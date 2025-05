Téged is lehallgatnak? – Így derítheted ki, ha kémprogram van a telefonodon

Ha úgy érzed, valami nincs rendben a mobiloddal – gyorsabban merül, melegszik, vagy furcsa üzeneteket kapsz –, lehet, hogy nem csak képzelődsz. Egyre több szakértő figyelmeztet: modern kémprogramok rejtőzhetnek az okostelefonokon, észrevétlenül figyelve minden mozdulatunkat, írja a The Sun. A digitális biztonság egyik vezető alakja, Marc Porcar szerint a figyelmeztető jelek ott vannak az orrunk előtt – csak tudni kell olvasni belőlük.

Jó ha tudjuk mi van a telefonunkon Fotó: Forrás: Pixabay/Pexels

Az egyik első intő jel, ha az akkumulátor indokolatlanul gyorsan lemerül. Ha nem használod többet a készüléket, mégis alig húzza estig, az azt jelentheti, hogy a háttérben egy kémprogram dolgozik megállás nélkül. Ezek az alkalmazások sosem alszanak, állandó kapcsolatban vannak egy távoli szerverrel, miközben gyűjtik az adatokat rólad. Ugyanez igaz arra is, ha a mobilod szokatlanul meleg még akkor is, amikor nem használod – a processzor ekkor is túlórázik, mert egy rejtett program fűti a rendszert.

Bárki láthatja mit teszel, vagy hol jársz éppen Fotó: Shutterstock/Brian A Jackson

Sokan akkor gyanakodnak először, amikor a szolgáltatójuk adatkeret-túllépésre figyelmezteti őket. A kémprogramok ugyanis nemcsak az akkut, hanem az adatforgalmat is zabálják. Képek, hangfelvételek, GPS-adatok – mindent továbbítanak a háttérbe rejtőző 'megfigyelőnek'. Ezért is érdemes rendszeresen ellenőrizni a mobil beállításai között, melyik alkalmazás mennyi adatot használ.

Könnyen elháríthatjuk a bajt, ha odafigyelünk Fotó: Mika Baumeister / Unsplash.com (illusztráció)

Ha titokzatos SMS-eket kapsz, amelyekben csak karakterek, számok vagy kódok szerepelnek, netán ezek azonnal el is tűnnek, az is árulkodó jel lehet. A legegyszerűbb kémprogramok ugyanis ilyen üzenetek révén kapják a parancsokat. És ha a mobilod világít, hangokat ad ki, vagy a hívásaid közben különös zajokat hallasz – miközben nem is használod – akkor ideje komolyan gyanakodni. Egyes programok ugyanis távolról is képesek aktiválni a mikrofont vagy a kamerát, így valaki gyakorlatilag belehallgathat az életedbe. Figyelj oda a magánszférádra.