Bankkártya vagy mobil? Most kiderült, melyikkel fizetnek többet a magyarok

Az emberek egy része úgy gondolja, hogy a készpénz használata már idejét múlt megoldás. Igen ám, de akkor bankkártyával vagy mobil applikáción keresztül érdemes-e fizetned? Érdekes kérdést tettünk fel olvasóinknak: Te mivel fizetsz általában: bankkártyával vagy mobillal?

A Bors Facebook-oldalán 500 körüli hozzászólást kapott a kérdés, melyre 85 százalékban azt válaszolták az olvasók, hogy készpénzzel fizetnek a legszívesebben. A többi válaszadó között jellemző volt, hogy helyzettől függően, mindkettővel. Nagyon kis részük pedig egyfajta sorrendet is felállított, mely a következő volt: mobil app, bankkártya, készpénz.

A Metropol is feltett egy hasonló kérdést, mely az alábbi: Te melyiket használod vásárláskor: bankkártya vagy mobilfizetés? Közel 250 hozzászólás érkezett cikkünk megjelenéséig, melyek között a válaszadók több mint 80 százaléka továbbra is a készpénzt részesíti előnyben. Aki indokolt, leginkább arról számolt be, hogy így ő tudja, hogy mire költ, de a különféle online rendszerekben kevesebb nyoma marad. A válaszadók nagyjából 10 százaléka elsősorban bankkártyát használ, szintén mintegy 10 százalékuk, amikor csak teheti, valamilyen mobil applikációt, ha pedig arra nincs lehetősége, akkor bankkártyát.

Bankkártya vs. mobil: Te melyiket használod? - írta ki a Ripost olvasóinak. Nagyon hasonló eredmény született, mint a Metropolon, de itt csupán 100 körüli hozzászólásból. Többen írtak arról, hogy egyáltalán nem tartanak maguknál készpénzt és nem értik, hogy manapság hogy fordulhat elő, hogy valahol nem lehet bankkártyával fizetni. Ennek ellenpólusa volt az a vélemény, mely szerint a készpénz nem romlik el, mint az eszköz, legyen szó akár a mobilról, akár a terminálról, amihez a bankkártyát vagy a mobilod érintenéd.

A kérdéskör kapcsán megkérdeztünk egy szakembert is, hogy kiderüljön, melyiknek milyen előnyei és milyen hátrányai lehetnek.

Az a véleményem, hogy mindkét készpénzmentes technológia biztonságos és ami szerintem nagyon fontos a biztonság szempontjából, ezek esetében hitelesítés is történik a tranzakció során

– mondta el Keleti Arthur, az ITBN, Informatikai Biztonság Napja alapítója.

A végpontok közti hitelesítés során a bank megbizonyosodhat afelől, hogy valóban te költöd el a saját pénzed. A kereskedő és a bank között egy ideiglenes, egyedi kártyaszám mozog, így az azonosítás után nem konkrétan a kártya adatai mennek át, ezért az alkalmazások is biztonságosak. Azok az idők már elmúltak, amikor csak úgy röpködtek a neten a kártyaadatok.

Feltörés, lopás, adatlopás szempontjából a bankkártya és a mobil app nagyon hasonló biztonságú – tudta meg a Bors. Előbbinél ugye ott a PIN-kód, utóbbinál pedig még a mobilt is fel kell oldani annak használata előtt és mindkét lépésben van hitelesítés így inkább csak a kényelemtől függ, hogy melyiket választod.

- Alkalmazásokon belül még további, akár kétfaktoros hitelesítést lehet beállítani, valamint az eszközbe is be kell lépni, így az egy plusz védelmi vonalat jelenthet, de ez az általános biztonsághoz kapcsolódik és nem a fizetés biztonságához - jegyezte meg a szakember, majd hozzátette:

Érdemes beállítani többfaktoros azonosítást. A fiók létrehozásakor ne csak a vásárlásra figyelj, hanem arra is, hogy pl. egy streaming szolgáltatásnál állíts be többfaktorú azonosítást.

Az online és a fizikai fizetés esetében is érdemes élned a limit összegének beállításával, a saját bevásárlási szokásaidnak megfelelően.

Én az elektronikus fizetési módokat azért kedvelem, mert több helyen nyoma van és könnyebb utólag ellenőrizni vagy utánanézni, ha bármi probléma van.

- osztotta meg a Borssal személyes véleményét Keleti Arthur. Mindent összevetve egy biztos: bármelyik lehetőséget is választod, alaposan járd körül, hogy számodra melyik használata éri meg a legjobban amellett, hogy a legnagyobb biztonságban költekezel.