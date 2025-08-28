"Nem a Tusup hibája" - kitálalt Milák Kristóf sikeredzője

A vasárnap zárult romániai junior-világbajnokság a magyar úszók számára visszafogott eredményeket hozott. A válogatott egyetlen érmét Antal Dávid szerezte 200 méter pillangón, ezüstérmével mentve meg a mérleget. A csapat legnagyobb neve, a tavaly felnőtt Európa-bajnok Jackl Vivien azonban egyik számában sem tudta megközelíteni korábbi idejét, a legjobb helyezése a hetedik volt. A gyengébb szereplés után többen Shane Tusup felelősségét emlegették, miután az év elején ő vette át Jackl felkészítését.

Shane Tusup és Jackl Vivien együtt kezdtek neki az évnek, de a közös munka nem hozta a várt eredményeket (Fotó: Istvan Derencsenyi Forrás: MÚSZ)

Tusup lehet mindenért a hibás?

Selmeci Attila szerint tévedés lenne egyetlen edzőre hárítani a kudarcot. A szakember – aki Milák Kristófot vezette világcsúcsig és olimpiai aranyig – úgy látja, több tényező is szerepet játszik abban, hogy a 16 éves klasszis idei szezonja csalódást keltő.

Nem lenne korrekt mindent Shane Tusup nyakába varrni

– hangsúlyozta. Szerinte az amerikai tréner világszínvonalú módszerei nem feltétlenül illenek egy ennyire fiatal sportolóhoz, de Jackl eredményei már tavaly ősszel sem voltak kimagaslóak. - írta a Magyar Nemzet.

Selmeci ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a felkészülésben tapasztalt zavarok sem segítették a fejlődést. A fiatal úszó edzéseit időnként két edző, Tusup és Hutkai Dániel irányította, ami szerinte nem volt szerencsés:

Sosem jó, ha két tréner különböző módszerekkel készít fel egy versenyzőt. Szeptemberre tisztázódnia kell, ki vezeti majd Vivient.

A szakmai alelnök szerint harmadik tényezőként a serdülőkori változások is közrejátszhatnak: a nőiesedéssel együtt járó testalkatváltozás természetesen befolyásolja a teljesítményt, és időszakos visszaesést hozhat. Ugyanakkor bízik benne, hogy Jackl vissza tud kapaszkodni, mert tehetsége vitathatatlan.

Jackl Vivien tavaly robbant be az élmezőnybe, az idei évben azonban Shane Tusup irányítása mellett jócskán elmaradt korábbi eredményeitől (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A junior-vb egész magyar szereplését értékelve Selmeci kiemelte, hogy a csapat idén nagyon fiatal volt, sok 16 éves versenyzővel, akik közül többen két év múlva is rajthoz állhatnak majd. A legnagyobb veszteség az Európa-bajnok Rácz Zsombor hiánya volt, aki kéztörés miatt nem indulhatott, pedig idejével most is dobogón végezhetett volna.