Meglepő titkot árultak el a pilóták - Komoly következménye lehet, ha nem állítod repülő üzemmódba a telefonod

Mi történik, ha mégsem állítjuk repülő üzemmódba a telefonunkat a repülőgépen? Ez a kérdés sokunkban felmerül, miközben az unásig ismert biztonsági tájékoztatót hallgatjuk. Vajon tényleg leesik a gép, vagy csak amolyan „túl óvatos az anyám” szabályról van szó?
Felejtsd el a régi teóriákat, és készülj fel a meglepő igazságra! A repüléshez kapcsolódó technológia hatalmasat fejlődött az utóbbi években, és ami egykor szigorú szabály volt, ma már sok esetben csak egy kellemetlen emlék – legalábbis Európában. De vajon mit jelent ez pontosan a gyakorlatban, és mire számíthatunk, ha nem állítjuk át a telefonunkat? Lássuk!
Sokan még mindig azt gondolják, hogy a telefon jelei azonnal megzavarják a repülőgép rendszereit, és komoly balesetet okozhatnak. Nos, megnyugtatunk: a repülő ettől nem fog leesni az égből, és a fedélzeti rendszereket sem teszi tönkre a mobilunk. Akkor mégis miért kérik? A probléma forrása a pilóták headsetjeiben keresendő.
Egy pilóta szerint, aki a TikTokon is oszt meg hasznos infókat a repülésről, a telefonunk rádióhullámai zavarhatják a pilótafülkében hallható kommunikációt. Gondolj bele: ha néhány utas telefonja egyszerre próbál mobilhálózathoz csatlakozni, az abból származó rádióhullámok bizony befolyásolhatják a pilóták fülhallgatóját.
Ez persze nem azt jelenti, hogy semmit nem hallanak, de a hangminőség romolhat, amit ő „idegesítő szúnyogzúgáshoz” hasonlított. Különösen felszállás és leszállás közben, amikor a pilóták a földi irányítástól kapott információkra támaszkodnak, ez igencsak zavaró lehet.
A kezdetekben, még a kilencvenes években, valóban szigorúan tiltották a mobiltelefonok használatát a repülőkön, mert attól tartottak, hogy a jelek befolyásolhatják a kritikus repülőgépi műszereket. Azonban az elmúlt évtizedekben a technológia óriásit fejlődött.
2013-ban megállapították, hogy az újabb technológiák repülő üzemmódban már lehetővé teszik a telefonhasználatot. Egy 2003 és 2009 közötti tanulmány szerint mindössze 29 olyan eset volt, amikor mobiltelefonokról feltételezték, hogy elektronikai interferenciát okoztak – ez elenyésző szám a repülések milliárdjaihoz képest.
És itt jön a lényeg! Ha Európában utazunk, egészen más a helyzet. A Nagy-Britanniában és az Európai Unióban repülő utasoknak már nem kell feltétlenül repülő üzemmódba tenniük a telefonjukat. Sőt, akár hívásokat is indíthatnak és üzeneteket is küldhetnek, ha a légitársaság engedélyezi. Ennek oka, hogy az Európai Bizottság nemcsak jóváhagyta a fedélzeti 5G technológiát, hanem kötelezővé is tette.
2023 júniusa óta az uniós légitársaságoknak speciális hálózati berendezésekkel kell felszerelniük a gépeiket, amelyek műholdas hálózatot használnak az utasok kapcsolódásának biztosítására. Ezt a technológiát „picocell"-nek hívják, ami lényegében egy hordozható adótorony a fedélzeten.
Jogos a kérdés: ha Európában már működik, akkor miért nem terjedt el mindenhol ez a gyakorlat? Nos, az európai 5G hálózatok eltérnek az amerikai társaiktól. Európában alacsonyabb frekvencián működnek, ami nem zavarja a repülőgép fedélzeti technológiáját. Ezért van az, hogy az amerikai légügyi hatóság (FAA) még nem változtatott a szabályain, és ott továbbra is be kell tartani a repülő üzemmódra vonatkozó előírásokat.
Bár a szabályok lazulnak, és a technológia fejlődik, még mindig érdemes betartanunk a légiutas-kísérők utasításait. Bár nincsenek feljegyzések arról, hogy valakit börtönbe zártak volna a repülő üzemmód megtagadása miatt, előfordult már, hogy utasokat megbüntettek. Egy brit utast például több mint 600 dollárra bírságoltak 2016-ban, mert nem engedelmeskedett. Sőt, akár le is szállíthatnak a gépről, ha vita alakul ki a légiutas-kísérőkkel.
De nézzük a jó oldalát! Ha repülő üzemmódba kapcsolod a telefonod, kíméled az akkumulátorod, hiszen nem próbál állandóan mobilhálózathoz csatlakozni. Emellett a repülés az egyik utolsó hely, ahol valóban elérhetetlen lehetsz, és feltöltheted a „társasági akkumulátorod". Dőlj hátra, lazíts, és élvezd a repülést – már tudod, mi a helyzet a telefonoddal!
