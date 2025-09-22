Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Nem kell messzire utaznod, hogy átéld az Oktoberfest hangulatát - Galéria

sör
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 19:50
BudapestOktóberfest
Javában tart a müncheni sörünnep, az Oktoberfest. Magyarországon is számtalan programot kínálnak ebből az alkalomból a szórakozni vágyóknak. Már nem kell Bajorországig utazni ahhoz, hogy magával ragadjon az Octoberfest ünnepi hangulata!

Itt van az ősz, melyet a sárguló falevelek varázsolnak felejthetetlenné, és gyönyörűvé. A szüreti programok mellett hazánkban is egyre népszerűbbek a német eredetű sörfesztiválok. Zene, tánc, sör és kolbász nélkülözhetetlen kelléke az igazi bajor ünnepi hangulatnak az Octoberfesten. A jó hír, hogy Magyarországon is számtalan kiváló programmal és csodás gasztronómiai felhozatallal várják a sörözni és kikapcsolódni vágyókat. 

Octoberfest
Ünnepi hangulat a 190. Octoberfesten Münchenben
Fotó: Karl-Josef Hildenbrand / Northfoto

Öt helyszín, ahol részese lehetsz az Octoberfestnek

Sörkóstoló Reczer Gáborral 

Szeptember 25-én Reczer Gábor sörmester vezetésével 6 gondosan válogatott kraft sört kóstolhattok meg a Spíler Biergartenben.

IX. Peshidegkúti Sörfesztivál 

Pesthidegkúton szeptember 26-án ünneplik a sört és a német nemzetiségi örökséget. Különleges főzetek, vidám fúvósok, táncház és baráti hangulat vár mindenkire az ingyenes rendezvényen.

Alsónémedi Bajor Sörfesztivál 2.0 

Kétnapos bajor sörfesztivált rendeznek szeptember 26–28-án az Alsónémedi Nagygödörben, ahol bajor sörök széles választékát tudod megkóstolni, miközben a hangulatról a jó zenék gondoskodnak. Ráadásul bajor fesztiválokon edzett séfek bajor fogásokkal is készülnek ebédre, vacsorára.

XI. Oktoberfest Budapest Sörfesztivál 

A budapesti rendezvény immár 11 éve kínál alternatívát mindazoknak, akiknek személyesen nincs lehetőségük Münchenben megtapasztalni ezt az utánozhatatlan közösségi élményt. Idén szeptember 26–28 és október 3–5. között a város legszebb pontjain részesei lehettek az Oktoberfest varázsának. A belvárosi, Erzsébet téri Fröccsteraszon, a margitszigeti fák lomjai között a Gasztro sétányon és a Budai várban, a páratlan panorámájú Savoyai Teraszon idézik meg a bajor hangulatot, eredeti müncheni fesztiválsörökkel és az ország legnépszerűbb német hagyományőrző zenekaraival. A sör mellé kolbász és perec is lesz.

Aprés Ski Soirée hütte party

A rendezvénysorozat utolsó állomása egy Aprés Ski Soirée hütte party lesz október 11-én, szombaton a Normafa Síházban.

Nézd meg képgalériánkban, hogy mulatnak idén Münchenben a sörimádók!

Ünnepi hangulat a 190. októberi sörfesztiválon Müncsenben 2025
A sör és a gasztronómi a középpontban
tradicionális népviseletben vonulnak fel Münchenben a sörfesztiválon 2025.
Rekordszámú látogató a 190.Oktoberfesten Münchenben 2025.
Oktoberfesten a söré a főszerep 2025.
Bajor zene, óriáskerék, és persze sör 2025. octoberfest
Nem lenne ünnep felvonulás nélkül 2025. Oktoberfest
Önfeledten szórakoznak az Octoberfesten Münchenben 2025.
Oktoberfest
Galéria: Nem kell messzire utaznod, hogy átéld az Oktoberfest hangulatát
1/9
Ünnepi hangulat a 190. októberi sörfesztiválon Müncsenben

 

 

