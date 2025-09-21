A cunami, amely megrengette a világot – A 2004-es indiai-óceáni szökőár szörnyű valósága

Vannak pillanatok, amelyeket egyetlen fotó is örökre bevés a kollektív emlékezetbe. Olyan felvételek, amelyeknél tudjuk: amit látunk, nem csupán egy egyszerű esemény, hanem maga a konkrét történelem. Így volt ez a 2004-es indiai-óceáni szökőár kezdetéről készült megrázó képsorokkal is, amelyek a közelmúltban újra felbukkantak az interneten. A felvételeken semmit sem sejtő turisták sétálnak a thaiföldi tengerparton, miközben a víz szokatlan gyorsasággal húzódik vissza – egy baljós jelenség, amit akkor még kevesen értettek.

A szökőár vizének maximális visszahúzódása a thaiföldi Phuket Kata Noi strandján 10:25-kor, a harmadik – és egyben legerősebb – cunamihullám előtt

Fotó: wikipedia

A természet figyelmeztető jelei: a szökőár nem csap le váratlanul

Aki látta, tudja: a természet ilyenkor valami elképzelhetetlenül pusztítóra készül. A helyiek közül többen is felismerték a veszélyt, kiabálva próbáltak figyelmeztetni, de sokan későn eszméltek. Néhány perccel később már emberek százai futottak az utcákon, csónakokat ragadott magával a víz, fából ácsolt mólókat tört ketté a hullám, és egész üdülővárosokat öntött el a mindent elsöprő ár. Ez volt a karácsony másnapján bekövetkezett szökőár – amely végül több mint 220 ezer ember életét követelte az Indiai-óceán térségében.

Az óceán mélyének ereje

A katasztrófa oka a tenger mélyén rejlett. Az Indiai- és a Burma-lemez egymásnak feszülése több mint 32 kilométerrel a tengerfenék alatt 800 kilométer hosszan hasította fel a földkéreg szöveteit.

Az indonéziai Banda Aceh partvonalát a földrengés után 20 perccel pusztította el a szökőár - a ház falán látható az árhullám magassága

Fotó: MICHAEL L. BAK, CIV, DOD / wikipedia

Az így keletkezett, 9,1-es erősségű földrengés a harmadik legerősebb volt 1900 óta, energiája pedig 23 ezer hirosimai atombombának felelt meg. A rengés következtében a tengerfenék egyes helyeken negyven méterrel emelkedett meg, ezzel indítva el azt a láncreakciót, amely végül több ország partvidékét tette a földdel egyenlővé.

Az Indiai-óceán partvidékén fekvő államok közül Indonézia, Srí Lanka, India és Thaiföld szenvedték el a legsúlyosabb károkat. A hullámok 139 ezer otthont romboltak le, termőföldek tízezreit tették használhatatlanná, több ezer iskolát és egészségügyi intézményt semmisítettek meg, sőt még repülőterek is víz alá kerültek. A pusztítás mértékét jól mutatja, hogy a 14 érintett országban összesen közel 230 ezer ember vesztette életét, köztük mintegy kilencezer külföldi turista is.