Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Albin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Tuti tipp – 8 billentyűkombináció, ami azonnal megkönnyíti az életed

Tuti tipp – 8 billentyűkombináció, ami azonnal megkönnyíti az életed

billentyűkombináció
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 15:45
Fanny Magazinbillentyűbillentyűzet
Gördülékenyebb lehet a munkavégzés, de még a szórakozás is, ha ismerünk néhány pillanatok alatt bevethető gombpárosítást a klaviatúrán. A Fanny magazin ezúttal hasznos billentyűkombinációkat gyűjtött össze, melyekkel gyorsan, egér nélkül hajthatjuk végre a kívánt lépéseket.
  • A billyentyűkombinációk megkönnyíthetik a mindennapos munkavégzést.
  • A legnépszerűbb párosításokat érdemes az eszünkbe vésni és rutinosan alkalmazni.
  • Másolni, keresni, megszakítani, kikapcsolni, ugrálni is tudunk a billentyűkkel.

A számítógépes munka megkövetel egy bizonyos ritmust, ami könnyedén fenntarthatunk, sőt fel is gyorsíthatunk, ha ismerünk és alkalmazunk is pár hasznos billentyűkombinációt. 

Billentyűkombinációkat használó ujjak egy laptop billentyűzetén.
A billentyűkombinációk hasznos praktikák, amivel még a munka is gyorsabban kész lehet
Fotó: Lumbung Pari Studio /  Shutterstock 

8 népszerű billentyűkombináció, ami megkönnyítheti a mindennapokat

  1. Mindennapos használatra
    Talán a legismertebb és legnépszerűbb billentyűpárosítások közé tartozik a CTRL + C, CTRL + V és CTRL + X. Míg az elsővel másolást tudunk kezdeményezni, a másodikkal pedig beilleszthetjük az adott fájt vagy szöveget, az utolsó kombinációval kivágni tudunk.
  2. Visszavonás billentyűkombináció
    A CTRL+ Z szintén egy nagyon hasznos billentyűkombináció. A két gomb egyidejű lenyomásával ugyanis visszavonhatjuk az előző lépéseket. Ez nemcsak a szövegszerkesztőben, vagy táblázatok kezelése során lehet segítségünkre, de szinte bárhol, ha elrontunk valamit.
  3. Lezárhatjuk a masinát
    A CTRL + ALT + DEL hármasa valójában egy vészkombináció, amivel megszakíthatjuk a futó folyamatokat például, ha lefagy egy program, vagy a gép nem reagál normál módon, esetleg gyorsan, egy mozdulattal szeretnénk kijelentkezni.
  4. Ez az igazi keresőmotor
    A CTRL + F, vagyis a keresés billentyűkombináció egy igazi aduász, ha a párosításokról van szó. Ha böngészés közben lenyomjuk a két gombot, felugrik egy vékony sáv a megnyitott weboldal jobb felső sarkában, amibe beírhatjuk, milyen szót keresünk. A kifejezés rögtön kiugrik színes kijelöléssel.
  5. Ugrálhatunk a segítségével
    Ha a CTRL mellé a felfelé, lefelé, jobbra vagy balra álló nyilakat ütjük le, azzal a szövegszerkesztőben vagy táblázatokban trükközhetünk. Lenyomásuk esetén a kurzor átkerül az előző bekezdés elejére, a következő bekezdés elejére, a következő szó elejére, illetve az előző szó elejére.
  6. Minden egy sorban
    Hasznos sor a CTRL + ALT + TAB is. Ha ezeket a billentyűket egyszerre nyomjuk le, felugrik egy kisebb, összefoglaló ablak, ahol láthatjuk az összes éppen megnyitott felületet, legyen az internetes oldal vagy dokumentum. Így könnyedén válthatunk közöttük és kereshetünk is.
  7. Kétféle törlés
    A SHIFT + DELETE együttes használatával egy kijelölt fájlt törölhetünk ki véglegesen. A törlés más, mint a DELETE gombbal végrehajtott lépés: itt kimarad a Lomtárba helyezés lépése, így a kukázni kívánt fájl azonnal eltűnik a gépről. A CTRL + D vagy CTRL + DELETE billentyűkkel viszont a lomtárba tehetünk bármit.
  8. Rapid kilépés
    Az ALT + F4 kombinációval bezárhatjuk az aktuális ablakot, ilyenkor felugrik egy kisebb ablak, amin rá tudunk kattintani a „Mentés”, „Ne legyen mentve” vagy a „Mégse” gombokra. Ha már kiikszeltünk mindent, ezekkel a billentyűkkel a gép kikapcsolását is kezdeményezhetjük. 

El tudod hinni, hogy a tech előrejelzések szerint az alfa generáció már egyáltalán nem fog billentyűzetet használni? És azon gondolkoztál valaha, hogy mit jelenthet, ha egy nő felkiáltójelet helyez el a munkahelyi levelezéseiben? Érdemes azonban vigyázni a heves gépeléssel, mert akár ínhüvelygyulladás is lehet belőle. Ha pedig már egészség, célszerű arra is ügyelni, hogy ellensúlyozzuk a számítógép előtti ülőmunkát, például bevált gyakorlatokkal

Szeretnél még több billentyűparancsot megismerni? Nézd meg ezt a videót is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu