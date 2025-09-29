Segítség, beteg a gyerek! Minden, amit tudnod kell a gyermekápolási táppénzről

Szülőként minden megváltozik. Nem csak az életünk fordul fel fenekestől, de a mindennapjaink is. Hiszen egy gyermekről gondoskodni kell, pláne akkor, ha beteg. Ilyenkor szülőként élhetünk a táppénzzel, amire jogosultak vagyunk gyermekeink után, ha beteg lesz szemünk fénye. Hogy pontosan kinek, mennyi nap jár és hogyan kell elintézni azt cikkünkben részletesen elmagyarázzuk.

Fotó: HenadziPechan

Itt az ősz, itt a betegség: ezt tedd, ha beteg lesz a gyerek és táppénzre kell menned

Szülőként sok akadály gördül elénk, amit meg kell oldanunk, hiszen első a gyermek. Ilyen az is, amikor beteg lesz imádott csöppségünk, így nem tudunk megjelenni a munkahelyen. Erre az esetre létezik a táppénz, amit a szülő igénybe vehet, ha beteg a lurkó. Mielőtt azonban mélyebben belemennénk és kiveséznénk minden fontos kérdést, kezdjük az alapoknál.

A táppénz egy társadalombiztosítási ellátási forma, amelyet akkor kap a munkavállaló, ha keresőképtelenné válik betegség, baleset, műtét vagy más egészségügyi ok miatt. Az első 15 napot betegszabadságnak nevezik, amelyet a munkáltató fizet, míg a 16. naptól kezdődően táppénz jár, amit már az egészségbiztosító folyósít.

Legfontosabb tudnivalók

A gyermek 12 éves koráig jár a szülőnek táppénz, ha a gyermeket otthon kell ápolnia. Kivételt képez ez alól, ha valaki tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, mert az ő esetükben akár 18 éves korig is járhat.

1. Ki veheti igénybe?

Nemcsak az édesanya, hanem az édesapa is jogosult lehet táppénzre, sőt akár más közeli hozzátartozó, ha a gyermeket ténylegesen ő gondozza.

A jogszabály szerint a biztosított és társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett szülő – aki lehet vér szerinti szülő, örökbefogadó szülő, szülővel együtt élő házastárs, nevelőszülő, gyám – jogosult az ellátásra.

2. Változhat az időtartam

Folyósításának időtartama a beteg gyermek életkorától függ, és befolyásolhatja az is, hogy egy vagy két szülő neveli-e a gyermeket. Az időtartam 1 évnél fiatalabb gyerek esetén nincs maximálva; 1-3 év között egy szülőnek, egy évben gyermekenként 84 nap jár, 3-6 éves kor között szülőnként 42 nap, 6-12 éves kor között pedig 14 naptári nap lehet táppénzes.