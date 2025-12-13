Izgalmas programmal nyílik meg a Balaton legnagyobb jégpályája

2025-ben is kinyit a Balatonfüredi Jégpálya, ami a Balaton legnagyobb jégpályája. Közel 1 kilométer hosszan, a Zákonyi utcai mélygarázs tetejétől egészen a Tagore sétányig nyúlik. Balatonfüreden december 13-án, 18 órától nyílik meg a magyar tenger legnagyobb, összefüggő jégpályája.

December 13-án nyílik meg a Balaton legnagyobb jégpályája Balatonfüreden

Fotó: Pesthy Márton / Veszprém Megyei Napló

Ezek a szolgáltatások várják a látogatókat.

A nyitóünnepség programja.

Jegyárak.

Balatonfüreden nyílik meg a Balaton legnagyobb jégpályája

A jégpályára a palánkokkal körbevett jégfolyosóról több helyen is be lehet csatlakozni a helyszínen bérelhető, vagy a saját jégkorcsolyákon. A korcsolyázókat fedett öltöző, értékmegőrző, illemhely és több vendéglátóhely várja.

A kisgyermekek számára létesítettek egy kisebb, ingyenesen használható koripályát a Vitorlás téren.

A december 13. és január 31. között látogatható jégpálya megnyitó ünnepsége december 13-án, 18 órától veszi kezdetét.

18 órától kezdődik a Jégmadár revü show a Zákonyi utcai jégpályán,

18:20-tól a FireSoul Tűzlélek Túzzsonglőr társulat kápráztatja el az érdeklődőket a Tagore sétánynál, a Széchenyi szobornál,

18:45 és 21 óra között pedig a Vitorlás téren DJ Casso szolgáltatja a forró ritmusokat.

A Balatonfüredi Jégpálya nyitvatartása és jegyárai:

Hétfőtől – péntekig és vasárnap:

09:00-11:30, 13:00-15:30, 17:00-20:00

Szombaton:

10:00-12:30, 14:00-16:30, 18:00-21:00

A jegyárak lakcímtől és életkortól függően változnak, a legdrágább jegy 2900 forint, míg a legolcsóbb 700 forint.

Nézd meg videón, milyen hangulat volt tavaly a jégpályán:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: