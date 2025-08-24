Nyitrai Zsolt: Bővülnek a Digitális Állampolgárság alkalmazás szolgáltatásai

A Digitális Állampolgárság alkalmazás QR-kódjával már egyes bankok, biztosítók, közmű- és távközlési szolgáltatók felületére is be lehet lépni; a csatlakozás folyamatos, hamarosan még több szolgáltató válik elérhetővé - közölte a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán.
Nyitrai Zsolt a bejegyzésben közzétett videóban hangsúlyozta: a digitális ügyintézés újabb területeken lett egyszerűbb.
Így mostantól nemcsak az adóbevallás, vagy az orvosi leletek érhetőek el könnyebben, hanem a bankszámlánk, a biztosításaink és az előfizetéseink is
- mondta.
Minden, amit korábban több lépésben kellett intézni, "most egyetlen kattintásra van"
- fogalmazott Nyitrai Zsolt, arra buzdítva, hogy mindenki töltse le a Digitális Állampolgárság alkalmazást.
