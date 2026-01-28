Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Így nézett ki Budapest 100 évvel ezelőtt, rá sem fogsz ismerni

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 14:45
A főváros teljesen más volt 100 évvel ezelőtt, mint ma. A villamosok nyikorgása ugyan ismerős lehetett volna egy száz évvel ezelőtti járókelőnek is, de Budapest arcát azóta alapjaiban formálta át a történelem, a modernizáció és a háborúk nyomai. A Fortepan fotóarchívum lenyűgöző időutazásra hív: bepillanthatunk, milyen volt a főváros egy olyan korban, amikor még konflisok csattogtak az Andrássyn, és gőzmozdony pöfögött át az Alagúton.
Fehér Lilla
Most öt ikonikus budapesti helyszínt mutatunk be: hogyan festettek a XX. század hajnalán – és milyenek ma. Készülj fel: néhány helyet elsőre meg sem fogsz ismerni!

Budapest 100 évvel ezelőtt a Szent Gellért tér
Így nézett ki a Szent Gellért tér 1936-ban.
Fotó: Fortepan / Bor Dezső

Budapest nevezetességei 100 éve és ma

Nyugati tér – a pályaudvar uralma

Az 1920-as években a Nyugati tér még messze nem volt olyan forgalmas csomópont, mint ma. A Nyugati pályaudvar – Eiffel tervezte, monumentális épülete – már akkor is a város egyik ékköve volt, de körülötte még alig volt forgalom. A tér inkább hasonlított egy csendes, kissé poros városrészhez, néhány konflis, gyalogos, ritkás villamosforgalom jellemezte.

archív budapesti fotó a Nyugati térről
Budapest, Nyugati pályaudvar a Nyugati tér felől nézve. A felvétel 1880-1887 között készült.
Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei 

Ma a Nyugati tér a főváros egyik legforgalmasabb pontja – aluljárókkal, buszokkal, plázával, irodaházakkal körülvéve. A pályaudvar ikonikus épülete szerencsére megmaradt, de környezete teljesen modernizálódott. Aki ma átsétál rajta, nehezen képzeli el, hogy valaha itt még lovaskocsik zötyögtek át nyugodtan.

a budapesti Nyugati tér villamossal
A Nyugati tér napjainkban. 
Fotó: KALLUS GYORGY / Világgazdaság

Andrássy út – az elegancia múltja és jelene

A századelőn az Andrássy út volt Budapest Champs-Élysées-je. Fák övezte, elegáns sugárút, egymás mellett sorakozó palotákkal, előkelő társasági élet színtere volt. A Városliget felé tartó konflisok, kalapos hölgyek és zsakettes urak sétáltak itt, mintha egy kosztümös filmbe csöppentünk volna.

a budapesti Andrássy út 1921-ben
Az Andrássy út a Magyar Állami Operaháztól, a Városliget felé nézve 1921-ben. A kép jobb szélén a Drechsler-palota látható.
Fotó: Fortepan / Fortepan

Bár ma is megőrizte eleganciáját, az Andrássy út sokat változott. Az autóforgalom, az üzletek és a turizmus modern, nyüzsgő arculatot adott neki, de a paloták ma is őrzik a századforduló hangulatát. A régi időket a homlokzatok, a belső udvarok és a földszinti kávéházak idézik meg.

a budapesti Andrássy út két turistával
Az Andrássi út napjainkban. 
Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

Gellért tér – fürdő és grandiózus építészet

A Gellért tér az 1920-as években a luxus és gyógyulás szimbóluma volt. A nem sokkal korábban megnyílt Gellért Gyógyfürdő és Szálló a budapesti fürdőkultúra csúcspontját jelentette. A tér még jóval nyugodtabb volt, a közeli hidat – a Szabadság hidat – akkoriban főként gyalogosok és villamosok használták.

a budapesti Szent Gellért tér 1936-ban
Ilyen volt a Szent Gellért tér 1936-ban.
Fotó: Fortepan / Bor Dezső

A Gellért tér ma is népszerű, de egészen másképp. A fürdő jelenleg felújítás miatt zárva tart, várhatóan 2028-ban nyitja meg újra a kapuit.

budapesti látkép napjainkban a 2-es villamossal
A Szent Gellért tér környéke napjainkban. 
Fotó: Róka László / MTI

Kossuth tér – politikai színtér, másként

A Parlament már állt, de a környezete teljesen más volt. A tér jóval szellősebb, kevésbé rendezett, sokkal inkább hasonlított egy nagy közparkhoz, mint reprezentatív főtérhez. Az épület előtt még lóvasút és korabeli járművek jártak, a környék inkább szolgálati épületekkel, egyszerűbb bérházakkal volt tele.

a budapesti Igazságügyi palota archív fotón
A Kossuth Lajos (régen Országház) téren álló Igazságügyi Palota (régen Magyar Királyi Kúria és Ítélőtábla) 1907-ben. 
Fotó: Fortepan / Schmidt Albin

A Kossuth tér a rendszerváltás után többször is átalakult, legutóbb 2014-ben. Ma rendezett parkok, letisztult térburkolat, díszkivilágítás és komoly biztonsági jelenlét jellemzi.

a budapesti Igazságügyi Palota a Kossuth téren
Így fest az Igazságügyi Palota napjainkban. 
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Margitsziget – városi oázis akkor és most

A Margitsziget a századfordulón is kedvelt pihenőhely volt, de egészen más hangulattal. A közlekedés korlátozott volt, az autóforgalom minimális, és az emberek elsősorban a termálvíz miatt látogatták. A sziget kevesebb épülettel, de több zöldterülettel rendelkezett, és inkább gyógyhely volt, mint szabadidőpark.

archív budapesti fotó a Margitsziget Japánkertjéről
A Margitsziget Japánkertje a halastóval 1939-ben.
Fotó: Fortepan / Buzinkay Géza

A Margitsziget ma Budapest egyik legnépszerűbb rekreációs területe. A futókör, a szabadtéri koncertek, a romkert, a sportpályák és a bringóhintók világa jellemzi. Bár a zöld terület megmaradt, a sziget funkciója teljesen átalakult – a régi idők csendes szanatóriumát felváltotta a modern nagyvárosi kikapcsolódás helyszíne.

a budapesti Margitsziget Japánkertje
A Margitsziget Japánkertje ma is kedvelt helyszín a fővárosiak és a turisták körében. 
Fotó: Gabor Zoltan / Bors

Az alábbi videó archív felvételeket mutat be Budapestről:

