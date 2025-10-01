Habos korsók, bajor életérzés és fergeteges mulatság – Ez az Oktoberfest, a világ legnagyobb sörünnepe

Ha van fesztivál, amely egyszerre testesíti meg a bajor életérzést, a történelem és a hagyományok iránti tiszteletet, valamin a vidám, közösségi ünneplést, az bizony az Oktoberfest. Minden ősszel milliók érkeznek München szívébe a világ minden tájáról, hogy együtt emeljék poharukat és koccintsanak a hagyományos sörsátrakban, a rezesbandák dallamaira.

A müncheni Oktoberfest ma a világ legjelentősebb sör ünnepe, amelyre a világ minden tájáról érkeznek turisták

Fotó: r.classen / Shutterstock

Az Oktoberfest kezdetei: királyi esküvőből világhírű fesztivál

Az Oktoberfest története 1810-ben kezdődött, amikor Lajos bajor koronaherceg és Terézia szász–hildburghauseni hercegnő házasságát hatalmas népünnepéllyel koronázták meg. Az esküvő után München lakói egy mezőn gyűltek össze lóversenyt nézni – innen kapta nevét a mai Theresienwiese, az Oktoberfest központi helyszíne. A rendezvény akkora sikert aratott, hogy a következő évben újra megtartották, immár több vásári és gasztronómiai elemmel, és a hagyomány azóta is töretlen.

Az elmúlt több mint kétszáz év során az Oktoberfest sokat változott: a lóversenyek helyét a sörsátrak vették át, a királyi pompa pedig népi hangulatba fordult, de a fesztivál magja – a közösségi együttlét, az evés-ivás öröme – mit sem változott.

A tradicionális bajor népviselet ma elmaradhatatlan kelléke az Oktoberfesteknek

Fotó: r.classen / Shutterstock

Dirndl és Lederhosen: az elmaradhatatan bajor viseletek

Az Oktoberfest egyik legkülönlegesebb látványa a hagyományos bajor viselet, amelyet a helyiek és a turisták egyaránt büszkén öltenek magukra. A nők klasszikus ruhája a dirndl, amely egy fűzős mellényből, fehér blúzból és színes, gyakran virágmintás szoknyából áll. A kötény kötésének helye üzenetértékű: ha valaki a bal oldalra köti, az hajadon, a jobb oldal pedig azt jelzi, hogy a hölgy már foglalt.

A férfiak ikonikus viselete a praktikus, tartós lederhosen, a bőrnadrág, amely a bajor hagyományok szimbóluma. A mellé viselt hímzett nadrágtartó, a kockás ing és a kalap (rajta tollal vagy apró díszekkel) mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Theresienwiese igazi élő néprajzi múzeummá változzon.

A hatalmas sörsátrakban egyensúlyozó felszolgálók tucatnyi söröskorsót visznek az asztalokhoz minden alkalommal

Fotó: Frolova_Elena / Shutterstock

Sörsátrak, koccintások és felejthetetlen hangulat

Az Oktoberfest szíve a sörsátor. Összesen 14 nagy és több mint 20 kisebb sátor várja a vendégeket, mindegyik saját hangulattal, díszítéssel és specialitással. A legismertebb a Hofbräu-Festzelt, ahol akár 10 000 ember is koccinthat egyszerre, de a kisebb sátrakban meghittebb, családiasabb légkör uralkodik.