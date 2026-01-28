Így nézett ki Budapest 100 évvel ezelőtt, rá sem fogsz ismerni

Most öt ikonikus budapesti helyszínt mutatunk be: hogyan festettek a XX. század hajnalán – és milyenek ma. Készülj fel: néhány helyet elsőre meg sem fogsz ismerni!

Így nézett ki a Szent Gellért tér 1936-ban.

Fotó: Fortepan / Bor Dezső

Budapest nevezetességei 100 éve és ma

Nyugati tér – a pályaudvar uralma

Az 1920-as években a Nyugati tér még messze nem volt olyan forgalmas csomópont, mint ma. A Nyugati pályaudvar – Eiffel tervezte, monumentális épülete – már akkor is a város egyik ékköve volt, de körülötte még alig volt forgalom. A tér inkább hasonlított egy csendes, kissé poros városrészhez, néhány konflis, gyalogos, ritkás villamosforgalom jellemezte.

Budapest, Nyugati pályaudvar a Nyugati tér felől nézve. A felvétel 1880-1887 között készült.

Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei

Ma a Nyugati tér a főváros egyik legforgalmasabb pontja – aluljárókkal, buszokkal, plázával, irodaházakkal körülvéve. A pályaudvar ikonikus épülete szerencsére megmaradt, de környezete teljesen modernizálódott. Aki ma átsétál rajta, nehezen képzeli el, hogy valaha itt még lovaskocsik zötyögtek át nyugodtan.

A Nyugati tér napjainkban.

Fotó: KALLUS GYORGY / Világgazdaság

Andrássy út – az elegancia múltja és jelene

A századelőn az Andrássy út volt Budapest Champs-Élysées-je. Fák övezte, elegáns sugárút, egymás mellett sorakozó palotákkal, előkelő társasági élet színtere volt. A Városliget felé tartó konflisok, kalapos hölgyek és zsakettes urak sétáltak itt, mintha egy kosztümös filmbe csöppentünk volna.

Az Andrássy út a Magyar Állami Operaháztól, a Városliget felé nézve 1921-ben. A kép jobb szélén a Drechsler-palota látható.

Fotó: Fortepan / Fortepan

Bár ma is megőrizte eleganciáját, az Andrássy út sokat változott. Az autóforgalom, az üzletek és a turizmus modern, nyüzsgő arculatot adott neki, de a paloták ma is őrzik a századforduló hangulatát. A régi időket a homlokzatok, a belső udvarok és a földszinti kávéházak idézik meg.

Az Andrássi út napjainkban.

Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

Gellért tér – fürdő és grandiózus építészet

A Gellért tér az 1920-as években a luxus és gyógyulás szimbóluma volt. A nem sokkal korábban megnyílt Gellért Gyógyfürdő és Szálló a budapesti fürdőkultúra csúcspontját jelentette. A tér még jóval nyugodtabb volt, a közeli hidat – a Szabadság hidat – akkoriban főként gyalogosok és villamosok használták.

Ilyen volt a Szent Gellért tér 1936-ban.

Fotó: Fortepan / Bor Dezső

A Gellért tér ma is népszerű, de egészen másképp. A fürdő jelenleg felújítás miatt zárva tart, várhatóan 2028-ban nyitja meg újra a kapuit.

A Szent Gellért tér környéke napjainkban.

Fotó: Róka László / MTI

Kossuth tér – politikai színtér, másként

A Parlament már állt, de a környezete teljesen más volt. A tér jóval szellősebb, kevésbé rendezett, sokkal inkább hasonlított egy nagy közparkhoz, mint reprezentatív főtérhez. Az épület előtt még lóvasút és korabeli járművek jártak, a környék inkább szolgálati épületekkel, egyszerűbb bérházakkal volt tele.