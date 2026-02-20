Pofonegyszerű spórolási tipp – így termessz laskagombát egyszerűen házilag

Az otthoni laskagomba termesztés egyik legnagyobb előnye, hogy gyorsan látványos eredményt hoz. A mikroszkopikus gombafonalakból néhány hét alatt előbújnak az első apró „fülecskék”, amelyeket aztán frissen fogyaszthatsz.
Ha már beszereztél egy kész gombazsákot, a folyamat egyszerűbb, mint gondolnád: csak a megfelelő helyre kell tenned, és gondoskodnod kell a nedvességről és a megfelelő hőmérsékletről. Néhány hét múlva a zsákból már szedheted is a friss laskagombát, akár 3–3,5 kilót 1–2 hónap alatt, teljesen vegyszermentesen.
Gombazsákot a boltokban is beszerezhetsz, de ha vállalkozó szellemű vagy, egy saját zsák elkészítésével még többet spórolhatsz. Ehhez a következőkre lesz szükséged:
A gombazsákot világos, közvetlen napfénytől védett helyen, stabil környezetben helyezd el, például kamrában, alagsorban, garázsban, vagy fedett erkélyen. A hőmérséklet 15 és 20 Celsius-fok között legyen és gondoskodj a szükséges páratartalomról. Ehhez rendszeresen permetezd vízzel a zsák környékét, de ügyelj rá, hogy a gombák ne érintkezzenek közvetlenül vízzel. Hogy a micélium lélegezni tudjon, véletlenül se zárd le légmentesen a zsákot. Ha mindent jól csináltál, a termés gyorsan nőni kezd.
A micélium 2–3 hét alatt átszövi a közeg belsejét, majd megjelennek az első gombafülecskék, amelyek 1–2 hónapig rendszeresen szedhetők.
Te pedig minden szedés után garantáltan tudni fogod, mi kerül a tányérodra.
Bors-tippek a sikerhez
Az otthoni laskagomba termesztés nemcsak praktikus, de izgalmas élmény. A zsákból előbújó apró „fülecskék” látványa igazi öröm a konyhában, és minden szedés után friss, vegyszermentes, egészséges laskagombát fogyaszthatsz.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a laskagomba termesztéséről:
