Kapás Boglárka élete fájdalmáról: „Mintha kitéptek volna belőlem valamit”

Kapás Boglárka és férje, Telegdy Ádám már kilenc éve alkotnak egy párt – az uszoda világában ismerkedtek meg –, és máig kapcsolatuk meghatározó eleme a mély harmónia és a kölcsönös támogatás. Ezekre pedig különösen nagy szükség volt az elmúlt évek megpróbáltatásai és kihívásai tükrében.

Kapás Boglárka és férje, Telegdy Ádám kapcsolatát a szereteten, megértésen és bizalmon alapuló közös fejlődés határozza meg (Fotó: Árvai Károly)

Kapás Boglárka: „Mintha kitéptek volna belőlem valamit”

Kapás Boglárka párja, Ádám nemcsak társa, hanem barátja és támasza is. Bogi úgy fogalmaz, hogy bár erős és független nőnek tartja magát, sokszor támaszkodik Ádám véleményére fontos döntések előtt – de ez sosem jelentette azt, hogy ne lenne képes egyedül dönteni.

Ádám épp azt szereti bennem, hogy önálló vagyok

– mondta Telegdy-Kapás Boglárka a Palikék Világa című podcastben. Az évek során persze formálták egymást, de mára olyan egység alakult ki köztük, amelyben nincsenek szerepek vagy hierarchia. Együttműködés, barátság, megoldásfókusz – ezek jellemzik a házasságukat. Mindez különösen fontos volt azokban az időkben, amikor az élet a legkeményebb próbatételekkel szembesítette Boglárkát. Két ilyen esemény emelkedik ki, az egyik 2021 februárjában történt, amikor Kapás Boglárka húga, Vanda tragikus hirtelenséggel elhunyt. Éppen Dubajban edzőtáborozott, amikor egy telefonon közölték vele a szörnyű hírt. A gyász nemcsak mély, de váratlan is volt.

Mintha kitéptek volna belőlem valamit

– emlékezik vissza. Az úszás és az olimpiai felkészülés tartotta benne a lelket, de hosszú és fájdalmas időszak következett, mire Kapás Boglárka testvére elvesztését elkezdte feldolgozni – pszichológus segítségével és Ádám szeretetével.

Kapás Boglárka családja fontos, megtartó szerepet játszott a lány életében (Fotó: Dömötör Csaba)

Sportolói szerepen túl

A másik fordulópont tavaly következett be, amikor Kapás Boglárka visszavonult az élsporttól. Bár tudatos döntés volt, mégis nehézségekkel teli időszak vette kezdetét.

Olyan volt, mint amikor valaki kilép az iskola kapuján, és meg kell találnia, ki is ő a sportoló szerepen túl

– meséli. Kapás Boglárka férje ebben az időszakban is sokat segített neki, közösen terveztek új célokat és lehetőségeket. Pszichológushoz is jár, hogy megtalálja az új irányt – nem meglepő, hiszen mindketten érdeklődnek a pszichológia iránt, sőt tanulmányokat is folytatnak ezen a területen.

És hogy mi maradt az úszásból? Bár Kapás Boglárka ugyan visszavonult, megfogadta, hogy élete végéig nem telhet el hét úszás nélkül.

Nem utáltam meg az úszást, nem menekülök előle. Ez az életem része volt, és az is marad – csak most már más szerepben.

– mondta az egykori klasszis, aki új célokkal, mélyebb önismerettel és továbbra is erős kapcsolattal a háta mögött keresi az útját – de a medence hetente egyszer még mindig hazavárja.