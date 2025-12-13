Izgalmas programmal nyílik meg a Balaton legnagyobb jégpályája

2025-ben is kinyit a Balatonfüredi Jégpálya, ami a Balaton legnagyobb jégpályája. Közel 1 kilométer hosszan, a Zákonyi utcai mélygarázs tetejétől egészen a Tagore sétányig nyúlik. Balatonfüreden december 13-án, 18 órától nyílik meg a magyar tenger legnagyobb, összefüggő jégpályája.
A jégpályára a palánkokkal körbevett jégfolyosóról több helyen is be lehet csatlakozni a helyszínen bérelhető, vagy a saját jégkorcsolyákon. A korcsolyázókat fedett öltöző, értékmegőrző, illemhely és több vendéglátóhely várja.
A kisgyermekek számára létesítettek egy kisebb, ingyenesen használható koripályát a Vitorlás téren.
A december 13. és január 31. között látogatható jégpálya megnyitó ünnepsége december 13-án, 18 órától veszi kezdetét.
A Balatonfüredi Jégpálya nyitvatartása és jegyárai:
Hétfőtől – péntekig és vasárnap:
09:00-11:30, 13:00-15:30, 17:00-20:00
Szombaton:
10:00-12:30, 14:00-16:30, 18:00-21:00
A jegyárak lakcímtől és életkortól függően változnak, a legdrágább jegy 2900 forint, míg a legolcsóbb 700 forint.
Nézd meg videón, milyen hangulat volt tavaly a jégpályán:
