Egy utas azt hitte, meghalt az útitársa – Leleplezte a légiutas-kísérő: ilyen valójában a stewardessek élete

Azt hiszem, nincs olyan ember, akinek ne jutott volna eszébe minden egyes alkalommal, amikor repülőre ült, és elnézte a csinos, kedvesen mosolygó, magabiztos légiutas-kísérőket, hogy milyen lehet az életük, miután folyton a felhők között repkednek, miből állhat a munkájuk, amikor éppen nem kávét, vagy teát kínálnak kedvesen, és hogyan lesz valakiből stewardess?

Majoros Mirtill légiutas-kísérő mesélt nekünk a stewardessek titokzatos életéről

Fotó: Majoros Mirtill

A repülés titkos oldala: izgalmas beszélgetés egy légiutas-kísérővel

Erről a kihívásokkal teli, de gyönyörű szakmáról beszélgettünk Majoros Mirtillel, aki bepillantást enged a légiutas-kísérők mindennapjaiba.

Mirtill elárulja, milyen kihívásokkal szembesülnek a fedélzeten, milyen titkok rejlenek a repülés háttérmunkájában, és mi teszi ezt a hivatást igazán különlegessé, de mesél arról is, hogyan telnek a layoverek (pihenő idő), és milyen váratlan helyzetekkel találkozhatnak a levegőben. Beszélgetésünk során kiderült, milyen előnyökkel és nehézségekkel jár a munka az arab világban, és miért érdemes türelemmel és felkészültséggel belevágni ebbe a szakmába.

Mi ösztönzött arra, hogy légiutas-kísérő legyél? Volt-e valami meghatározó élményed, ami elindított ezen az úton?

Nem voltam repülőrajongó, és először egyetemi nyári munkaként a Wizz Air call centerében dolgoztam. Később a légitársaságnál a személyzet beosztását készítettem, ami lehetőséget adott, hogy végre a fedélzeten legyek, mint „observer”, azaz megfigyelő. Az első Budapest–Bologna–Budapest–Nizza–Budapest út igazi élmény volt, innentől kezdve megszállott utazó lettem. Európában azonban a juttatások korlátoztak, így csak az Egyesült Arab Emírségekbe költözve vált valóra a karrierem a repülésben.

Hogy kerültél az arab világba, arab légitársaságokhoz? Mennyiben más egy arab légitársaságnál dolgozni, mint egy európainál?

Az Egyesült Arab Emírségekbe a párom munkája miatt költöztünk, és mivel itt négy nagy légitársaság is működik, egyértelmű volt, hogy megpróbálok a szektorban elhelyezkedni. Bár a bekerülési esélyek minimálisak, szerencsére fast track-en keresztül (gyorsított kiválasztási vagy felvételi folyamat) három nap után felvettek, majd fél év elteltével egy jobb ajánlatot elfogadva egy másik cégnél folytattam. A biztonsági szabályok mindenhol ugyanazok, de a megjelenés és a szerviz követelményei az arab légitársaságoknál jóval szigorúbbak. A külső megjelenést, körmöket, hajviseletet, hajszínt, sőt sokszor a testsúlyt is szigorúan ellenőrzik, ami teljesen más világ, mint a szabadelvű amerikai cégeknél. Ugyanakkor a munka lehetőséget ad világszínvonalú szervizt nyújtani: a turistaosztályon is meleg ételt szolgálunk fel, az üzleti osztálynak (business class) köszönhetően pedig mélyebb ismereteket kaptam a borokról és az etikett világáról.

A juttatások is kiemelkedőek: magas fizetés, repülések a világ legszebb helyeire, 4–5 csillagos szállodák, kedvezményes repülőjegyek a családnak és barátoknak, éttermekbe és programokra szóló kedvezménykártyák, sok cégnél pedig szállás és rezsi is jár. Tavaly kaptam ajánlatot egy európai fapados cégtől is, de ott mindezek közül semmi sem járt, csak a jóval alacsonyabb fizetés.

Hogy zajlik egy átlagos munkanap a fedélzeten? Mi az, amit az utasok sosem látnak, de a személyzet számára mindennapos?