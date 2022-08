Az ezeréves történelmet dolgozza fel az idei tűzijáték

Nemzetközi színvonalú tűz- és fényjátékkal koronázzák meg az államalapítás ünnepe köré szervezett eseményeket. A produkció megalkotására a tavalyi sikeres műsor után idén is a Budapest Playhouse független kreatív alkotóműhelyt kérték fel, amelynek egyik vezetője, Réti Barnabás mesélt a tűzijáték és a kísérő fény- és hangjáték kulisszáiról.



Az államalapításból indultak ki



A koncepció kitalálói – Barnabás mellett Iványi Árpád, a tűzijáték művészeti rendezője – már tavaly december óta azon dolgoznak, hogy egyedülálló produkciót láthasson a nagyközönség.

– Januárban már be kellett mutatnunk a terveket, hogy hogyan képzeljük el az idei műsort. Hasonlóan a tavalyi látványhoz, idén is a drón-fény-hang hármas köré építettük fel a művészeti részét a tűzijátéknak – kezdte lapunknak Réti Barnabás. A dramaturgiára és a kivitelezésre hosszú időt szántak, hogy minden részletet kidolgozzanak.

Az idei koncepciót arra a gondolatra fűztük föl: mit üzen a jövőnek az államalapítás?

Ezt pedig igyekeztünk olyan köntösben bemutatni, amely mindenkihez szól, közös élmény a családoknak, generációknak. Épp ezért meseszerűen, egy kisgyermek álmain keresztül meséljük el a történelmünk kiragadott eseményeit. A mesében a gyermek alakja jelképezi a jövő magyarjait, valamint a mindannyiunkban lakozó tiszta kíváncsiságot és lelkesedést, mely képes a jelent dicsőséges jövővé kovácsolni. A produkciót egy kisfilm foglalja keretbe, két tűzijátékos blokk között pedig elbeszélő részleteket hallhat a közönség olyan értékekről, amiket a kisfiú kap az egyes történetekből – mesélte a részleteket a színész-rendező.

Idén is lesz drónjáték a Duna felett. A szervezők célja, hogy még több drónt vessenek be a műsorhoz, mint egy évvel ezelőtt Fotó: Máthé Zoltán



Ezer év történelme fél órában



A két művészeti szakember azt szerette volna, hogyha történelmünk egyes történeteiből a valódi hősöket, a küzdelmeket kiemelve értsük meg és lássuk nemzetünk egységét, és a közös emlékeinket. Az egyes blokkok fő vezérfonalát is ennek megfelelően választották ki.

– Mivel az államalapítás utáni történelem eseményei szerepelnek a fókuszban, a tűz- és fényjáték első blokkja a hódításokról fog szólni, különös tekintettel a tatárjárásra és a török hódoltság 150 évére. Ennek a fő üzenete az lesz, hogy a támadások és a hódoltság ellenére még mindig itt vagyunk – magyarázta Barnabás. A második blokk a Hunyadi-kornak és a nándorfehérvári diadalnak állít emléket, így például a gyerekek is megtudhatják, miért harangoznak minden nap délben, és mekkora győzelmet arattak a magyarok a törökökkel szemben. Az epizód mottója a szabadság és a bátorság lesz, ahogy a harmadik szakasznak is, amely az 1848-as forradalom és szabadságharcot mutatja be, annak is a hőseit, ikonikus alakjait állítva a középpontba.

– Az utolsó előtti blokk a 20. század nehézségein belül az 1956-os eseményeket emeli ki. Itt sokat gondolkodtunk, hogyan lehetne bemutatni ezeket a napokat, s végül a remény fogalma jutott az eszünkbe. Az embernek mindig kell küzdeni, akkor is, ha nem sikerül. A magyarok pedig ezzel állítottak példát a világ elé 1956. októberében – hangsúlyozta Barnabás. A produkció utolsó percei a magyar történelmet és az életet állítják párhuzamba: rengeteg mindent megéltünk, megkaptunk, akadt, amikor szenvedtünk, mégis itt vagyunk, és lehetünk egységes nemzet. Hangsúlyos üzenetként a történelmünkből fakadó mese emlékeztet minket arra, hogy a nehézségek ellenére mindig emberek tudjunk maradni, és az élet, a szeretet és a béke felé forduljunk a legsötétebb órákban is.

Több, mint 40 ezer rakétát lőnek fel az idei tűzijáték alatt Fotó: Balogh Zoltán/MTI



Híres dalok modern köntösben



A zenei aláfestésről Elek Norbert zeneszerző gondoskodik, ismert, híres muzsikákat hallhatunk úgy, ahogy még soha.

– A tavalyi tűzijáték zenéjéért is ő felelt, így nem volt kérdés, hogy idén is vele szeretnénk dolgozni. Norbertet a Budapest Scoring Orchestra segíti, akik több hollywoodi film zenéjét (például Rambo, Oroszlánszív) játszották fel. Az ő előadásukban hallhatjuk majd például az Elindultam szép hazámból című népdalt, vagy Tinódi Lantos Sebestyén művét, a Summáját írom Eger várának című dalt, amit eddig nagyzenekar még nem játszott el. De a Kossuth-nóta és Brahms V. Magyar tánca is felcsendül – részletezte Réti Barnabás.

Iványi Árpád (balra) és Réti Barnabás (jobbra), a Budapest Playhouse alapítói és vezetői, a tűzijáték megálmodói Fotó: Budapest Playhouse



Aprólékosan tervezték a tűzijátékot



A tűzijáték során több, mint 40 ezer pirotechnikai eszközt lőnek majd fel. Ezeket is a műsorhoz passzolva választották ki.

– Iványi Árpád, a Budapest Playhouse és a tűzijáték kreatív rendezője végignézte az egész rakétakatalógust, és a koncepcióhoz igazítva válogatta ki azokat, amelyek a legjobban illenek a showba. Idén duális színvilágot álmodott a tűzijátékra, ez azt jelenti, hogy minden fejezetben két meghatározó szín fog dominálni. A pirotechnikai céggel pedig azt is megbeszélték, hogy a tűzijáték „mesélni fog”, hiszen a zene ritmusára fognak a rakéták a levegőbe emelkedni és felrobbanni – mondta a színész. A tűzijátékot fényjáték fogja kísérni, amit három helyre, a Parlamentre, a Magyar Nemzeti Galériára és egyedülálló módon a Gellért-hegy oldalára fognak vetíteni. A drónok pedig a Duna felett színesítik majd a produkciót.