Így nézett ki Budapest 100 évvel ezelőtt, rá sem fogsz ismerni

Most öt ikonikus budapesti helyszínt mutatunk be: hogyan festettek a XX. század hajnalán – és milyenek ma. Készülj fel: néhány helyet elsőre meg sem fogsz ismerni!
Az 1920-as években a Nyugati tér még messze nem volt olyan forgalmas csomópont, mint ma. A Nyugati pályaudvar – Eiffel tervezte, monumentális épülete – már akkor is a város egyik ékköve volt, de körülötte még alig volt forgalom. A tér inkább hasonlított egy csendes, kissé poros városrészhez, néhány konflis, gyalogos, ritkás villamosforgalom jellemezte.
Ma a Nyugati tér a főváros egyik legforgalmasabb pontja – aluljárókkal, buszokkal, plázával, irodaházakkal körülvéve. A pályaudvar ikonikus épülete szerencsére megmaradt, de környezete teljesen modernizálódott. Aki ma átsétál rajta, nehezen képzeli el, hogy valaha itt még lovaskocsik zötyögtek át nyugodtan.
A századelőn az Andrássy út volt Budapest Champs-Élysées-je. Fák övezte, elegáns sugárút, egymás mellett sorakozó palotákkal, előkelő társasági élet színtere volt. A Városliget felé tartó konflisok, kalapos hölgyek és zsakettes urak sétáltak itt, mintha egy kosztümös filmbe csöppentünk volna.
Bár ma is megőrizte eleganciáját, az Andrássy út sokat változott. Az autóforgalom, az üzletek és a turizmus modern, nyüzsgő arculatot adott neki, de a paloták ma is őrzik a századforduló hangulatát. A régi időket a homlokzatok, a belső udvarok és a földszinti kávéházak idézik meg.
A Gellért tér az 1920-as években a luxus és gyógyulás szimbóluma volt. A nem sokkal korábban megnyílt Gellért Gyógyfürdő és Szálló a budapesti fürdőkultúra csúcspontját jelentette. A tér még jóval nyugodtabb volt, a közeli hidat – a Szabadság hidat – akkoriban főként gyalogosok és villamosok használták.
A Gellért tér ma is népszerű, de egészen másképp. A fürdő jelenleg felújítás miatt zárva tart, várhatóan 2028-ban nyitja meg újra a kapuit.
A Parlament már állt, de a környezete teljesen más volt. A tér jóval szellősebb, kevésbé rendezett, sokkal inkább hasonlított egy nagy közparkhoz, mint reprezentatív főtérhez. Az épület előtt még lóvasút és korabeli járművek jártak, a környék inkább szolgálati épületekkel, egyszerűbb bérházakkal volt tele.
A Kossuth tér a rendszerváltás után többször is átalakult, legutóbb 2014-ben. Ma rendezett parkok, letisztult térburkolat, díszkivilágítás és komoly biztonsági jelenlét jellemzi.
A Margitsziget a századfordulón is kedvelt pihenőhely volt, de egészen más hangulattal. A közlekedés korlátozott volt, az autóforgalom minimális, és az emberek elsősorban a termálvíz miatt látogatták. A sziget kevesebb épülettel, de több zöldterülettel rendelkezett, és inkább gyógyhely volt, mint szabadidőpark.
A Margitsziget ma Budapest egyik legnépszerűbb rekreációs területe. A futókör, a szabadtéri koncertek, a romkert, a sportpályák és a bringóhintók világa jellemzi. Bár a zöld terület megmaradt, a sziget funkciója teljesen átalakult – a régi idők csendes szanatóriumát felváltotta a modern nagyvárosi kikapcsolódás helyszíne.
Az alábbi videó archív felvételeket mutat be Budapestről:
