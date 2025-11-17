Közel-Kelet legédesebb csókja a baklava – Ünnepeljük együtt a varázslatos török csemegét

Hunyd be a szemed, és képzeld el, ahogy beleharapsz a világ egyik legfinomabb édességébe: képzeld magad elé, ahogy az ízek lassan szétolvadnak a szádban, ahogy birtokba veszik az ízlelőbimbóidat: a dió, a pisztácia, a vékony, mégis ropogós tésztarétegek, és a lágy szirup. Ne, még ne nyisd ki a szemed! Ha tovább gondolod, már lelki szemeid előtt megjelennek az isztambuli bazárok, a buja, egzotikus kertek, vagy Gaziantep, a baklava őshazájának desszertektől illatozó cukrászatai.

November 17. a baklava világnapja. Ismerd meg e különleges desszert hosszú és dicsőséges históriáját.

Fotó: TGA

A baklava világnapja a cukrászat magasiskolája előtt is tiszteleg

Noha a baklava, ez a 40 hajszálvékony tésztalapból, pirított dióból, vagy pisztáciából, és a minden réteget átjáró selymes szirupból készült desszert az ország délkeleti részén található ősi városból, Gaziantepből ered, gyorsan meghódította az egész Oszmán Birodalmat, ahol azonnal a szultánok ünnepi fogásainak koronája, mára pedig a vendégszeretet szimbóluma is lett.

A baklava története a török yufka-készítésben gyökerezik, amelyet az idők során az UNESCO az emberiség szellemi kulturális örökségeként (ahogyan például az eszpresszó is, amit mi magyarok éppen a törököktől vettünk át a XVII. században) ismert el. A yufkát, ezt az élesztő nélküli süteményt az udvari cukrászmesterek rózsaszirom vékonyságúra nyújtották, az egyes lapok között vajjal kenegették, majd magokkal szórták meg, majd fatüzelésű kemencékben lassú tűzön megsütötték.

A baklava készítés hagyományát mára a törökök mellett az arabok, görögök, örmények, bolgárok és szerbek is átvették.

Fotó: Forrás: TGA, Türkiye Turizmus

Törökország legfinomabb baklavái máig Gaziantepben készülnek, ahol az áttetszően vékonyra nyújtott tészta közé híres Antep pisztácia és helyben készült vaj kerül. Ezután aranybarnára sütik, végül lassan, komótosan meglocsolják a sziruppal, hogy a sütemény minden rétegét egyenletesen itassa át ízorgiájával. A tökéletes baklava kívül roppanós, belül omlós, édes, de sohasem geil – Gaziantepben pedig, ahol a baklavakészítést már művészetté nemesítették, csak ilyenek készülnek.

Nem véletlen, hogy a város, ahonnan az első török termék származik, amely az Európai Unió oltalom alatt álló eredetmegjelölését elnyerte, a gasztronómia területén mára az UNESCO Kreatív Városok Hálózatának tagja lett.