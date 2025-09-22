Nem kell messzire utaznod, hogy átéld az Oktoberfest hangulatát - Galéria

Itt van az ősz, melyet a sárguló falevelek varázsolnak felejthetetlenné, és gyönyörűvé. A szüreti programok mellett hazánkban is egyre népszerűbbek a német eredetű sörfesztiválok. Zene, tánc, sör és kolbász nélkülözhetetlen kelléke az igazi bajor ünnepi hangulatnak az Octoberfesten. A jó hír, hogy Magyarországon is számtalan kiváló programmal és csodás gasztronómiai felhozatallal várják a sörözni és kikapcsolódni vágyókat.

Ünnepi hangulat a 190. Octoberfesten Münchenben

Fotó: Karl-Josef Hildenbrand / Northfoto

Öt helyszín, ahol részese lehetsz az Octoberfestnek

Sörkóstoló Reczer Gáborral

Szeptember 25-én Reczer Gábor sörmester vezetésével 6 gondosan válogatott kraft sört kóstolhattok meg a Spíler Biergartenben.

IX. Peshidegkúti Sörfesztivál

Pesthidegkúton szeptember 26-án ünneplik a sört és a német nemzetiségi örökséget. Különleges főzetek, vidám fúvósok, táncház és baráti hangulat vár mindenkire az ingyenes rendezvényen.

Alsónémedi Bajor Sörfesztivál 2.0

Kétnapos bajor sörfesztivált rendeznek szeptember 26–28-án az Alsónémedi Nagygödörben, ahol bajor sörök széles választékát tudod megkóstolni, miközben a hangulatról a jó zenék gondoskodnak. Ráadásul bajor fesztiválokon edzett séfek bajor fogásokkal is készülnek ebédre, vacsorára.

XI. Oktoberfest Budapest Sörfesztivál

A budapesti rendezvény immár 11 éve kínál alternatívát mindazoknak, akiknek személyesen nincs lehetőségük Münchenben megtapasztalni ezt az utánozhatatlan közösségi élményt. Idén szeptember 26–28 és október 3–5. között a város legszebb pontjain részesei lehettek az Oktoberfest varázsának. A belvárosi, Erzsébet téri Fröccsteraszon, a margitszigeti fák lomjai között a Gasztro sétányon és a Budai várban, a páratlan panorámájú Savoyai Teraszon idézik meg a bajor hangulatot, eredeti müncheni fesztiválsörökkel és az ország legnépszerűbb német hagyományőrző zenekaraival. A sör mellé kolbász és perec is lesz.

Aprés Ski Soirée hütte party

A rendezvénysorozat utolsó állomása egy Aprés Ski Soirée hütte party lesz október 11-én, szombaton a Normafa Síházban.

Nézd meg képgalériánkban, hogy mulatnak idén Münchenben a sörimádók!