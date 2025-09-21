Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Amikor mindent visz a szökőár - az indonéziai Aceh tengerpartján csak a mecset épülete maradt állva

A cunami, amely megrengette a világot – A 2004-es indiai-óceáni szökőár szörnyű valósága

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 09:45
Az emberi emlékezetben kevés olyan természeti katasztrófa él ilyen élesen, mint a 2004-es karácsony másnapján bekövetkezett indiai-óceáni tragédia. A több százezer áldozatot követelő szökőár örökre megváltoztatta, hogyan tekintünk a természet erejére.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Vannak pillanatok, amelyeket egyetlen fotó is örökre bevés a kollektív emlékezetbe. Olyan felvételek, amelyeknél tudjuk: amit látunk, nem csupán egy egyszerű esemény, hanem maga a konkrét történelem. Így volt ez a 2004-es indiai-óceáni szökőár kezdetéről készült megrázó képsorokkal is, amelyek a közelmúltban újra felbukkantak az interneten. A felvételeken semmit sem sejtő turisták sétálnak a thaiföldi tengerparton, miközben a víz szokatlan gyorsasággal húzódik vissza – egy baljós jelenség, amit akkor még kevesen értettek.

szökőár, 2004-es indiai-óceáni cunami, víz visszahúzódása a phuketi strandon
A szökőár vizének maximális visszahúzódása a thaiföldi Phuket Kata Noi strandján 10:25-kor, a harmadik – és egyben legerősebb – cunamihullám előtt
Fotó: wikipedia

A természet figyelmeztető jelei: a szökőár nem csap le váratlanul

Aki látta, tudja: a természet ilyenkor valami elképzelhetetlenül pusztítóra készül. A helyiek közül többen is felismerték a veszélyt, kiabálva próbáltak figyelmeztetni, de sokan későn eszméltek. Néhány perccel később már emberek százai futottak az utcákon, csónakokat ragadott magával a víz, fából ácsolt mólókat tört ketté a hullám, és egész üdülővárosokat öntött el a mindent elsöprő ár. Ez volt a karácsony másnapján bekövetkezett szökőár – amely végül több mint 220 ezer ember életét követelte az Indiai-óceán térségében.

Az óceán mélyének ereje

A katasztrófa oka a tenger mélyén rejlett. Az Indiai- és a Burma-lemez egymásnak feszülése több mint 32 kilométerrel a tengerfenék alatt 800 kilométer hosszan hasította fel a földkéreg szöveteit.

z szökőár, 2004-es indiai-óceáni cunami, Banda Aceh, Indonézia
Az indonéziai Banda Aceh partvonalát a földrengés után 20 perccel pusztította el a szökőár - a ház falán látható az árhullám magassága
Fotó: MICHAEL L. BAK, CIV, DOD / wikipedia

Az így keletkezett, 9,1-es erősségű földrengés a harmadik legerősebb volt 1900 óta, energiája pedig 23 ezer hirosimai atombombának felelt meg. A rengés következtében a tengerfenék egyes helyeken negyven méterrel emelkedett meg, ezzel indítva el azt a láncreakciót, amely végül több ország partvidékét tette a földdel egyenlővé.

Az Indiai-óceán partvidékén fekvő államok közül Indonézia, Srí Lanka, India és Thaiföld szenvedték el a legsúlyosabb károkat. A hullámok 139 ezer otthont romboltak le, termőföldek tízezreit tették használhatatlanná, több ezer iskolát és egészségügyi intézményt semmisítettek meg, sőt még repülőterek is víz alá kerültek. A pusztítás mértékét jól mutatja, hogy a 14 érintett országban összesen közel 230 ezer ember vesztette életét, köztük mintegy kilencezer külföldi turista is.

szökőár, 2004-es indiai-óceáni cunami, hadihajó a szárazföld belsejében
A thai haditengerészet hajóját majdnem 2 kilométerre a partvonaltól, a szárazföld belsejébe sodorta az árhullám
Fotó: wikipedia

Emberi történetek a számok mögött

A történetet sokáig csak számok, statisztikák, képek és újságcikkek idézték fel. A dokumentumfilmesek azonban megőrizték a valóság pillanatait is. A „Tsunami: The Wave That Shook The World” című filmben eredeti felvételeket, túlélők és hozzátartozóik vallomásait láthatjuk. Ezek az arcok, hangok és történetek teszik igazán érthetővé, mit jelentett akkor ott állni – és mit jelentett elveszíteni mindent.

Az interneten újra felbukkanó részletek most is sokakat megrendítettek. Egy hozzászóló például arról mesélt, hogy srí lankai barátja általános iskolás volt akkoriban. Osztálykiránduláson vettek részt: a csoport egyik fele a múzeumba ment, a másik a tengerpartra. Ő a múzeumba került – a parton lévő osztálytársai közül senki sem élte túl. Egy másik kommentelő egyszerűen csak ennyit írt: „Soha nem láttam még ilyen felvételt… egyszerűen felfoghatatlan.”

szökőár, 2004-es indiai-óceáni cunami, Thaiföld, Patong Beach, romok
A thaiföldi Patong Beach a pusztító szökőár levonulása után
Fotó: wikipedia

Örök mementó

A 2004-es szökőár a történelem egyik legpusztítóbb természeti katasztrófája volt, de egyben fordulópont is abban, ahogyan a világ a természet erejére tekint. A figyelmeztető rendszerek azóta sokat fejlődtek, ma már jóval gyorsabban lehet riasztást adni egy közelgő cunami előtt. De a felvételek és a túlélők visszaemlékezései örök mementóként szolgálnak: emlékeztetnek arra, milyen törékeny az ember alkotta világ, és mennyire kicsik vagyunk a természet erőivel szemben.

