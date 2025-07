Álomnyaralásból bírósági per – Most kiderül, mit tehetsz szállás probléma esetében?

Akár jogi útra is terelheted az ügyet – van mód a visszatérítésre, ha bizonyítani tudod az átverést Fotó: Ladanifer / Shutterstock

5. Itt harmadik fél közvetít

Az online szállásközvetítő platformoknál az ügyfélszolgálat közvetít a vita során. Ha rajtuk keresztül foglaltunk, probléma esetén őket keressük meg, de arra készüljünk fel, hogy általában előnyben részesítik a jól dokumentált panaszt.

6. Nyújtsuk be a panaszt

Ha nem sikerül helyben megoldást találnunk, a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is fordulhatunk. Ha a szállásadó magyar, a hazai szabályok szerint kell eljárnia, akkor is, ha külföldi vendégnek adta ki az ingatlant. Kicsit komplikáltabb a helyzet Európán kívül, itt ugyanis a helyi szolgáltatókkal, vállalkozásokkal szemben csak a helyi hatóságoknál tehetünk panaszt. Az eset súlyától függően mindenképp érdemes a problémákat haladéktalanul jelezni, hiszen ezzel nem csak magunkat, hanem utazó sorstársainkat is megkímélhetjük sok bosszúságtól.

7. Végső állomás a bíróság

Amennyiben a fogyasztóvédelmi hatóságok közreműködése sem jár eredménnyel, még nyitva áll a bírósági út, továbbá bűncselekmény gyanúja esetén a rendőrséghez is fordulhatunk.

