Kártyával vagy appal fizetnél? Mutatjuk, melyik miért jobb!

1. Legyen rajta védelem

Ma már a telefonunkkal is biztonságosan fizethetünk, de fontos, hogy megfelelő beállításokat alkalmazzunk. Tartsuk naprakészen az operációs rendszert és az alkalmazásokat, valamint telepítsünk vírusvédelmi programot a számítógépünk mellett a mobilunkra is. Ezekben a biztonsági alkalmazásokban fizetésvédelem és adathalászat elleni funkció is elérhető - írja a Fanny magazin.

Fotó: Pexels

2. Állítsunk be limitet!

Állítsunk be az NFC fizetéshez alacsony tranzakciós limitet. A banki alkalmazáson keresztül könnyedén elvégezhetjük ezt a beállítást, így minimalizálhatjuk a nagyobb összeggel járó esetleges illetéktelen tranzakciók kockázatát.

3. Jöjjön róla értesítés!

Folyamatosan figyeljük online egyenlegünket. Ezt a legkönnyebben úgy tehetjük meg, ha a bankunktól push üzenetet vagy e-mailes értesítéseket kérünk az összes számlánkon zajlódó pénzmozgásról, így sokkal könnyebben észrevehetjük az esetleges gyanús tevékenységeket.

4. Zárjuk le a telefont!

A telefonunk gyakorlatilag a pénztárcánk, ezért soha ne hagyjuk őrizetlenül. Fontos, hogy legyen valamilyen képernyőzár - minta vagy PIN-kód -, hogy megakadályozzuk az illetéktelen hozzáféréseket. A nagyobb biztonság érdekében az extra hitelesítéshez ujjlenyomat-ellenőrzést és arcszkennelést is beállíthatunk a PIN-kód mellett.

5. Vigyázzunk a csalókkal!

Gyakoriak az olyan átverések, amikor a bank vagy valamely hivatalos szerv nevével visszaélve szöveges üzenetet kapunk be nem fizetett bírságról, letiltott számláról. Soha ne kattintsunk a mellékelt linkre, gyanús programot ne telepítsünk ismeretlen forrásból.

6. Kövessük a nyomokat!

Használjunk olyan vírusvédelmet, amely lopásvédelmi funkciókkal is rendelkezik. Ennek segítségével a program még az akkumulátor lemerülése előtt elküldi a készülék utolsó bemért helyzetét, és fényképeket készít az elülső és a hátlapi kamerával, ha a tolvaj rossz PIN kóddal próbál belépni, vagy amikor megpróbálják kicserélni a SIM-kártyát. Emellett távolról törölni is tudjuk a telefonon lévő tartalmakat.