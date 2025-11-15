Thaiföld bekeményített – Súlyos bírság lehet a vége, ha nem tartjuk be az új szabályokat

A népszerű délkelet-ázsiai ország, Thaiföld – különösképpen a főváros, Bangkok és a festői egzotikus szigetek – eddig is híres volt pezsgő éjszakai életéről, most azonban az ország új, szigorúbb alkoholfogyasztással kapcsolatos törvényeket hozott (amilyet korábban Miami Beachen is bevezettek). Ez pedig azt jelenti, hogy a Thaiföldre érkező turistáknak a korábbiaknál is jobban oda kell figyelni arra, hogy mikor és hol isznak.

Thaiföld szigorított az alkoholfogyasztási törvényeken.

Fotó: 123RF

Szigorodó szabályok Thaiföldön

Délután 14 és 17 óra, valamint éjfél és 11 óra között már eddig is tilos volt alkoholt árusítani, így az ebben az időintervallumban való árusítás, illetve vásárlás komoly bírságot vonhat maga után. Az alkoholvásárlás a megszokott órákban, 11 és 14 óra között, illetve 17 óra és éjfél között továbbra is engedélyezett.

Ugyanakkor az alkoholtartalmú italok népszerűsítése, vagy reklámozása is tilos az országban, ezért érdemes rendkívül körültekintőnek lenni ezek online megosztásával – még az ember saját közösségi médiás felületén is. Ez alól kizárólag a a Közegészségügyi Minisztérium által engedélyezett oktatási célú megjelenések kivételek.

Az új törvény 2025. november 8-án lépett hatályba.

Mindezek a törvények nem a turisták kényelme ellen szólnak, hanem a biztonságos környezet biztosítását célozzák. A mértékletes alkoholfogyasztás, a helyi közösséggel szembeni tisztelet a békés együttélés szabályait erősíti. A hatóságok a turistákat arra ösztönzik, hogy az „alkoholturizmus” helyett inkább azokat a tevékenységeket használják ki, amit ez a csodálatos ország kínál.

A szabályok megszegőit 10 ezer baht bírságra is büntethetik, ha vétenek az új szabályok ellen.

Fotó: 123RF

Helen Wheat, Thaiföld-szakértője a következőket emelte ki:

Thaiföld frissítette az alkoholfogyasztásra vonatkozó szabályozását, és november 8-tól akár 10 000 THB (körülbelül 108 ezer Ft) bírságot is kiszabhat az engedélyezett időpontokon kívüli alkoholfogyasztásért.”

Az országban a legális alkoholfogyasztási korhatár 20 év, ami a külföldi turistákra is érvényes, ezért arra kérnek mindenkit, hogy mindig legyen kéznél érvényes személyazonosító igazolvány (útlevél), illetve, hogy tartsák be az előírt szabályokat és figyeljenek oda a tilalmi időpontokra.