Egy utas azt hitte, meghalt az útitársa – Leleplezte a légiutas-kísérő: ilyen valójában a stewardessek élete

Azt hiszem, nincs olyan ember, akinek ne jutott volna eszébe minden egyes alkalommal, amikor repülőre ült, és elnézte a csinos, kedvesen mosolygó, magabiztos légiutas-kísérőket, hogy milyen lehet az életük, miután folyton a felhők között repkednek, miből állhat a munkájuk, amikor éppen nem kávét, vagy teát kínálnak kedvesen, és hogyan lesz valakiből stewardess?
Erről a kihívásokkal teli, de gyönyörű szakmáról beszélgettünk Majoros Mirtillel, aki bepillantást enged a légiutas-kísérők mindennapjaiba.
Mirtill elárulja, milyen kihívásokkal szembesülnek a fedélzeten, milyen titkok rejlenek a repülés háttérmunkájában, és mi teszi ezt a hivatást igazán különlegessé, de mesél arról is, hogyan telnek a layoverek (pihenő idő), és milyen váratlan helyzetekkel találkozhatnak a levegőben. Beszélgetésünk során kiderült, milyen előnyökkel és nehézségekkel jár a munka az arab világban, és miért érdemes türelemmel és felkészültséggel belevágni ebbe a szakmába.
Mi ösztönzött arra, hogy légiutas-kísérő legyél? Volt-e valami meghatározó élményed, ami elindított ezen az úton?
Nem voltam repülőrajongó, és először egyetemi nyári munkaként a Wizz Air call centerében dolgoztam. Később a légitársaságnál a személyzet beosztását készítettem, ami lehetőséget adott, hogy végre a fedélzeten legyek, mint „observer”, azaz megfigyelő. Az első Budapest–Bologna–Budapest–Nizza–Budapest út igazi élmény volt, innentől kezdve megszállott utazó lettem. Európában azonban a juttatások korlátoztak, így csak az Egyesült Arab Emírségekbe költözve vált valóra a karrierem a repülésben.
Hogy kerültél az arab világba, arab légitársaságokhoz? Mennyiben más egy arab légitársaságnál dolgozni, mint egy európainál?
Az Egyesült Arab Emírségekbe a párom munkája miatt költöztünk, és mivel itt négy nagy légitársaság is működik, egyértelmű volt, hogy megpróbálok a szektorban elhelyezkedni. Bár a bekerülési esélyek minimálisak, szerencsére fast track-en keresztül (gyorsított kiválasztási vagy felvételi folyamat) három nap után felvettek, majd fél év elteltével egy jobb ajánlatot elfogadva egy másik cégnél folytattam. A biztonsági szabályok mindenhol ugyanazok, de a megjelenés és a szerviz követelményei az arab légitársaságoknál jóval szigorúbbak. A külső megjelenést, körmöket, hajviseletet, hajszínt, sőt sokszor a testsúlyt is szigorúan ellenőrzik, ami teljesen más világ, mint a szabadelvű amerikai cégeknél. Ugyanakkor a munka lehetőséget ad világszínvonalú szervizt nyújtani: a turistaosztályon is meleg ételt szolgálunk fel, az üzleti osztálynak (business class) köszönhetően pedig mélyebb ismereteket kaptam a borokról és az etikett világáról.
A juttatások is kiemelkedőek: magas fizetés, repülések a világ legszebb helyeire, 4–5 csillagos szállodák, kedvezményes repülőjegyek a családnak és barátoknak, éttermekbe és programokra szóló kedvezménykártyák, sok cégnél pedig szállás és rezsi is jár. Tavaly kaptam ajánlatot egy európai fapados cégtől is, de ott mindezek közül semmi sem járt, csak a jóval alacsonyabb fizetés.
Hogy zajlik egy átlagos munkanap a fedélzeten? Mi az, amit az utasok sosem látnak, de a személyzet számára mindennapos?
A légiutas-kísérők munkája már otthon elkezdődik: felkészülünk a járatra, majd egy meetingen átbeszéljük az út részleteit előbb a csapattal, majd a pilótákkal is – időjárás, útvonal, utasszám, speciális igények. Ekkor töltjük ki a repülés előtti tesztet is a biztonsági és elsősegély-ismeretekből. A fedélzeten biztonsági ellenőrzéseket végzünk, átnézzük az orvosi felszereléseket, majd a záró megbeszélésen értékeljük az utat és visszajelzést adunk. Emellett évente ismétlő képzés és vizsga is van, és a megjelenést is rendszeresen ellenőrzik.
Melyik volt a legnagyobb kihívás vagy váratlan helyzet, amivel a levegőben találkoztál, és hogy oldottad meg?
Szerencsére extrém helyzetek eddig elkerültek, a kihívások inkább a mindennapokból adódtak. Volt utas, aki a felszállás alatt pánikolt, de sikerült megnyugtatnunk; máskor az alkoholfogyasztás miatt kellett rendőrt hívni. Leszállásnál előfordult, hogy át kellett startolni a foglalt kifutópálya miatt, vagy síró utast nyugtattunk meg, aki azt hitte, meghalt az útitársa (pedig csak mélyen aludt). Bár ismerőseimnek voltak komolyabb „élményeik” is – haláleset, kényszerleszállás –, számomra inkább csak a napi rutin részét képező esetek jutottak.
Van-e időtök arra, hogy egy-egy úti célon körülnézzetek?
A beosztásunk kétféle utat tartalmaz: a rövidebb fordulójáratoknál nem szállunk le a gépről, hanem azonnal jövünk is vissza, míg a layovereknél van pihenőidőnk a célállomáson, ami 14 és 92 óra között változhat, az átlag 24–30 óra. Én igyekszem minden layovert maximálisan kihasználni, és bejárni a várost, míg mások inkább pihennek, wellness-szel töltik az időt vagy filmeznek a szobában. Vannak esetek, amikor a csapat együtt vacsorázik vagy ebédel, de én általában a látványosságokat részesítem előnyben, ezért a vlogjaimban is gyakran egyedül fedezem fel a várost. A rövid idő ellenére igyekszem minden pillanatot kiélvezni, így minden út egy apró kalandként marad meg.
Ha valaki most fontolgatja, hogy légiutas-kísérő lesz, mi az a tanács, amit mindenképp megosztanál vele?
A legfontosabb a nyelvek magabiztos ismerete, hiszen a kiképzés és a szaknyelv gyakran angolul zajlik. Emellett oda kell figyelni az egészségre, mert a munka fizikai és lelki terheléssel jár, és számolni kell azzal, hogy családi eseményeket, ünnepeket is ki kell hagyni. Végül pedig rengeteg türelem is kell: a felvételi folyamat hónapokig vagy akár évekig is eltarthat, és sokszor csak több próbálkozás után sikerül.
