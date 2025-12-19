Megszavazták: mesés környezetben vár az év kilátója

Az év kilátója a Keleti-Mecsekben, 682 méteres magasságban emelkedik, és a térség természetes vonzerejét hivatott bemutatni. A Zengő-kilátó jelenlegi formáját 2020-ban nyerte el: az eredeti, 1970-es években épült geodéziai torony modern, acélvázas szerkezettel bővült, amely hat szintjén teszi lehetővé a látogatók számára a biztonságos és kényelmes kilátást.
A Zengő a Kelet-Mecsek egyetlen igazán hegyvidéki csúcsa, meredek lejtőkkel és markáns tömbjével dominál a környező táj fölött. A kilátó a XIX. század óta változó formában áll a csúcson, az új acélszerkezet hatemelet magasságban nyújt körpanorámát. Északon a Keleti-Mecsek hullámos, erdős hátai tárulnak a szemlélő elé, kelet felé a mély Réka-völgy és a Dobogó, valamint a Szószék bércei láthatók. Nyugat felé a Hármas-hegy és a Jakab-hegy vonulata emelkedik, délen a Villányi-hegység és a Dráva síksága, tiszta időben pedig a Balatont és a Papuk-hegység gerincét is megpillanthatjuk.
A kilátóhoz több turistaút, tanösvény és zarándokút vezet. Hosszúhetényből, Pécsváradról vagy Mecseknádasdról indulva rövid, bár meredek sétával érhetjük el a csúcsot. A Zengő környéke gazdag természeti és kulturális látnivalókban: a bánáti bazsarózsa, a Pécsváradi apátság, a Réka-völgyi kastélyromok és a helyi sváb falvak mind részei a környék felfedezésének.
A Zengő-kilátó népszerűségében nagy szerepe van az aktív helyi közösségnek. A kilátó megépítésének célja a természetvédelem és a közösségi értékek bemutatása volt. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ és a Baranya Vármegyei Önkormányzat együttműködésével a közeljövőben további fejlesztések várhatóak a térségben, így magasabb színvonalú infrastruktúra és több szolgáltatás teszi majd még vonzóbbá a Mecseket az aktív turisták számára.
A kilátó mellett pad és asztal biztosít pihenési lehetőséget. Viharos időben a csúcs és a fémkilátó veszélyes lehet, ilyenkor érdemes a Viki-pihenőt felkeresni, amely három oldalról védett. A kilátóhoz vezető túra változatos, sűrű erdők, tisztások és történelmi emlékek mentén halad, így a Zengő nemcsak a panorámájával, hanem a környező táj élményeivel is emlékezetes programot kínál.
A Mecsek legmagasabb pontja, a Zengő és kilátója így nem csupán az év kilátója lett, hanem a térség természeti kincseinek és kulturális örökségének kiemelkedő bemutatóhelye is. Aki ellátogat ide, biztosan felejthetetlen élménnyel gazdagodik, és felfedezheti a dél-dunántúli erdők, völgyek és hegycsúcsok rejtett szépségeit.
Nézd meg az alábbi videóban a Zengő-kilátót:
