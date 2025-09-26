Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Bebarangoltuk a világ legszínesebb piacait, bazárjait.

Városok lelke, kultúrák kavalkádja: ezek a világ legszínesebb piacai - Galéria

piac
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 08:25
külföldi utazásbazár
A piacok, bazárok egy-egy utazás igazi gyöngyszemei, ahol minden érzékünknek élményt nyújt a nyüzsgő forgatag, az illatok, a hangok és a színek. Nincs olyan turista, aki nemet mondana a világ legszínesebb piacain való különleges élményekre.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Fedezzük fel együtt a világ legszínesebb piacait, ahol a történelem, a kultúra és az ízek találkoznak! A piacterek évezredek óta az emberi társadalmak szívét és lelkét jelentik, a kereskedelem, a hírek cseréjének és a közösségi élet központjaként szolgálnak.

világ legszínesebb piacai, Kairó, Khan el-Khalili
A világ legszínesebb piacai illatukkal, ízeikkel, színpompás nyüzsgésükkel ejtik rabul az ember minden érzékszervét. Ezek egyik legjobb példája a kairói Khan el-Khalili bazár.
Fotó: Curioso.Photography / Shutterstock

Fedezd fel a világ legszínesebb piacait!

Manapság is előszeretettel látogatjuk ezeket a nyüzsgő helyeket, mert egyedülálló hangulatukkal és energiájukkal magával ragadják az embert. A friss termékek illata, a kézművesek gondosan kidolgozott portékái és a helyi különlegességek csábítása ellenállhatatlan.

Ki ne szeretne barangolni a bangkoki Damnoen Saduak úszó piac gyümölcsökkel és virágokkal teli csónakjai között, vagy éppen a londoni Camden Market underground hangulatában, ahol a divat és a gasztronómia találkozik?

A Kuala Lumpur-i Jalan Alor ételpiac izgalmas, éjszakai forgataga, vagy a dubaji soukok aranyának csillogása, évagy fűszereinek színpompás (és mennyei illatú) kaleidoszkópja, az isztambuli Nagy Bazár szőnyegei és a kairói Khan el-Khalili bazár sokszínű forgataga felejthetetlen élményt nyújtanak.

Ezek a helyek nem csupán egyszerű piacok, hanem az ott élők mindennapjaiba engednek bepillantást, ahol minden érzékünket kényeztethetjük. Érdemes legalább egyszer elmerülni a nyüzsgésben, megkóstolni a helyi tradicionális ízeket, fogásokat, hiszen a piacok a világ kulturális gazdagságának lenyűgöző tükrei. 

A bangkoki Damnoen Saduak úszó piac keskeny khlongok (csatornák) labirintusából áll, ahol a helyi kereskedők tradicionális öltözékben kis sampanjaikból (tradicionális fa csónakok) árusítják portékáikat.
A bangkoki úszópiac tele van turistákkal, emiatt turisztikai csapdának számít, az áruk általában túlárazottak, s bár az alkudozás bevett gyakorlat, itt elsősorban inkább nézelődni érdemes.
Az isztambuli Nagy bazár a világ egyik legnagyobb fedett bazárja, amely emellett az egyik legrégebbi is. legelső raktárépületeket még II. Mehmed szultán építtette itt 1464-ben.
Az isztambuli Nagy Bazárban ékszereket, fűszereket, kézműves termékeket, bőr- és rézárút, antik dolgokat árulnak, és alkudni itt is kötelező, mivel a termékek itt is túlárazottak.
A londoni Camden Market szintén kedvelt turisztikai úti cél: bohém, underground üzletei, tetoválószalonjai, és a világ szinte minden konyháját felvonultató ételstandjai igazi turistacsalogatók.
A Camden Market színes, vidám üzletei a Regent's Canal Hampstead Road zsilipjétől (közismertebb nevén Camden Lock) északra találhatók.
A marokkói Marrakech főtere, a Jemaa el-Fnaa a világ egyik legközismertebb piaca, amelynek magja a XII. század óta piacként működik,és amelyet az UNESCO az emberiség szóbeli és szellemi örökségének remekműveként tart számon.
A marrakechi piactér az ételárusok mellett mesemondóknak, zenészeknek és előadóművészeknek is otthont ad, de még kígyóbűvölőkkel is találkozhatunk itt.
A dubaji bazár, a souk portékákra oszlik, mind közül talán az aranybazár a leghíresebb de van itt fűszerpiac, textil piac és nagy piac is.
A dubaji fűszer bazár a világ minden fűszere mellett szárított datolyát dióféléket, gyümölcsöket, virágokat, illetve gyógynövényeket is kínál. Hát nem olyan, mintha csak az Ezeregy éjszaka meséinek díszlete lenne?
A hongkongi Temple Street híres éjszakai piaca a kínai gasztronómia és kultúra olvasztótégelye.
A hongkongi éjszakai piacon a cápauszony levestől a kígyólevesig és a dim sumig mindent megkóstolhatsz.
Az 1382 és 1389 között alapított Khan el-Khalili ma UNESCO Világörökségi helyszín mely egykor Kairó kereskedelmi központja volt, ma elsősorban turisztikai attrakció.
A kairói bazárban számos egyiptomi kézműves műhely is akad, az egyik legkedveltebb portékája pedig a színes, filigrán kidolgozású ramadani lámpás.
Kuala Lumpur nevezetes éjszakai street food piaca a Jalan Alor, ahol Délkelet-Ázsia legízletesebb fogásait kóstolhatjuk meg a rettenetes szagú duriantól kezdve a nyílt lángon sercegő saté nyársakig és tésztalevesekig.
Barcelona hírneves piaca, a La Boqueria csaknem akkora turisztikai úti cél, mint Gaudi híres épületei, aki pedig szereti a spanyol gasztronómiát, annak szinte kötelező.
A XIX. századi alapítású vásárcsarnok, a Mercat de la Boqueria egy felgyújtott és többé nem újjáépített templom helyén épült.
A világ minden bizonnyal leghíresebb halpiaca Tokióban van, ez pedig nem más, mint a Tsukiji halpiac, ahol még mindig ősi módszerekkel dolgozzák fel a halakat.
A Tsukiji halpiacon olyan halfajtákat is kóstolhatunk, amelyekről életünkben nem hallottunk.
Galéria: A világ legszínesebb piacai
1/20
A bangkoki Damnoen Saduak úszó piac keskeny khlongok (csatornák) labirintusából áll, ahol a helyi kereskedők tradicionális öltözékben kis sampanjaikból (tradicionális fa csónakok) árusítják portékáikat.

 

 

