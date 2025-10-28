Új magyar sztárt ünnepel a világ, csak Szoboszlai előzi meg az olimpiai bajnokot

Kós Hubert káprázatos teljesítménnyel, két világcsúccsal és a rövidpályás úszó-világkupa-sorozat összetett bajnoki címével zárta a torontói hétvégét. A rekordokat tekintve már most megelőzte Milák Kristófot, ki lehet jelenteni, idehaza jelenleg Kós a sportág királya. Az úszók elnöke ennél is tovább megy, Wladár Sándor szerint az olimpiai bajnoknál jelenleg egyetlen értékesebb sportolója van az országnak, mégpedig Szoboszlai Dominik.

Kós Hubert kilenc aranyat nyert a Világkupa három állomásán Fotó: NurPhoto via AFP

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó a Világkupa három állomásán is elindult, a két világcsúcs mellett szerzett 9 arany-, 1 ezüst- és 2 bronzérmet.

Wladár Sándor az Origónak arról beszélt, Kóst már azok is ismerik Magyarországon, akik nem elvakult sportrajongók.

"Kós Hubert most végképp bekerült a köztudatba."

- mondta Wladár Sándor.

Én azt gondolom, hogy most ő Magyarország második legértékesebb sportolója. Szoboszlai Dominik után nem kérdés, hogy ő következik. Azért is, ahogy megszólal. Az embersége, a hazaszeretete, a Magyarország iránti elköteleződése, az életszemlélete, a filozófiája mind top.

"Egy komoly felnőtt, sokszor politikusokat vagy tudósokat megszégyenítő stílusban beszél az életéről, a hivatásáról. Ő az, aki nemcsak dumál, hanem meg is csinálja"

- áradozott Wladár a sportolóról.

Ha már Szoboszlai és Kós, utolsó két alkalommal ők lettek az év legjobb férfi sportolói idehaza. A focista 2023-ban, az úszó 2024-ben nyerte meg a szavazást.

Ebben változott Kós Hubert

Wladár elárulta, az úszóra jó hatással volt, hogy három éve Amerikában készül.

A táplálkozásán óriásit fordított Amerikában. Könyörögtem neki annak idején, hogy sokkal több állati fehérjét, húst egyen, de ezt nem érezte annyira komfortosnak. Amerikában ezt megértette, nem véletlen, hogy Fukuokában, ahol első világbajnoki címét szerezte hat-nyolc kiló plusz izommal jelent meg.

"Ez is hozzájárult ahhoz, hogy kirobbanóan javult hátúszásban és más úszásnemekben is."

Kós Hubert úszó egyébként 161 ezer dollárt (61 millió forintot) szerzett teljesítményével a Világ Kupában. Az összeget azonban nem kaphatja meg, mivel Amerikában egyetemi úszónak számít, s az ottani szabályzat tiltja, hogy az egyetemista sportolóknak pénz járjon a teljesítményükért.