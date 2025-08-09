Sorra dobják ki Shane Tusupot, már hét úszó szakított Hosszú Katinka exével

Arról nincs vita, hogy Shane Tusup az úszás történelmének kiemelkedő egyénisége. Az amerikai edző mindent elért Hosszú Katinkával, az ő irányításával felesége a sportág trónjára ért: három olimpiai bajnoki cím, számos vb- és Európa-bajnoki arany és világcsúcsok. Az Iron Lady tempóját kételenség volt követni. Munkakapcsolatuk 2018-ban magánéleti okok miatt szakadt meg, elhidegültek egymástól, majd 2019-ben el is váltak. Azóta Tusup számtalan sportágban, s az úszáson belül több versenyző mellett próbálkozott: nemhogy Hosszú Katinkához hasonló sikereket nem ért el, semmilyen eredményt nem tudott felmutatni tanítványaival. A legújabb versenyzője, Jackl Vivien a sportág magyar üstököseként csatlakozott mellé idén februárban, aztán már áprilira kiderült: a 16 éves lány idejei romlanak. Most már Vivien is elismerte, Tusuppal hetente csak kétszer találkozik edzéseken, augusztus végén pedig a közös munka lezárásáról is dönthet Jackl.

Shane Tusup csak Hosszú Katinkával volt sikeres Fotó: Dömötör Csaba

Tusup Katinka előtti és utáni karrierjét jól jellemzi az, amit Hosszú üzent neki, miután az amerikai megkérdőjelezte Katinka eredményeit.

Megértem, hogy Shane egóját bántja, hogy a karriérjét tekintve közös munkánk előtt és után sajnos nem tudott eredményt elérni, mint úszó, edző, golfozó vagy bokszoló

- szólt be exének tavaly ősszel Hosszú.

Való igaz, Tusup akárkivel próbálkozott, nem járt sikerrel. Az egyik legnagyobb név az ifjúsági olimpiai bajnok Szilágyi Liliána volt, ő nem sokkal a közös munka után jelentette be, egy időre felhagy a profi sporttal, azóta már vissza is vonult.

A fotóra kattintva a galériánkban megnézheted, kikkel dolgozott együtt Shane Tusup Katinka után.