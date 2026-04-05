Egészséges egyáltalán az édesburgonya? A szakértő szerint többet árthat, mint segíthet

Az édesburgonya magas rosttartalmú élelmiszer, és ennek jelentős része éppen a héjában található. Ugyanakkor a héj fogyasztásának vannak árnyoldalai is.

Az édesburgonya fogyasztás árnyoldala

Ezért lehet veszélyes az édesburgonya

Növényvédőszer-maradványok a héjban

A növényvédő szerek a modern mezőgazdaság részei, ugyanakkor negatív hatással lehetnek az egészségre és a környezetre is. Az egyik leggyakoribb módja annak, yhogy ezek az anyagok bekerülnek a szervezetünkbe, az elfogyasztott élelmiszereken keresztül történik.

Amanda Sauceda dietetikus szerint a gyümölcsök és zöldségek héja valóban tartalmazhat ilyen maradványokat, de ez nem ok arra, hogy teljesen kerüljük ezek fogyasztását. Az édesburgonya is azok közé a zöldségek közé tartozik, amelyek esetében különösen magas mennyiségben előfordulhat növényvédőszer-maradvány. Az Environmental Working Group évente közzétett listája szerint 2026-ban a burgonya is szerepelt a magasabb kockázatú élelmiszerek között.

Az ilyen listák segíthetnek tudatosabb döntéseket hozni, de nem feltétlenül jelentik azt, hogy teljesen ki kell iktatni ezeket az ételeket az étrendből.

Hogyan csökkenthető a szennyeződések mennyisége?

Ha valaki aggódik az édesburgonya héján található szennyeződések miatt, több egyszerű módszerrel is csökkentheti a kitettséget:

alaposan megmosni folyó víz alatt

kefével átdörzsölni a héjat

szükség esetén meghámozni

Meghan Windham dietetikus szerint bizonyos elkészítési módok – például az olajban sütés – szintén csökkenthetik a növényvédőszer-maradványok mennyiségét, bár ez nem feltétlenül a legegészségesebb megoldás.

Emésztési problémákat is okozhat

A növényvédő szereken túl az emésztés is fontos szempont lehet. Az édesburgonya héja nagyobb mennyiségben tartalmaz úgynevezett oldhatatlan rostot, amely emésztése egyesek számára megterhelő lehet. Ha valaki puffadást, gázképződést vagy kellemetlen emésztési tüneteket tapasztal a héj fogyasztása után, az gyakran annak köszönhető, hogy a szervezet nincs hozzászokva a magasabb rostbevitelhez.

A szakértők szerint az ajánlott napi rostbevitel 28–34 gramm lenne, amit sokan nem érnek el. Ha azonban hirtelen nagyobb mennyiséget fogyasztunk, az könnyen okozhat kellemetlen tüneteket – írja a Verywell Health.