Gátlástalan embereket buktatott le a TV2 , egyre több magyar család válik az áldozatukká

A módszer döbbenetesen egyszerű, mégis hatékony. A gátlástalan munkások megjelennek, „felmérik” a tetőt, majd önhatalmúlag nekiesnek a szerkezetnek – a végeredmény pedig egy romokban hagyott ház és egy család, amely nemcsak pénzét, de sokszor a biztonságérzetét is elveszti.

Gátlástalan csalók verik át a magyar családokat.

Fotó: TV2 Napló

A TV2 Napló egy korábbi adása már leleplezte ezeket a kíméletlen kóklereket. A stáb több bejelentés nyomán indult nyomozásba, és az első riport után nézők százai osztották meg velük saját történetüket.

A most nyilvánosságra került esetek hátborzongató hasonlóságot mutatnak az eddigiekkel. A módszerük egyszerű: az állítólagos „munkások” a megbeszéltek nélkül bontani kezdenek majd amikor a tulajdonos megpróbálja őket megállítani, már késő – a tető félig szétverve, a csalók pedig pénzt követelnek a „munkáért”.

A Napló adásában megszólalnak áldozatok is – köztük egy család, amely eredetileg csak egy garázstetőt szeretett volna felújíttatni. Ma viszont már attól félnek, hogy fizikai bántódásuk eshet, hiszen lemezvágóval fenyegették meg őket. A Napló kamerái előtt, még forgatás közben sikerült lencsevégre kapni, hogy a település polgármesterét is megfenyegették.

Gátlástalan, durva fenyegetések, rendőrségi ügyek

A csalók nem riadnak vissza semmitől: a Napló stábja azonban most exkluzív felvételeken mutatja be vasárnap este,hogyan fenyegetőznek, követelnek pénzt, és próbálják átverni az áldozataikat. A riportból kiderül, hogy egyes esetekben akár több százezer, sőt, akár milliós összegeket is kicsaltak már – miközben semmilyen valós munkát nem végeztek el.

A jelenség főként Budapest külső kerületeit sújtja – Csepel, Soroksár és Pesterzsébet a legérintettebb területek között van, de a csalók országosan is mozgásban vannak.

Ne dőljünk be nekik – így dolgozik a tetőfedő maffia

Ilyenkor természetesen felmerülhet a gyanú – hogyan ismerhetjük fel a csalókat, és mit tegyünk, ha gyanús alakok bukkannak fel a házunknál? A legfontosabb, hogy soha ne engedjünk be ismeretlen „munkásokat” a lakásunkba, és minden esetben kérjünk írásos ajánlatot, illetve írassunk velük hivatalos szerződést.