Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Segítség, beteg a gyerek! Minden, amit tudnod kell a gyermekápolási táppénzről

életmód
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 08:15
tipptáppénzgyermek
A gyermek betegsége esetén a szülő jogosult lehet táppénzre, ám ennek a szabályai nem mindenki számára egyértelműek. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a gyermekápolási táppénzről.

Szülőként minden megváltozik. Nem csak az életünk fordul fel fenekestől, de a mindennapjaink is. Hiszen egy gyermekről gondoskodni kell, pláne akkor, ha beteg. Ilyenkor szülőként élhetünk a táppénzzel, amire jogosultak vagyunk gyermekeink után, ha beteg lesz szemünk fénye. Hogy pontosan kinek, mennyi nap jár és hogyan kell elintézni azt cikkünkben részletesen elmagyarázzuk.

táppénz, gyermekápolás, beteg
A gyermek 12 éves koráig jár a szülőnek táppénz, ha a gyermeket otthon kell ápolnia.
Fotó: HenadziPechan

Itt az ősz, itt a betegség: ezt tedd, ha beteg lesz a gyerek és táppénzre kell menned

Szülőként sok akadály gördül elénk, amit meg kell oldanunk, hiszen első a gyermek. Ilyen az is, amikor beteg lesz imádott csöppségünk, így nem tudunk megjelenni a munkahelyen. Erre az esetre létezik a táppénz, amit a szülő igénybe vehet, ha beteg a lurkó. Mielőtt azonban mélyebben belemennénk és kiveséznénk minden fontos kérdést, kezdjük az alapoknál. 

A táppénz egy társadalombiztosítási ellátási forma, amelyet akkor kap a munkavállaló, ha keresőképtelenné válik betegség, baleset, műtét vagy más egészségügyi ok miatt. Az első 15 napot betegszabadságnak nevezik, amelyet a munkáltató fizet, míg a 16. naptól kezdődően táppénz jár, amit már az egészségbiztosító folyósít.

Legfontosabb tudnivalók

A gyermek 12 éves koráig jár a szülőnek táppénz, ha a gyermeket otthon kell ápolnia. Kivételt képez ez alól, ha valaki tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, mert az ő esetükben akár 18 éves korig is járhat.

1. Ki veheti igénybe?

Nemcsak az édesanya, hanem az édesapa is jogosult lehet táppénzre, sőt akár más közeli hozzátartozó, ha a gyermeket ténylegesen ő gondozza. 

A jogszabály szerint a biztosított és társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett szülő – aki lehet vér szerinti szülő, örökbefogadó szülő, szülővel együtt élő házastárs, nevelőszülő, gyám – jogosult az ellátásra.

2. Változhat az időtartam

Folyósításának időtartama a beteg gyermek életkorától függ, és befolyásolhatja az is, hogy egy vagy két szülő neveli-e a gyermeket. Az időtartam 1 évnél fiatalabb gyerek esetén nincs maximálva; 1-3 év között egy szülőnek, egy évben gyermekenként 84 nap jár, 3-6 éves kor között szülőnként 42 nap, 6-12 éves kor között pedig 14 naptári nap lehet táppénzes.

3. Kórházban tartózkodva

Ha a gyermek kórházba kerül, a szülő csak akkor kaphat táppénzt, ha az ő bent tartózkodása indokolt. Például 3 évesnél fiatalabb gyermek mellett. Ennek igazolására szükség lehet írásbeli orvosi javaslatra.

4. Kérjünk róla egy igazolást

A táppénzt mindig a gyermekorvos vagy háziorvos állítja ki. Enélkül nem kezdődik meg a pénz kifizetése. A munkáltatót pedig azonnal értesíteni kell, ha a szülő táppénzre kényszerül.

5. Időben kell tájékoztatni

A kérelmet a szülőnek a foglalkoztatójához kell benyújtania a "Kérelem gyermekápolási táppénz iránt" elnevezésű nyomtatványon, amely az Államkincstár oldaláról tölthető le. Ehhez csatolni kell az orvosi igazolást is.

6. Számoljunk a felső határral

Összege a szülő keresetétől függ, általában a bruttó jövedelem 50–60%-a, elsősorban annak függvényében, hogy a szülő mennyi időt töltött folyamatos biztosításban a munkahelyén. 

Ugyanakkor az egy napra járó összege nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének harmincad részét; ami 2025-ben 19 386 forintot jelent naponta.

táppénz, gyermekápolás, beteg
Érdemes tisztában lenni a táppénz szabályaival.
Fotó: Harbucks

Ezekre sem árt figyelni

  1. Táppénz nem csak betegség idején jár, hanem várandóság és szülés idejére is; ha valakit eltiltanak a munkájától közegészségügyi okból és nem kap másik állást; ha hatósági elkülönítés alá kerül vagy ha járványügyi vagy állategészségügyi zárlat miatt nem tud dolgozni.
  2. Visszamenőleg is igényelhető, de szigorú szabályok mellett. A keresőképtelenséget mindig orvosnak kell igazolnia, ő pedig maximum 6 napra visszamenőleg állíthat ki erről igazolást. Ennél régebbi időszakra csak kivételes esetben adható, ha van orvosi dokumentáció, ami alátámasztja.
  3. Nem jár szabadnapra, heti pihenőnapra, és munkaszüneti napra, ha az ezen napokat követő első munkanapon a keresőképtelenség már nem áll fenn; a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának idejére; letartóztatás és börtönbüntetés alatt, vagy ha valaki saját jogú nyugdíjat, vagy szakmájából eredő életjáradékot kap.
  4. Maximum 1 évig folyósítható egyfolytában. Ha a gyógyulás tovább tart, akkor a kezelőorvos javaslatára és a szakhatóság engedélyével meghosszabbítható még 3 hónappal. Időtartamába beleszámítanak a korábbi betegszabadságok is, ha nem telt el 180 nap egészségben a két betegség között.
  5. A táppénz esetében is érvényesíthetők az adókedvezmények, például a személyi kedvezmény, családi adókedvezmény, négy- vagy többgyermekes anyák kedvezménye, 25 év alatti fiatalok kedvezménye, valamint a 30 év alatti anyák kedvezménye.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu