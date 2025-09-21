Patkó Ágnes szüreti krimijében úgy folyik a vér, mint a bor: „Egy mustgázmérgezéses eset lett az első gyilkosságom”

Krimi, bor, Szekszárd. Már harmadik alkalommal forr össze a három kifejezés Patkó Ágnes Szekszárdi vörös krimisorozatának köteteiben. De mégis, hogy lett egy békés kisvárosból ilyen veszélyes hely, és egyáltalán hogy kerül a bor a gyilkosság mellé? A szüreti időszak kezdetével betekintést engedünk az írónő hátborzongató világába.

Patkó Ágnes írónő szüreti időszakban egy szekszárdi szőlőültetvényen

Szőlő, szüret, bor és vér a Szekszárdi borvidéken

Patkó Ágnes írónő egy gyerekkorban megtapasztalt félelmetes helyzetből merített ihletet az első könyvéhez, és tősgyökeres szekszárdiként szinte elképzelhetetlen volt, hogy a történetnek valamilyen úton-módon ne legyen köze a szürethez, a borhoz.

– Szekszárdon nőttem fel, a városban, ahol a legtöbb ember élete összefonódik a szőlővel és a borral. Lehet ez hobbi, családi hagyomány vagy megélhetést adó munka, de itt mindenkinek van véleménye, tapasztalata a témában, és nem ismerek olyan szekszárdit, aki ne találná fel magát egy szüreten. Annak idején még az iskolából is egy-egy hetet töltöttünk szőlőszedéssel – idézi fel a krimiíró.

Patkó Ágnes: „Kicsi korunktól részt vettünk a munkában”

A Szekszárdi Borvidék természetesen több települést is magába foglal, de Tolna megye ezen kívül eső falvaiban is komoly hagyománya van a borkészítésnek. Vörösboros vidék ez, főként kék szőlőfajták rendezett sorai futnak fel a domboldalakra. Egy ilyen közegben felnőni meghatározó élmény.

– Édesapám Szakályból, édesanyám Gyulajról származott, a két szomszédos falu nagyjából negyven kilométerre esik Szekszárdtól. Ráadásul abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy tanár édesanyám munkája megengedte, hogy nyaranta sok időt töltsünk a nagyszüleimnél Gyulajon – meséli Patkó Ágnes. A pici zsákfalu jellegzetes tolna megyei tájon fekszik, hullámzó dombokkal, a völgyekbe épült utcákkal, sváb stílusú hosszú parasztházakkal, és az ország egyik legjobb adottságú talajával, amelyet nemcsak a gabona, de a szőlő is hálásan fogad.

– A nagypapám, Müller Márton, és a nagymamám, Móri Erzsébet számára a földművelés olyan természetes volt, mint a lélegzetvétel. Tudásvágyó nagyapám ráadásul követte az újabb és újabb szakirodalmakat és vívmányokat, és az övé volt az egyik első kordonos művelésű szőlő a faluban. Mi, unokák pedig már kicsi korunktól részt vettünk a munkában.