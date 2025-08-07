Előkerült egy rejtélyes poszt, Jackl Vivien már szóra sem méltatja Shane Tusupot

Minden amellett szól, hogy befuccsolt Jackl Vivien és Shane Tusup közös munkakapcsolata. Az egyik legnagyobb magyar úszótehetség februárban került a Honvédhoz, ahol az a Shane Tusup lett az edzője, aki előtte Hosszú Katinkát a világ csúcsára segítette. Az amerikai szakember se előtte, se utána nem ért el komoly eredményt edzőként, most mégis bízott abban, hogy jöhet az újabb aranykorszak. „Minden adott ahhoz, hogy valami korszakosat alkossunk” - írta akkor Tusup. Szinte biztos, hogy ebből nem lesz semmi.

Amikor még minden rendben volt: Jackl Vivien és Shane Tusup a Honvéd szakosztályelnökével, Gergely István olimpiai bajnok vízilabdázóval / Fotó: Pal Gollner

Shane Tusup és Jackl Vivien problémái látványosak

Már áprilisban, az országos bajnokság alatt látható volt, vannak gondok. Vivien korábbi időeredményei rosszabbak lettek, s már akkor azt lehetett hallani, nem lesz hosszú életű a páros munkakapcsolata. A szingapúri világbajnokságra aztán Tusup már el sem kísérte tanítványát, aki egyik számában sem jutott tovább az előfutamokból: 1500 gyorson 17., 800 gyorson 20., 400 vegyesen pedig a 11. helyen zárt. A fiatal úszó végül maga is kimondta, döntenie kell a jövőjéről. Azt sem titkolta, hogy Tusuppal hetente legfeljebb két alkalommal találkozik edzéseken.

Nagyon nehéz volt ez az év, hiszen tizenkét évet töltöttem Márti néninél Tatabányán, és nem volt könnyű onnan elszakadni és teljesen ismeretlen környezetben készülni tovább. Voltak bennem megingások, elbizonytalanodtam legbelül, hogy biztos jó úton járok-e még. Emiatt mentálisan blokkoltam a vb alatt, nem sikerült úgy összeraknom ezt a versenyt, ahogy szerettem volna

- panaszkodott a Magyar Nemzetnek Jackl.

Jackl azt sem titkolta, hogy a hamarosan következő junior-világbajnokság vízválasztó lehet a Shane Tusuppal való együttműködésében, azt követően dönt a folytatásról. Sós Csaba szövetségi kapitány a Metropolnak sokat sejtetően azt mondta, van véleménye az ügyről, de megtartja magának.

A 16 éves lány sokatmondó galériát osztott meg a szingapúri világbajnokságról. A képeken edzők, csapattársak között látható. Egy biztos, Tusup egyik fotón sem szerepel, sőt, szóba sem kerül a neve. A galéria mellé írt mondatból úgy tűnik, Vivien még gondolni sem akar az amerikaira.

Emlékek, amikre érdemes emlékezni

- írta Vivien.