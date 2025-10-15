Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Kós Hubert meglepetést okozott a Chicago Bullsnál - Fotók

Kós Hubert
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 18:30
Két verseny között kosárlabdával kapcsolódik ki az úszózseni. Kós Hubert a Chicago Bulls edzőközpontjában járt.

Alig néhány nappal ezelőtt Kós Hubert még a rövidpályás úszó világkupa-sorozat carmeli állomásán villogott. A mindössze 22 éves olimpiai és világbajnok versenyző minden egyes számában dobogós helyezést szerzett, és az összetett pontversenyt is magabiztosan megnyerte a két hetes, három állomásból álló bajnokság első hétvégéjén. A sorozat következő megmérettetésére Chicago külvárosában, Westmontban kerül sor, ahová a magyar úszócsoda már jóval a verseny kezdete előtt megérkezett.

Kós Hubert csúcsformában van, sorra nyeri a versenyeket
Kós Hubert csúcsformában van, sorra nyeri a versenyeket Fotó: Sarah Stier

Szabadidejében ellátogatott a helyi NBA-csapat, a Chicago Bulls edzőközpontjába, ahol testközelből tapasztalhatta meg a profi kosárlabdázók világát. Kós a többi úszótársával együtt járt Michael Jordan legendás együttesének székhelyén, ahol találkozott a csapat híres kabalájával, Bennyvel is.

Kós Hubert a kosárpályán sem ügyetlen
Kós Hubert a kosárpályán sem ügyetlen Fotó: Instagram

Kós Hubert más sportágakban lel menedékre

A magyar úszás kiválósága korábban már említette, hogy szabadidejében többféle sportágat is szívesen űz, hogy megelőzze a kiégést, és mindig megújult energiával térhessen vissza a medencébe. Akkor még egyáltalán nem említette a kosárlabdát.

@borsonline_aktualis

Kós Hubert focista álmokat dédelgetett Az olimpia bajnok úszó rengeteget focizott iskolaidőben. #bors #koshubert #úszás #olimpia

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

