Így vegyél olcsón fesztivál belépőt!

A fesztiválok sajnos nem éppen olcsó mulatságok, de ez ne tántorítson el attól, hogy te te is átéld az élményt. Van pár tippünk a Fanny Magazin jóvoltából, hogyan juthatsz olcsón fesztivál belépőhöz.

Te is olcsón hozzájuthatsz a fesztivál belépődhöz, ha megfogadsz pár tanácsot Fotó: ANP via AFP / AFP

Olcsó fesztivál belépő? Nem lehetetlen, így juss hozzá

1. Nem lehet túl korán kezdeni a spórolást

A belépő árán akkor tudjuk a legtöbbet spórolni, ha korán megvesszük elővételben. Sokszor már a fesztivál után megnyílik a lehetőség, hogy megvásároljuk a jövő évi belépőt. Az early bird jegyekkel sokszor akár 30-40%-ot is megtakaríthatunk, érdemes korán lecsapni rájuk.

2. Kerüljük el a hosszú sort, vegyünk early bird jegyeket

Ha lemaradtunk az early bird jegyekről, vagy csak pár héttel a fesztivál előtt döntöttünk úgy, hogy kilátogatunk, akkor is érdemes inkább online, előre megvásárolni a jegyet, ugyanis a helyszínen szinte minden esetben jóval többe kerül a belépő.

3. Keressük az akciókat

Fesztivál jegyekre is hirdethetnek akciókat, akár maguk a szervezők is, vagy más céggel közös promócióban, például sokszor egy-egy előfizetésünk mellé járhat kedvezményre jogosító kupon. Jegyvásárlás előtt alaposan nézzünk körül, mert lehet, hogy sokkal olcsóbban be tudjuk szerezni, ha találunk valami jó akciót.

A nyári fesztiválokon a koncertek mellett sok egyéb program is vár Fotó: ANP via AFP / AFP

4. Diákjeggyel a fesztiválokra

Diákoknak szinte minden fesztiválon adnak kedvezményt a belépőre, de sokszor a helyben lakók is olcsóbban juthatnak hozzá, és van, hogy valamilyen klubtagság esetén is kevesebbe kerül. Vannak olyan fesztiválok is, ahol ha baráti társasággal megyünk, csoportos kedvezményt is igénybe vehetünk. Tehát akkor is érdemes átböngészni a kedvezményes jegyek listáját, ha már nem vagyunk diákok, könnyen lehet, hogy találunk valami jó megoldást.

5. Vigyázzunk a csalókkal

Ha magánszemélytől szeretnénk vásárolni belépőt, készüljünk arra, hogy szép számmal vannak csalók ezen a piacon. Fontos, hogy nézzük meg az eladó profilját. Ha túl kevés ismerőse van, gyanús a kommunikációja, akkor inkább engedjük el. A legjobb, ha megbízható, regisztrációköteles viszonteladói oldalakon vásárolunk, amelyek garanciát vállalnak a vételre, és visszatérítik a jegy árát, ha csalás áldozatai lettünk.