balaton legnagyobb jégpályája 

A jégpályára a palánkokkal körbevett jégfolyosóról több helyen is be lehet csatlakozni a helyszínen bérelhető, vagy a saját jégkorcsolyákon. A korcsolyázókat fedett öltöző, értékmegőrző, illemhely és több vendéglátóhely várja. 

A kisgyermekek számára létesítettek egy kisebb, ingyenesen használható koripályát a Vitorlás téren. 

A december 13. és január 31. között látogatható jégpálya megnyitó ünnepsége december 13-án, 18 órától veszi kezdetét. 

  • 18 órától kezdődik a Jégmadár revü show a Zákonyi utcai jégpályán, 
  • 18:20-tól a FireSoul Tűzlélek Túzzsonglőr társulat kápráztatja el az érdeklődőket a Tagore sétánynál, a Széchenyi szobornál,
  • 18:45 és 21 óra között pedig a Vitorlás téren DJ Casso szolgáltatja a forró ritmusokat.

A Balatonfüredi Jégpálya nyitvatartása és jegyárai:

Hétfőtől – péntekig és vasárnap:
09:00-11:30, 13:00-15:30, 17:00-20:00

Szombaton:
10:00-12:30, 14:00-16:30, 18:00-21:00

A jegyárak lakcímtől és életkortól függően változnak, a legdrágább jegy 2900 forint, míg a legolcsóbb 700 forint. 

Nézd meg videón, milyen hangulat volt tavaly a jégpályán:

