Megszavazták: mesés környezetben vár az év kilátója

Az év kilátója a Keleti-Mecsekben, 682 méteres magasságban emelkedik, és a térség természetes vonzerejét hivatott bemutatni. A Zengő-kilátó jelenlegi formáját 2020-ban nyerte el: az eredeti, 1970-es években épült geodéziai torony modern, acélvázas szerkezettel bővült, amely hat szintjén teszi lehetővé a látogatók számára a biztonságos és kényelmes kilátást.

Az év kilátója díjnyertes Zengő-kilátó alatt bújik meg Püspökszentlászló település

Fotó: Sóki Tamás / MTI

A Zengő 682 méteres csúcsán áll a hatszintes acélkilátó.

Tiszta időben a Balaton, a Villányi-hegység és a Papuk is látszik.

A környék tanösvényei és történelmi látnivalói gazdagítják a túrát.

Az év kilátója – panoráma és megközelítés

A Zengő a Kelet-Mecsek egyetlen igazán hegyvidéki csúcsa, meredek lejtőkkel és markáns tömbjével dominál a környező táj fölött. A kilátó a XIX. század óta változó formában áll a csúcson, az új acélszerkezet hatemelet magasságban nyújt körpanorámát. Északon a Keleti-Mecsek hullámos, erdős hátai tárulnak a szemlélő elé, kelet felé a mély Réka-völgy és a Dobogó, valamint a Szószék bércei láthatók. Nyugat felé a Hármas-hegy és a Jakab-hegy vonulata emelkedik, délen a Villányi-hegység és a Dráva síksága, tiszta időben pedig a Balatont és a Papuk-hegység gerincét is megpillanthatjuk.

A kilátóhoz több turistaút, tanösvény és zarándokút vezet. Hosszúhetényből, Pécsváradról vagy Mecseknádasdról indulva rövid, bár meredek sétával érhetjük el a csúcsot. A Zengő környéke gazdag természeti és kulturális látnivalókban: a bánáti bazsarózsa, a Pécsváradi apátság, a Réka-völgyi kastélyromok és a helyi sváb falvak mind részei a környék felfedezésének.

A 2020-ban elkészült Zengő-kilátó lett idén az Év kilátója

Fotó: Kacsúr Tamás / MTI

Fejlesztések és közösségi összefogás

A Zengő-kilátó népszerűségében nagy szerepe van az aktív helyi közösségnek. A kilátó megépítésének célja a természetvédelem és a közösségi értékek bemutatása volt. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ és a Baranya Vármegyei Önkormányzat együttműködésével a közeljövőben további fejlesztések várhatóak a térségben, így magasabb színvonalú infrastruktúra és több szolgáltatás teszi majd még vonzóbbá a Mecseket az aktív turisták számára.