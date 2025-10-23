Salzburg-FTC: Súlyos következményei lesznek a történteknek

Közleményt adott ki a magyar rekordbajnok klub a csütörtöki Salzburg-FTC Európa-liga mérkőzés (18:45, tv: M4 Sport) előtt. Mint arról korábban beszámoltunk, az osztrák hatóságok visszafordították a fradistákat szállító különvonatot Hegyeshalomról, mert állítólag biztonsági kockázatot láttak a vonat továbbengedésében, amit nem akartak felvállalni.

Jogi lépések a Salzburg-FTC meccs előtt történtek miatt

A Ferencvárosi Torna Club megdöbbenve értesült arról a hírről, mely szerint az osztrák belügyminisztérium döntése alapján a csütörtöki RB Salzburg-FTC labdarúgó UEFA Európa Liga főtábla mérkőzésre igyekvő, ferencvárosi szurkolókat szállító különvonatot – indoklás nélkül – visszafordították a magyar-osztrák határról

– olvasható a klub által kiadott közleményben. A történteknek – ami a legrosszabb osztrák elnyomás éveit idézi – meglesznek a következményei.

A szükséges jogi lépéseket a klub meg fogja tenni

– közölte a Ferencváros.