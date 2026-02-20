Pofonegyszerű spórolási tipp – így termessz laskagombát egyszerűen házilag

Laskagombát egyszerűen, gombazsákkal is termeszthetsz.

A gombazsákot házilag is elkészítheted.

Különösen érdemes figyelned az érlelési időre, a megfelelő mértékű locsolásra és a helyes tárolásra.

Az otthoni laskagomba termesztés egyik legnagyobb előnye, hogy gyorsan látványos eredményt hoz. A mikroszkopikus gombafonalakból néhány hét alatt előbújnak az első apró „fülecskék”, amelyeket aztán frissen fogyaszthatsz.

Laskagombát házilag is könnyen termeszthetünk.

Fotó: Zhenny-zhenny / Shutterstock

Laskagomba termesztés házilag – így csináld egyszerűen

Kész gombazsákkal

Ha már beszereztél egy kész gombazsákot, a folyamat egyszerűbb, mint gondolnád: csak a megfelelő helyre kell tenned, és gondoskodnod kell a nedvességről és a megfelelő hőmérsékletről. Néhány hét múlva a zsákból már szedheted is a friss laskagombát, akár 3–3,5 kilót 1–2 hónap alatt, teljesen vegyszermentesen.

Készítsd el saját gombazsákodat fillérekből

Gombazsákot a boltokban is beszerezhetsz, de ha vállalkozó szellemű vagy, egy saját zsák elkészítésével még többet spórolhatsz. Ehhez a következőkre lesz szükséged:

Alapanyagok: gabona vagy búza, faforgács, szalma, víz

Gombacsíra (micélium): gombafonalak, amelyek elindítják a növekedést

Tiszta zsákok vagy fólia: a tápközeget ezekben helyezzük el

Gombazsák készítése lépésről lépésre

Tápközeg előkészítése: a gabonát, szalmát és faforgácsot áztasd be 12–24 órára, majd nyomkodd ki belőlük a felesleges vizet. Sterilizálás vagy pasztörizálás: a közeg mentes legyen a nem kívánt mikroorganizmusoktól. Otthon 65–75 °C-on 1–2 órás pasztörizálás a legegyszerűbb. Micélium beoltása: a kihűlt tápközeget keverd össze a gombacsírával tiszta kézzel vagy steril kesztyűben. Zsákok megtöltése és lezárása: a beoltott anyagot töltsd tiszta műanyag zsákokba, a tetejét hagyd laza csomagolásban vagy szúrj bele lyukakat.

Az otthoni laskagomba termesztés két legnagyobb előnye, hogy gyorsan látványos eredményt hoz, és rengeteget spórolhatsz is vele.

Fotó: Bowonpat Sakaew / Shutterstock

Gombazsák tárolása, locsolás, aratás

A gombazsákot világos, közvetlen napfénytől védett helyen, stabil környezetben helyezd el, például kamrában, alagsorban, garázsban, vagy fedett erkélyen. A hőmérséklet 15 és 20 Celsius-fok között legyen és gondoskodj a szükséges páratartalomról. Ehhez rendszeresen permetezd vízzel a zsák környékét, de ügyelj rá, hogy a gombák ne érintkezzenek közvetlenül vízzel. Hogy a micélium lélegezni tudjon, véletlenül se zárd le légmentesen a zsákot. Ha mindent jól csináltál, a termés gyorsan nőni kezd.

A micélium 2–3 hét alatt átszövi a közeg belsejét, majd megjelennek az első gombafülecskék, amelyek 1–2 hónapig rendszeresen szedhetők.

Te pedig minden szedés után garantáltan tudni fogod, mi kerül a tányérodra.

Bors-tippek a sikerhez Mindig tartsd tisztán a környezetet, ahova a zsákokat helyezed.

Ha a zsák felülete elválik, finoman vágd fel, hogy a gombák szabadon nőhessenek.

Az első próbálkozásnál ne aggódj, ha nem minden tökéletes – a gombák gyorsan alkalmazkodnak.

Az otthoni laskagomba termesztés nemcsak praktikus, de izgalmas élmény. A zsákból előbújó apró „fülecskék” látványa igazi öröm a konyhában, és minden szedés után friss, vegyszermentes, egészséges laskagombát fogyaszthatsz.