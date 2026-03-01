Tuti tipp – 8 billentyűkombináció, ami azonnal megkönnyíti az életed

Gördülékenyebb lehet a munkavégzés, de még a szórakozás is, ha ismerünk néhány pillanatok alatt bevethető gombpárosítást a klaviatúrán. A Fanny magazin ezúttal hasznos billentyűkombinációkat gyűjtött össze, melyekkel gyorsan, egér nélkül hajthatjuk végre a kívánt lépéseket.
A billyentyűkombinációk megkönnyíthetik a mindennapos munkavégzést.
A legnépszerűbb párosításokat érdemes az eszünkbe vésni és rutinosan alkalmazni.
Másolni, keresni, megszakítani, kikapcsolni, ugrálni is tudunk a billentyűkkel.
A számítógépes munka megkövetel egy bizonyos ritmust, ami könnyedén fenntarthatunk, sőt fel is gyorsíthatunk, ha ismerünk és alkalmazunk is pár hasznos billentyűkombinációt.
8 népszerű billentyűkombináció, ami megkönnyítheti a mindennapokat
Mindennapos használatra Talán a legismertebb és legnépszerűbb billentyűpárosítások közé tartozik a CTRL + C, CTRL + V és CTRL + X. Míg az elsővel másolást tudunk kezdeményezni, a másodikkal pedig beilleszthetjük az adott fájt vagy szöveget, az utolsó kombinációval kivágni tudunk.
Visszavonás billentyűkombináció A CTRL+ Z szintén egy nagyon hasznos billentyűkombináció. A két gomb egyidejű lenyomásával ugyanis visszavonhatjuk az előző lépéseket. Ez nemcsak a szövegszerkesztőben, vagy táblázatok kezelése során lehet segítségünkre, de szinte bárhol, ha elrontunk valamit.
Lezárhatjuk a masinát A CTRL + ALT + DEL hármasa valójában egy vészkombináció, amivel megszakíthatjuk a futó folyamatokat például, ha lefagy egy program, vagy a gép nem reagál normál módon, esetleg gyorsan, egy mozdulattal szeretnénk kijelentkezni.
Ez az igazi keresőmotor A CTRL + F, vagyis a keresés billentyűkombináció egy igazi aduász, ha a párosításokról van szó. Ha böngészés közben lenyomjuk a két gombot, felugrik egy vékony sáv a megnyitott weboldal jobb felső sarkában, amibe beírhatjuk, milyen szót keresünk. A kifejezés rögtön kiugrik színes kijelöléssel.
Ugrálhatunk a segítségével Ha a CTRL mellé a felfelé, lefelé, jobbra vagy balra álló nyilakat ütjük le, azzal a szövegszerkesztőben vagy táblázatokban trükközhetünk. Lenyomásuk esetén a kurzor átkerül az előző bekezdés elejére, a következő bekezdés elejére, a következő szó elejére, illetve az előző szó elejére.
Minden egy sorban Hasznos sor a CTRL + ALT + TAB is. Ha ezeket a billentyűket egyszerre nyomjuk le, felugrik egy kisebb, összefoglaló ablak, ahol láthatjuk az összes éppen megnyitott felületet, legyen az internetes oldal vagy dokumentum. Így könnyedén válthatunk közöttük és kereshetünk is.
Kétféle törlés A SHIFT + DELETE együttes használatával egy kijelölt fájlt törölhetünk ki véglegesen. A törlés más, mint a DELETE gombbal végrehajtott lépés: itt kimarad a Lomtárba helyezés lépése, így a kukázni kívánt fájl azonnal eltűnik a gépről. A CTRL + D vagy CTRL + DELETE billentyűkkel viszont a lomtárba tehetünk bármit.
Rapid kilépés Az ALT + F4 kombinációval bezárhatjuk az aktuális ablakot, ilyenkor felugrik egy kisebb ablak, amin rá tudunk kattintani a „Mentés”, „Ne legyen mentve” vagy a „Mégse” gombokra. Ha már kiikszeltünk mindent, ezekkel a billentyűkkel a gép kikapcsolását is kezdeményezhetjük.
