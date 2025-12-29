A munkáltatók harmada még mindig nem méri a betegszabadság valódi hatását

Egy friss nemzetközi kutatás szerint a munkáltatók 32 százaléka jelenleg nem méri, milyen hatással van a betegszabadság a cég működésére. Ez jelentős visszalépést jelent 2024-hez képest, amikor a cégek közel 70 százaléka még tudatosan követte a hiányzások következményeit.

A számok azért különösen beszédesek, mert miközben egyre többet hallani a csökkenő termelékenységről és a munkaerő túlterheltségéről, sok vállalat még mindig pontos adatok nélkül próbál reagálni ezekre a problémákra.

A hiányzás és a jelenlét látszata is rombolja a teljesítményt

A betegszabadság nemcsak akkor okoz gondot, amikor egy munkavállaló otthon marad. Ugyanilyen kártékony jelenség a „betegen is dolgozom” hozzáállás, amikor valaki ugyan jelen van, de teljesítménye messze elmarad az elvárhatótól, mellesleg a többieket is lefertőzi, így még többen fognak hiányozni. A hiányzás és a presenteeism egyaránt szervezési zavarokat, többletterhelést és hosszabb távon kiégést okozhat a csapatban. Ezeket a hatásokat azonban nehéz kezelni, ha a munkáltató nem látja pontosan, mekkora problémával áll szemben a saját cégén belül.

Adatok nélkül nincs jó döntés

A kutatás rámutat arra is, hogy azok a cégek, amelyek tudatosan mérik a hiányzások hatását, elsősorban az elveszett munkaidővel számolnak, vagyis azt figyelik, hány óra és hány munkanap esik ki. Sokan vizsgálják a termelékenység csökkenését, a betegszabadság közvetlen költségeit, illetve azokat a rejtett terheket is, amelyek akkor jelentkeznek, amikor kollégák helyettesítenek, vezetőknek kell átszervezni a munkát, vagy ideiglenes munkaerőt vonnak be. Ezek az adatok nemcsak a veszteségek nagyságát mutatják meg, hanem alapot adnak a megelőzéshez és a célzott beavatkozásokhoz is.

A megelőzés olcsóbb, mint a pótlás

A szakértők egyetértenek abban, hogy minél tovább marad távol egy munkavállaló, annál kisebb az esélye a sikeres visszatérésnek. Éppen ezért kulcsfontosságú az időben nyújtott támogatás, legyen szó egészségügyi, mentális vagy élethelyzeti nehézségekről. Azok a munkáltatók, akik tudatosan építenek be támogató megoldásokat, nemcsak csökkenteni tudják a hiányzások számát, hanem mérhető módon javíthatják a megtartást és a csapat hatékonyságát is.

Ha szeretnél stabilabb, megbízhatóbb csapatot építeni, hirdess a Jobinfo.hu-n, ahol célzottan érheted el az aktív és passzív álláskeresőket is.

A betegszabadság minden céget érint, a kérdés csak az, hogyan reagálunk rá

A váratlan hiányzások előbb-utóbb minden vállalat működését megzavarják. Ha nincs mögöttük tudatos adatgyűjtés és stratégia, akkor csak tűzoltás történik. Ha viszont a munkáltató tisztában van a valós hatásokkal, képes előre tervezni, célzott támogatást nyújtani, és gyorsabban visszaterelni a dolgozókat a munkába. Ez nemcsak humánusabb, hanem üzletileg is fenntarthatóbb megoldás.