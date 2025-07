Ha itt nyaralsz, veszélyben vagy: földrengés rázta meg Kamcsatkát – Cunamiriadó a Csendes-óceán térségében

Rendkívül erős, 8,8-as magnitúdójú földrengés rázta meg Oroszország távol-keleti részét, a Kamcsatka-félszigetet szerdán hajnalban. A rengés epicentruma az amerikai geológiai szolgálat (USGS) szerint a Csendes-óceán fenekén, körülbelül 19,3 kilométeres mélységben alakult ki, mintegy 119 kilométerre Petropavlovszk-Kamcsatszkij városától délkeletre. Bár a földrengés erőssége pusztító lehetett volna, az első jelentések szerint a térség gyéren lakott területein nem történt nagyobb anyagi kár vagy emberéletet követelő tragédia.

A kamcsatkai földrengés után Japán partvidékét már el is érték a mintegy 3 méter magas hullámok

Pusztító földrengés után jöhet a cunami: riadót rendeltek el több országban is

Ennek ellenére a rengés után néhány perccel a hatóságok cunamiriadót rendeltek el a Csendes-óceán térségének több országában is: a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, Japánban, Oroszország távol-keleti partvidékén, valamint az Egyesült Államok nyugati partvidéken, az alaszkai Aleut-szigeteken és Hawaiin. Riadó van érvényben több dél- és közép-amerikai országban is: Peru, Chile, Mexikó és Ecuador partvidékei egyaránt készülnek a lehetséges árhullámra.

A lakosságot arra kérték, hogy hagyják el az alacsonyan fekvő tengerparti övezeteket, és keressenek menedéket magasabban fekvő területeken. A japán meteorológiai hivatal legalább 3 méter magas hullámokra figyelmeztetett, de a kora reggeli órákban még nem érkeztek jelentések komolyabb károkról. A térség országai és az Egyesült Államok is fokozott készenlétben várják a fejleményeket, mivel egy ekkora erejű földrengés több ezer kilométer távolságban is könnyen kiválthat tengeri szökőárt. A cunami hullámok nemcsak percekkel a földrengés után, hanem órákkal később is lecsaphatnak, ezért a figyelmeztetéseket minden érintett térségben komolyan veszik.

A hatóságok mindenütt készen állnak a cunamira, miután figyelmeztették a lakosságot, hogy húzódjanak magasabban fekvő területekre

Ez az eset újra rávilágított arra, hogy bolygónk geológiai törvényszerűségei máig kiszámíthatatlan és pusztító természeti jelenségeket idézhetnek elő – különösen ott, ahol a földkéreg mozgásban van. Aki utazást tervez, különösen egzotikus, part menti vagy szigetvilági célpontokra, jól teszi, ha tisztában van az adott térség szeizmológiai kockázataival.