Salzburg-FTC: Súlyos következményei lesznek a történteknek

Közleményt adott ki a magyar rekordbajnok klub a csütörtöki Salzburg-FTC Európa-liga mérkőzés (18:45, tv: M4 Sport) előtt. Mint arról korábban beszámoltunk, az osztrák hatóságok visszafordították a fradistákat szállító különvonatot Hegyeshalomról, mert állítólag biztonsági kockázatot láttak a vonat továbbengedésében, amit nem akartak felvállalni.
A Ferencvárosi Torna Club megdöbbenve értesült arról a hírről, mely szerint az osztrák belügyminisztérium döntése alapján a csütörtöki RB Salzburg-FTC labdarúgó UEFA Európa Liga főtábla mérkőzésre igyekvő, ferencvárosi szurkolókat szállító különvonatot – indoklás nélkül – visszafordították a magyar-osztrák határról
– olvasható a klub által kiadott közleményben. A történteknek – ami a legrosszabb osztrák elnyomás éveit idézi – meglesznek a következményei.
A szükséges jogi lépéseket a klub meg fogja tenni
– közölte a Ferencváros.
Meddig jut a Fradi?
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.