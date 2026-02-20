HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Laskagomba termesztés

Pofonegyszerű spórolási tipp – így termessz laskagombát egyszerűen házilag

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 12:15
házilagtipptermesztés
Képzeld el, hogy van otthon egy apró gombafarmod, és nem kell kisebb vagyont költened, ha a család gombapaprikást szeretne vasárnapi ebédre. Néhány héten belül kilószámra szedheted a gombazsákból a friss laskagombát, teljesen vegyszermentesen. Nem kell hozzá kert vagy drága felszerelés, csak egy kis odafigyelés és néhány egyszerű alapanyag. Ha eddig csak boltban vettél gombát, az otthoni laskagomba termesztés varázsa teljesen új élményt nyújt majd.
  • Laskagombát egyszerűen, gombazsákkal is termeszthetsz.
  • A gombazsákot házilag is elkészítheted.
  • Különösen érdemes figyelned az érlelési időre, a megfelelő mértékű locsolásra és a helyes tárolásra.

Az otthoni laskagomba termesztés egyik legnagyobb előnye, hogy gyorsan látványos eredményt hoz. A mikroszkopikus gombafonalakból néhány hét alatt előbújnak az első apró „fülecskék”, amelyeket aztán frissen fogyaszthatsz.

Laskagomba termesztés házilag – így csináld egyszerűen

Kész gombazsákkal

Ha már beszereztél egy kész gombazsákot, a folyamat egyszerűbb, mint gondolnád: csak a megfelelő helyre kell tenned, és gondoskodnod kell a nedvességről és a megfelelő hőmérsékletről. Néhány hét múlva a zsákból már szedheted is a friss laskagombát, akár 3–3,5 kilót 1–2 hónap alatt, teljesen vegyszermentesen.

Készítsd el saját gombazsákodat fillérekből

Gombazsákot a boltokban is beszerezhetsz, de ha vállalkozó szellemű vagy, egy saját zsák elkészítésével még többet spórolhatsz. Ehhez a következőkre lesz szükséged:

  • Alapanyagok: gabona vagy búza, faforgács, szalma, víz 
  • Gombacsíra (micélium): gombafonalak, amelyek elindítják a növekedést
  • Tiszta zsákok vagy fólia: a tápközeget ezekben helyezzük el

Gombazsák készítése lépésről lépésre

  1. Tápközeg előkészítése: a gabonát, szalmát és faforgácsot áztasd be 12–24 órára, majd nyomkodd ki belőlük a felesleges vizet.
  2. Sterilizálás vagy pasztörizálás: a közeg mentes legyen a nem kívánt mikroorganizmusoktól. Otthon 65–75 °C-on 1–2 órás pasztörizálás a legegyszerűbb.
  3. Micélium beoltása: a kihűlt tápközeget keverd össze a gombacsírával tiszta kézzel vagy steril kesztyűben.
  4. Zsákok megtöltése és lezárása: a beoltott anyagot töltsd tiszta műanyag zsákokba, a tetejét hagyd laza csomagolásban vagy szúrj bele lyukakat.
Gombazsák tárolása, locsolás, aratás

A gombazsákot világos, közvetlen napfénytől védett helyen, stabil környezetben helyezd el, például kamrában, alagsorban, garázsban, vagy fedett erkélyen. A hőmérséklet 15 és 20 Celsius-fok között legyen és gondoskodj a szükséges páratartalomról. Ehhez rendszeresen permetezd vízzel a zsák környékét, de ügyelj rá, hogy a gombák ne érintkezzenek közvetlenül vízzel. Hogy a micélium lélegezni tudjon, véletlenül se zárd le légmentesen a zsákot. Ha mindent jól csináltál, a termés gyorsan nőni kezd.

A micélium 2–3 hét alatt átszövi a közeg belsejét, majd megjelennek az első gombafülecskék, amelyek 1–2 hónapig rendszeresen szedhetők.

Te pedig minden szedés után garantáltan tudni fogod, mi kerül a tányérodra.

Bors-tippek a sikerhez

  • Mindig tartsd tisztán a környezetet, ahova a zsákokat helyezed.
  • Ha a zsák felülete elválik, finoman vágd fel, hogy a gombák szabadon nőhessenek.
  • Az első próbálkozásnál ne aggódj, ha nem minden tökéletes – a gombák gyorsan alkalmazkodnak.

Az otthoni laskagomba termesztés nemcsak praktikus, de izgalmas élmény. A zsákból előbújó apró „fülecskék” látványa igazi öröm a konyhában, és minden szedés után friss, vegyszermentes, egészséges laskagombát fogyaszthatsz. 

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a laskagomba termesztéséről:

