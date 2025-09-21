Patkó Ágnes szüreti krimijében úgy folyik a vér, mint a bor: „Egy mustgázmérgezéses eset lett az első gyilkosságom”

Krimi, bor, Szekszárd. Már harmadik alkalommal forr össze a három kifejezés Patkó Ágnes Szekszárdi vörös krimisorozatának köteteiben. De mégis, hogy lett egy békés kisvárosból ilyen veszélyes hely, és egyáltalán hogy kerül a bor a gyilkosság mellé? A szüreti időszak kezdetével betekintést engedünk az írónő hátborzongató világába.
Patkó Ágnes írónő egy gyerekkorban megtapasztalt félelmetes helyzetből merített ihletet az első könyvéhez, és tősgyökeres szekszárdiként szinte elképzelhetetlen volt, hogy a történetnek valamilyen úton-módon ne legyen köze a szürethez, a borhoz.
– Szekszárdon nőttem fel, a városban, ahol a legtöbb ember élete összefonódik a szőlővel és a borral. Lehet ez hobbi, családi hagyomány vagy megélhetést adó munka, de itt mindenkinek van véleménye, tapasztalata a témában, és nem ismerek olyan szekszárdit, aki ne találná fel magát egy szüreten. Annak idején még az iskolából is egy-egy hetet töltöttünk szőlőszedéssel – idézi fel a krimiíró.
A Szekszárdi Borvidék természetesen több települést is magába foglal, de Tolna megye ezen kívül eső falvaiban is komoly hagyománya van a borkészítésnek. Vörösboros vidék ez, főként kék szőlőfajták rendezett sorai futnak fel a domboldalakra. Egy ilyen közegben felnőni meghatározó élmény.
– Édesapám Szakályból, édesanyám Gyulajról származott, a két szomszédos falu nagyjából negyven kilométerre esik Szekszárdtól. Ráadásul abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy tanár édesanyám munkája megengedte, hogy nyaranta sok időt töltsünk a nagyszüleimnél Gyulajon – meséli Patkó Ágnes. A pici zsákfalu jellegzetes tolna megyei tájon fekszik, hullámzó dombokkal, a völgyekbe épült utcákkal, sváb stílusú hosszú parasztházakkal, és az ország egyik legjobb adottságú talajával, amelyet nemcsak a gabona, de a szőlő is hálásan fogad.
– A nagypapám, Müller Márton, és a nagymamám, Móri Erzsébet számára a földművelés olyan természetes volt, mint a lélegzetvétel. Tudásvágyó nagyapám ráadásul követte az újabb és újabb szakirodalmakat és vívmányokat, és az övé volt az egyik első kordonos művelésű szőlő a faluban. Mi, unokák pedig már kicsi korunktól részt vettünk a munkában.
Aki vett már részt szüreten, az tudja, hogy ez egyszerre kemény munka és remek szórakozás. Ágnes is úgy emlékszik, hogy ami olyan jó élmény volt a családdal, szeretettel gondozott szőlővel, mustivással, az az iskolai kötelező munkán ipari mennyiségben, hatalmas táblákban, nem volt olyan hívogató.
– Annak idején, a rendszerváltás előtt a szekszárdi borkészítés nem annyira a minőségről, sokkal inkább a mennyiségről szólt. Én az otthoni szüretet szerettem, amikor összegyűlt minden gyerek és unoka, bográcsban készült a gulyás, a nagymamám szilvás gombóccal lepett meg minket, és bár rendszeresen elhangzott a régi utasítás, hogy a szedőknek fütyülniük kell, ezt senki nem vette komolyan, és annyi szőlőt ettünk, amennyit csak tudtunk – mosolyog az író. A család minden fiatalabb tagja emlékszik a kis kosárba szedett fürtökre, amíg csak azt bírták, aztán a vidám ugratásra, hogy el ne vágják szedőpárjuk ujját az ollóval. A régi mondás szerint a szőlőnek nem gazdája van, hanem szolgája, és ez alighanem igaz, hiszen rengeteg munkát és odafigyelést igényel, és akkor még nem is beszéltünk a borkészítés varázslatáról és veszélyeiről.
A jó dolgoknak ára van: a bor alkoholtartalma a cukorból erjed ki, ez pedig veszélyes folyamat. Mellékterméke a széndioxid, amelyet borvidékeken mustgáznak hívnak, és mindenki tudja, mennyire óvatosnak kell lenni abban az időszakban, amikor forr a bor.
– A régi szokás szerint a mélyen fekvő pincékbe ilyenkor csak gyertyával szabad bemenni, hiszen a láng azonnal elalszik, amint a széndioxid kiszorítja az oxigént. A gáz nehezebb a levegőnél, szagtalan, színtelen, alattomosan öl. Emlékszem a számtalan figyelmeztetésre, és emlékszem, hogy a szomszéd bácsit éppen ki tudták menteni a pincéből.
Amikor Patkó Ágnes krimiírásra adta a fejét, éppen ez az emlék volt az, ami elindította a fantáziáját.
– Tudtam, hogy Szekszárdon játszódó történetet szeretnék írni, és azt is, hogy a bornak kell a középpontban lennie. Azonnal megvolt az ötlet, hogy egy mustgázmérgezéses eset lesz az első gyilkosságom – mondja a már háromkötetes szerző, akinek köszönhetően mára talán a Tolnai megyeszékhely a legveszélyesebb mind közül, legalábbis papíron.
Patkó Ágnes nem lett szőlész, sem borász, még csak borszakíró sem, könyveiben viszont rengeteg bor folyik, és még több dolog derül ki róla.
– Volt valaki, aki megszámolta, és én is meglepődtem, hogy a szereplőim valójában több kávét isznak, mint bort. De ez persze nem baj, hiszen a felelős alkoholfogyasztás fontos, és inkább a minőséget keressük, mint a mennyiséget! – figyelmeztet az író, aki előszeretettel népszerűsíti szülővárosa italának fogyasztását.
Az első kötet középpontjában a rozé állt, amin sokan csodálkoztak is, de ennek pusztán technikai oka volt. Szekszárd, bár ma már sokan készítenek mást is, igazi vörösboros vidék, a második kötet főszereplője pedig éppen a legszekszárdibb fajta, a kadarka.
– Nagyon is érdekes a története, hiszen, legyen bármennyire tipikus, a szocialista időkben nem telepítették, mert nem volt megfelelő a nagyüzemi termeléshez – meséli Ágnes, aki komoly kutatásokat végzett a fajta történetéről, majd egy krimiszálat is kerített köré. – A Végzetes házasítás a most megjelent harmadik kötet, ennek boros főszereplője a bikavér. Meglepett, hogy még ma is sokan csak Egerhez kapcsolják ezt a borfajtát, ez ellen sürgősen tennem kellett, akár néhány áldozat árán is.
A szőlő és bor kiapadhatatlan téma, és a saját kutatás mellett szakértőt sem nehéz ebben a városban találni. Rosta Krisztina, az egyik legnagyobb szőlőbirtok borásza szívesen válaszolt a kérdésekre, hogy biztosan pontos információk kerüljenek a könyvbe. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a Szekszárdi vörös kötetei a szocialista rendszer ipari méretű szőlőtábláit idézően élvezhetetlenek lennének.
– Én a nagyszüleim szőlőjének hangulatát akartam megidézni, egy idilli Szekszárdot, egy amatőr detektívcsapatot, akiknek a barátság a legfontosabb, és a sok nevetést, ami minden szüretünket jellemezte. Az olvasóim szerint sikerült is.
A gyulaji szőlő már nincs meg, de a család nem marad saját bor nélkül. Patkó Ágnes unokatestvére, László Káptalantótiban talált új otthonra, és a kék szőlőt fehérre cserélve készít bort. Ágnes pedig minden évben ott van a metszőollóval, hogy részt vehessen a borkészítés varázslatában, és újabb ihletet kapjon.
Ezek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.