Az év kilátója a Zengő csúcsán magasodó ÍZengő-kilátó lett.

Megszavazták: mesés környezetben vár az év kilátója

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 10:45
A Mecsek legmagasabb pontján álló Zengő-kilátó kapta idén a legtöbb szavazatot az országos természetjáró közönségszavazáson. Az „év kilátója” díjat a természetjárók szavazatai alapján ítélték oda, a 2025-ös kampányban több mint 15 ezer voks érkezett, amelyből a Zengő 5752 szavazatot gyűjtött össze, ezzel megelőzve a Megyer-hegyi és a Julianus-kilátót.
Oroszi Rita
Az év kilátója a Keleti-Mecsekben, 682 méteres magasságban emelkedik, és a térség természetes vonzerejét hivatott bemutatni. A Zengő-kilátó jelenlegi formáját 2020-ban nyerte el: az eredeti, 1970-es években épült geodéziai torony modern, acélvázas szerkezettel bővült, amely hat szintjén teszi lehetővé a látogatók számára a biztonságos és kényelmes kilátást.

Az év kilátója díjnyertes Zengő-kilátó alatt elterülő Püspökszentlászló.
Az év kilátója díjnyertes Zengő-kilátó alatt bújik meg Püspökszentlászló település
Fotó: Sóki Tamás /  MTI
  • A Zengő 682 méteres csúcsán áll a hatszintes acélkilátó.
  • Tiszta időben a Balaton, a Villányi-hegység és a Papuk is látszik.
  • A környék tanösvényei és történelmi látnivalói gazdagítják a túrát.

Az év kilátója – panoráma és megközelítés

A Zengő a Kelet-Mecsek egyetlen igazán hegyvidéki csúcsa, meredek lejtőkkel és markáns tömbjével dominál a környező táj fölött. A kilátó a XIX. század óta változó formában áll a csúcson, az új acélszerkezet hatemelet magasságban nyújt körpanorámát. Északon a Keleti-Mecsek hullámos, erdős hátai tárulnak a szemlélő elé, kelet felé a mély Réka-völgy és a Dobogó, valamint a Szószék bércei láthatók. Nyugat felé a Hármas-hegy és a Jakab-hegy vonulata emelkedik, délen a Villányi-hegység és a Dráva síksága, tiszta időben pedig a Balatont és a Papuk-hegység gerincét is megpillanthatjuk.

A kilátóhoz több turistaút, tanösvény és zarándokút vezet. Hosszúhetényből, Pécsváradról vagy Mecseknádasdról indulva rövid, bár meredek sétával érhetjük el a csúcsot. A Zengő környéke gazdag természeti és kulturális látnivalókban: a bánáti bazsarózsa, a Pécsváradi apátság, a Réka-völgyi kastélyromok és a helyi sváb falvak mind részei a környék felfedezésének.

A Zengő-kilátó téli környezetben.
A 2020-ban elkészült Zengő-kilátó lett idén az Év kilátója
Fotó: Kacsúr Tamás /  MTI

Fejlesztések és közösségi összefogás

A Zengő-kilátó népszerűségében nagy szerepe van az aktív helyi közösségnek. A kilátó megépítésének célja a természetvédelem és a közösségi értékek bemutatása volt. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ és a Baranya Vármegyei Önkormányzat együttműködésével a közeljövőben további fejlesztések várhatóak a térségben, így magasabb színvonalú infrastruktúra és több szolgáltatás teszi majd még vonzóbbá a Mecseket az aktív turisták számára.

Látogatói információk

A kilátó mellett pad és asztal biztosít pihenési lehetőséget. Viharos időben a csúcs és a fémkilátó veszélyes lehet, ilyenkor érdemes a Viki-pihenőt felkeresni, amely három oldalról védett. A kilátóhoz vezető túra változatos, sűrű erdők, tisztások és történelmi emlékek mentén halad, így a Zengő nemcsak a panorámájával, hanem a környező táj élményeivel is emlékezetes programot kínál.

A Mecsek legmagasabb pontja, a Zengő és kilátója így nem csupán az év kilátója lett, hanem a térség természeti kincseinek és kulturális örökségének kiemelkedő bemutatóhelye is. Aki ellátogat ide, biztosan felejthetetlen élménnyel gazdagodik, és felfedezheti a dél-dunántúli erdők, völgyek és hegycsúcsok rejtett szépségeit.
Nézd meg az alábbi videóban a Zengő-kilátót:

