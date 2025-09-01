Meglepő titkot árultak el a pilóták - Komoly következménye lehet, ha nem állítod repülő üzemmódba a telefonod

Mi történik, ha mégsem állítjuk repülő üzemmódba a telefonunkat a repülőgépen? Ez a kérdés sokunkban felmerül, miközben az unásig ismert biztonsági tájékoztatót hallgatjuk. Vajon tényleg leesik a gép, vagy csak amolyan „túl óvatos az anyám” szabályról van szó?

Te repülő üzemmódba állítod a telefonodat utazás során?

Fotó: WonderKimber / Shutterstock

Repülő üzemmód: potenciális zavar a légtérben

Felejtsd el a régi teóriákat, és készülj fel a meglepő igazságra! A repüléshez kapcsolódó technológia hatalmasat fejlődött az utóbbi években, és ami egykor szigorú szabály volt, ma már sok esetben csak egy kellemetlen emlék – legalábbis Európában. De vajon mit jelent ez pontosan a gyakorlatban, és mire számíthatunk, ha nem állítjuk át a telefonunkat? Lássuk!

Idegesítő „szúnyogzúgás” a pilótafülkében

Sokan még mindig azt gondolják, hogy a telefon jelei azonnal megzavarják a repülőgép rendszereit, és komoly balesetet okozhatnak. Nos, megnyugtatunk: a repülő ettől nem fog leesni az égből, és a fedélzeti rendszereket sem teszi tönkre a mobilunk. Akkor mégis miért kérik? A probléma forrása a pilóták headsetjeiben keresendő.

Egy pilóta szerint, aki a TikTokon is oszt meg hasznos infókat a repülésről, a telefonunk rádióhullámai zavarhatják a pilótafülkében hallható kommunikációt. Gondolj bele: ha néhány utas telefonja egyszerre próbál mobilhálózathoz csatlakozni, az abból származó rádióhullámok bizony befolyásolhatják a pilóták fülhallgatóját.

Ez persze nem azt jelenti, hogy semmit nem hallanak, de a hangminőség romolhat, amit ő „idegesítő szúnyogzúgáshoz” hasonlított. Különösen felszállás és leszállás közben, amikor a pilóták a földi irányítástól kapott információkra támaszkodnak, ez igencsak zavaró lehet.

Régi szabályok, új technológia

A kezdetekben, még a kilencvenes években, valóban szigorúan tiltották a mobiltelefonok használatát a repülőkön, mert attól tartottak, hogy a jelek befolyásolhatják a kritikus repülőgépi műszereket. Azonban az elmúlt évtizedekben a technológia óriásit fejlődött.

2013-ban megállapították, hogy az újabb technológiák repülő üzemmódban már lehetővé teszik a telefonhasználatot. Egy 2003 és 2009 közötti tanulmány szerint mindössze 29 olyan eset volt, amikor mobiltelefonokról feltételezték, hogy elektronikai interferenciát okoztak – ez elenyésző szám a repülések milliárdjaihoz képest.