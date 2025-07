„Az volt az utolsó kívánságom, hogy eljuthassak a Szigetre”– Kétszer győzte le a rákot a fiatal magyar lány

Enola az átlagos, 16 éves tinédzserek életét élte, olyan álmokkal, mint eljutni a Sziget Fesztiválra vagy a barátaival szórakozni, míg 2019-ben ki nem derült, hogy daganatos beteg. A fiatal, csobánkai lány hősiesen küzdött, kemoterápiát kapott, a haja csomókban kezdett hullani, de végül sikerült leküzdenie az alattomos betegséget. Legalábbis ezt hitte.

A fiatal lány utolsó kívánsága az volt, hogy újabb kezelései előtt még eljusson a Sziget Fesztiválra

Fotó: beküldött

„Látni akartam élőben Justin Biebert”

– Elkezdődtek a kemoterápiák és a tablettás kezelések, minden nap 31 tablettát kellett meginnom. Keveset lehettem otthon, mert mindig volt valami probléma. Csontfájdalmaim voltak, az izmaim leépültek, a kemók végére ott tartottam, hogy alig bírtam felállni, nem tudtam enni, az ivás is nagyon fájt. Elkezdett csomókban hullani a hajam. Ott nagyon megtörtem, rengeteget sírtam, hiszen a hajam volt a mindenem akkori fejjel. Fél év múlva tünetmentes lettem, de az iskolát egyéni tanrenden folytattam – mesél az első harcról Enola, aki örült, hogy leküzdötte a betegséget és végre élhet, de a boldogság nem tartott sokáig. Rá két évre, az érettségi után egy MR kimutatta, hogy ismét daganat jelent meg a szervezetében.



Már 18 éves voltam, ezért felnőtt kórházban találtam magam. Ijesztő volt, hogy ismét kezelések vártak rám. Annyit kértem az orvosomtól, hogy a Sziget Fesztiválra hadd menjek még el, addig adjon időt a kemoterápiák kezdésével

– mesél őszintén Enola a második alkalomról, amikor újra fel kellett vennie a harcot a rákkal. De benne még ott tombolt a vágy, ami minden fiatalban: élni szeretne és önfeledten bulizni, addig amíg lehet.

El akartam jutni még a Szigetre, mert nagyon szerettem volna élőben látni Justin Biebert, és bulizni egy jót, kiadni a bennem felgyülemlő feszültséget. Akkor úgy tekintettem rá, hogy talán ez lehet az utolsó kívánságom

– részletezi Enola, akinek megengedte az orvosa, hogy eljusson a 2022-es fesztiválra. A fiatal lány így nagy örömmel vágott neki az éjszakának barátaival.

– Ekkor tényleg azt hittem, hogy lehet, ez az első és az utolsó Szigetem is egyben. Aznap egy álmom vált valóra, amikor ott lehettem Justin Bieber koncertjén, mindig is imádtam őt. Egy kis erőt is adott nekem ez az előttem álló kezelésekhez – meséli meghatottan Enola.