Milliárdokat érő ragyogás: gyémántok, melyek vérrel és arannyal írták a történelmet

Gábor Zsazsa, a magát sosem túlságosan komolyan vevő díva egyszer azt mondta: "Soha nem utáltam egy férfit sem annyira, hogy visszaadjam neki a tőle kapott gyémántot.” Ebben a pár szóban benne van minden, ami a nők és a gyémántok közötti különleges, szinte mágikus kapcsolatot jellemzi.

Gyémántok: a vágy a hatalom és gyakran a tragédia szimbólumai.

Fotó: Forrás: AFP/Fabrice Coffrini

Gyémántok, amikért háborúk indultak – a világ legdrágább kincsei

Ezek a csillogó kövek nemcsak szépségükkel hódítanak, de valami megfoghatatlan erő is lakozik bennük, ami évszázadok óta rabul ejti az emberiséget. Talán mert a végtelen gazdagságot, a hatalmat és a románcot testesítik meg?

Ahogy az emberiség felfedezte a gyémántok elbűvölő világát, úgy váltak ezek a kövek a vágy, a hatalom és sokszor a tragédia szimbólumává. Kezdetben csak a folyók medrében találták őket, de hamarosan megkezdődött a mélyművelésű bányászat, először Indiában, a híres Golconda bányákból. Később Brazília, majd Dél-Afrika is felzárkózott, átírva a gyémántkereskedelem térképét.

De nem is a geológiai tények, hanem a legendák és a vérfagyasztó történetek teszik igazán izgalmassá a világ leghíresebb gyémántjait. Gyakran tulajdonosaik sorsát is megpecsételték, nemzetek sorsán változtattak, és ma múzeumok legféltettebb kincseiként mesélnek arról, mire képes az ember a puszta csillogásért.

Az egykori Golconda (ma Telanaga) Indiában: ahonnan a világ leghíresebb gyémántjai származnak.

Fotó: anji_to_explore / Shutterstock

A gyémántok sötét oldala

Vannak olyan gyémántok, melyekről azt beszélik, átokkal sújtják tulajdonosaikat. A leghírhedtebb közülük talán a Hope-gyémánt, ez a hátborzongatóan mélykék, 45,52 karátos szépség. Azt tartják, hogy mindenki, aki birtokolta, szörnyű sorsra jutott – bár az igazság ennél bonyolultabb.

A Hope-gyémántot gyakran összekeverik a francia királyi udvarban viselt „French Blue” nevű kővel, amelyet Marie Antoinette és XVI. Lajos birtokoltak, és amely a francia forradalom idején eltűnt. A Hope-gyémánt azonban csak később, a forradalom után bukkant fel Európában, feltehetően a French Blue-ból csiszolták, minden esetre Marie Antoinette-re és XVI. Lajosra biztosan nem hozott szerencsét – legyen szó akár a French Blue-ról, akár a Hope-ról.