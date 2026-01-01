A kormány folytatja Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját: január elsejétől újabb családtámogatási intézkedések lépnek életbe

2026. január 1-jétől indul a Családi Adócsökkentés Plusz, amely további jelentős kedvezményeket és támogatásokat hoz a magyar családoknak. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter évvégi videónyilatkozatában elmondta: ezekkel a lépésekkel azt a családbarát adópolitikát folytatjuk, amelyet már több mint 15 éve építünk.

2025-ben már 50 százalékkal növeltük a családi adókedvezményt, személyi jövedelemadó-mentessé tettük a CSED-et, a GYED-et és az örökbefogadói díjat, valamint októbertől bevezettük a háromgyermekes édesanyák SZJA-mentességét. 2026-ban további lépéseket teszünk a családok támogatására. A családi adókedvezmény megduplázásának második lépcsőjeként immár egy gyermek után 20 000 Ft, két gyermek után 80 000 Ft, három gyermek után 198 000 Ft, minden további gyermek után pedig további 66 000 Ft jár. A duplázás érinti a tartós beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermek(ek) után járó plusz családi adókedvezmény összegét is.

Bővül az anyák SZJA-mentességét igénybe vevők köre is, január elsejétől a 40 év alatti, kétgyermekes anyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetnie. A 30 év alatti édesanyák adómentességének felső jövedelemkorlátja pedig megszűnik.

A minimálbér emelése több ellátás összegét automatikusan növeli. Így 11 százalékkal növekszik a GYED, a diplomás GYED, a nevelőszülői GYED, nagyszülői GYED, az Örökbefogadói díj, a Gyermekápolási táppénz, a Gyermekek otthongondozási díja és a Gyermektartásdíj megelőlegezése is.

Újévtől egyszerűsödnek a gyermekek örökbefogadásának szabályai is, így a gyermekek hatékonyabb eljárásban és gyorsabban juthatnak befogadó családjukhoz.

Magyarország Kormánya elkötelezetten támogatja a nemzeti kultúrát, a kulturális élet megerősítését, valamint a magyar szellemi örökség megőrzését és továbbfejlesztését. A kulturális közfeladatot ellátó foglalkoztatottak 2026. január 1-jétől beépülő jelleggel 15 %-os béremelésben részesülnek. Az intézkedés a kulturális ágazat mintegy 41 ezer dolgozóját érinti.

Január 1-től átlagosan további 10 százalékkal emelkedik a szakképzésben dolgozó 24 ezer oktató bére, amelyre 32 milliárd forint hazai költségvetési forrást biztosít a kormány. A bérfejlesztés minden szakképző intézményre érvényes, legyen az állami, egyházi, vagy egyetemi fenntartásban. A 2020-as átalakítás óta a Kormány öt alkalommal hajtott végre jelentős béremelést a szakképzésben dolgozó oktatók körében, aminek eredményeként az oktatói bérek több, mint két és félszeresére nőttek.