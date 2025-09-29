Segítség, beteg a gyerek! Minden, amit tudnod kell a gyermekápolási táppénzről

Szülőként minden megváltozik. Nem csak az életünk fordul fel fenekestől, de a mindennapjaink is. Hiszen egy gyermekről gondoskodni kell, pláne akkor, ha beteg. Ilyenkor szülőként élhetünk a táppénzzel, amire jogosultak vagyunk gyermekeink után, ha beteg lesz szemünk fénye. Hogy pontosan kinek, mennyi nap jár és hogyan kell elintézni azt cikkünkben részletesen elmagyarázzuk.
Szülőként sok akadály gördül elénk, amit meg kell oldanunk, hiszen első a gyermek. Ilyen az is, amikor beteg lesz imádott csöppségünk, így nem tudunk megjelenni a munkahelyen. Erre az esetre létezik a táppénz, amit a szülő igénybe vehet, ha beteg a lurkó. Mielőtt azonban mélyebben belemennénk és kiveséznénk minden fontos kérdést, kezdjük az alapoknál.
A táppénz egy társadalombiztosítási ellátási forma, amelyet akkor kap a munkavállaló, ha keresőképtelenné válik betegség, baleset, műtét vagy más egészségügyi ok miatt. Az első 15 napot betegszabadságnak nevezik, amelyet a munkáltató fizet, míg a 16. naptól kezdődően táppénz jár, amit már az egészségbiztosító folyósít.
A gyermek 12 éves koráig jár a szülőnek táppénz, ha a gyermeket otthon kell ápolnia. Kivételt képez ez alól, ha valaki tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, mert az ő esetükben akár 18 éves korig is járhat.
Nemcsak az édesanya, hanem az édesapa is jogosult lehet táppénzre, sőt akár más közeli hozzátartozó, ha a gyermeket ténylegesen ő gondozza.
A jogszabály szerint a biztosított és társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett szülő – aki lehet vér szerinti szülő, örökbefogadó szülő, szülővel együtt élő házastárs, nevelőszülő, gyám – jogosult az ellátásra.
Folyósításának időtartama a beteg gyermek életkorától függ, és befolyásolhatja az is, hogy egy vagy két szülő neveli-e a gyermeket. Az időtartam 1 évnél fiatalabb gyerek esetén nincs maximálva; 1-3 év között egy szülőnek, egy évben gyermekenként 84 nap jár, 3-6 éves kor között szülőnként 42 nap, 6-12 éves kor között pedig 14 naptári nap lehet táppénzes.
Ha a gyermek kórházba kerül, a szülő csak akkor kaphat táppénzt, ha az ő bent tartózkodása indokolt. Például 3 évesnél fiatalabb gyermek mellett. Ennek igazolására szükség lehet írásbeli orvosi javaslatra.
A táppénzt mindig a gyermekorvos vagy háziorvos állítja ki. Enélkül nem kezdődik meg a pénz kifizetése. A munkáltatót pedig azonnal értesíteni kell, ha a szülő táppénzre kényszerül.
A kérelmet a szülőnek a foglalkoztatójához kell benyújtania a "Kérelem gyermekápolási táppénz iránt" elnevezésű nyomtatványon, amely az Államkincstár oldaláról tölthető le. Ehhez csatolni kell az orvosi igazolást is.
Összege a szülő keresetétől függ, általában a bruttó jövedelem 50–60%-a, elsősorban annak függvényében, hogy a szülő mennyi időt töltött folyamatos biztosításban a munkahelyén.
Ugyanakkor az egy napra járó összege nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének harmincad részét; ami 2025-ben 19 386 forintot jelent naponta.
